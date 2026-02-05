Đưa Nghị quyết thành hành động: Mọi việc đều lấy "Dân là gốc" và "chuyển mạnh từ nói sang làm"

Ông Lê Văn Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Ảnh: TTXVN phát

Điểm mới nổi bật chính là sự chuyển dịch từ “nói” sang “làm” một cách quyết liệt, lấy thực tiễn làm thước đo, lấy sự hài lòng của người dân làm định hướng hành động. Tại Hà Tĩnh, tinh thần này không chỉ dừng lại ở các hội nghị quán triệt mà đã lan tỏa sâu rộng, chuyển hóa thành những mô hình, cách làm cụ thể.

Tư tưởng “Dân là gốc” - nguyên lý nền tảng, cội nguồn sức mạnh phát triển

Nhìn nhận một cách sâu sắc về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Văn Khánh khẳng định: Tư tưởng “Dân là gốc” không chỉ là một khẩu hiệu chính trị mà là nguyên lý mang tính nền tảng, xuyên suốt toàn bộ đường lối phát triển của Đảng ta trong giai đoạn mới. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tư tưởng này được định vị rõ nét: Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực và là nguồn lực của phát triển. Điều này đòi hỏi mọi đường lối, chính sách khi ban hành phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và dựa vào nhân dân. Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân về mọi quyết định của mình.

Ông Lê Văn Khánh cho rằng những thành quả quan trọng mà tỉnh đạt được trong những năm qua - từ kinh tế tăng trưởng ổn định, cơ cấu chuyển dịch hiện đại đến hạ tầng giao thông và nông thôn mới đồng bộ đều bắt nguồn từ việc thực hiện đúng đắn tư tưởng “Dân là gốc”. Thực tiễn cho thấy, ở đâu chủ trương, chính sách xuất phát từ lợi ích chính đáng của người dân, được người dân hiểu, tin và đồng thuận, thì ở đó phong trào phát triển bền vững và mang tính lâu dài. Tại Hà Tĩnh, nhiều mô hình hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo hay khắc phục thiên tai đều có điểm chung - nhân dân thực sự là chủ thể thực hiện chứ không chỉ là người tham gia thụ động. Đây chính là minh chứng sinh động cho giá trị thực tiễn của tư tưởng “Dân là gốc”.

Để hiện thực hóa tinh thần Đại hội XIV, ông Lê Văn Khánh cho rằng Hà Tĩnh cần quyết liệt triển khai đồng bộ một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Trước hết, tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, vì dân; lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cao nhất đối với hiệu quả công tác của mỗi cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” cần đi vào thực chất, bảo đảm mọi chương trình phát triển kinh tế – xã hội đều được công khai, minh bạch ngay từ khâu ý tưởng để người dân tham gia góp ý, lựa chọn cách làm phù hợp.

Ông Lê Văn Khánh nhấn mạnh yêu cầu phát huy tối đa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc khơi dậy tinh thần sáng tạo của nhân dân. Các phong trào thi đua cần được cụ thể hóa bằng những mô hình “dân vận khéo” thiết thực, dễ hiểu, dễ làm, tránh dàn trải, hình thức hoặc chạy theo thành tích. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là người đứng đầu cũng được xác định là yếu tố then chốt. Cán bộ phải thực sự là người đồng hành, thấu hiểu tâm tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhân dân, qua đó tạo dựng niềm tin vững chắc để người dân chủ động tham gia các phong trào hành động cách mạng. Song song với đó, tỉnh cần kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng thời kiên quyết xử lý biểu hiện quan liêu, xa dân. Chỉ khi người dân thấy rõ vai trò, tiếng nói và lợi ích chính đáng của mình được tôn trọng, các chủ trương, quyết sách của Đảng mới thực sự bám rễ sâu vào đời sống và phát huy hiệu quả bền vững.

Chuyển đổi số - “chìa khóa” đưa Nghị quyết về vùng biên

Nếu như ở cấp tỉnh là những định hướng mang tính chiến lược, thì tại cấp cơ sở - nơi trực tiếp đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tinh thần “nói đi đôi với làm” đang được thực hiện bằng những hành động khẩn trương, sáng tạo. Ông Hoàng Cẩm Thạch là Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây - địa bàn biên giới giữ vị trí chiến lược quan trọng. Ông đồng tình cao với những nội dung cốt lõi trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày.

Ông Hoàng Cẩm Thạch (phải), Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây, Hà Tĩnh, nhấn mạnh: “Tư tưởng ‘Dân là gốc’ chính là kim chỉ nam trong các quyết sách và hành động". Ảnh: TTXVN phát

Ông Hoàng Cẩm Thạch tán thành quan điểm về “Ba đột phá chiến lược”, trong đó nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với một địa phương vùng sâu vùng xa như Sơn Tây, đây chính là “chìa khóa” để rút ngắn khoảng cách phát triển, tạo bước nhảy vọt về năng suất và chất lượng quản trị. Tư tưởng "Dân là gốc" xuyên suốt trong các văn kiện chính là kim chỉ nam giúp Đảng bộ và chính quyền xã Sơn Tây tự tin hơn trong các quyết sách huy động sức dân. Khi mọi lợi ích đều hướng về nhân dân, nhân dân sẽ trở thành chủ thể sáng tạo, đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách tự nhiên nhất.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và tinh thần Đại hội XIV, Đảng bộ xã Sơn Tây đã cụ thể hóa tinh thần “Nói đi đôi với làm” vào 3 khâu đột phá chiến lược giai đoạn 2025 - 2030. Xã xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng hiện đại, trọng tâm là vùng nguyên liệu tập trung ứng dụng công nghệ cao và nền hành chính phục vụ số hóa.

Dấu ấn rõ nét nhất của Sơn Tây trong thời gian qua chính là phong trào “Bình dân học vụ số”. Kết quả không chỉ nằm ở con số hơn 15.000 lượt người tham gia tìm hiểu Nghị quyết mà còn ở những thay đổi thực chất trên cánh đồng, cửa rừng. Hiện nay, 296ha chè của xã đã được số hóa mã vùng trồng, hệ thống tưới hiện đại giúp bà con chủ động ứng phó với hạn hán. Đặc biệt, việc ứng dụng phần mềm Forestry 4.0 vào quản lý 110.000 ha rừng đã chứng minh công nghệ chính là “vũ khí” hiệu quả nhất để bảo vệ tài nguyên và phát triển bền vững.

Quán triệt tư tưởng “Dân là gốc - thước đo của mọi quyết sách”, mọi hành động chuyển đổi số tại Sơn Tây đều hướng tới sự hài lòng của người dân. Xã đã quyết liệt thực hiện số hóa 99,1% kết quả giải quyết thủ tục hành chính, triển khai thẻ Đảng viên điện tử và hướng dẫn sử dụng Sổ tay đảng viên cho 100% đảng viên, đưa thanh toán không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ 100% đối với người có công và phổ cập mã QR tại chợ dân sinh trên địa bàn.

Ông Hoàng Cẩm Thạch nêu rõ, thấm nhuần thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc "chuyển mạnh từ nói sang làm", thời gian tới, cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã Sơn Tây quyết tâm khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ về hạ tầng viễn thông, huy động nguồn lực đầu tư 4G, 5G phủ sóng toàn địa bàn. Khi niềm tin của nhân dân được củng cố bằng những ngôi nhà văn hóa thông minh và dịch vụ công trực tuyến không giấy tờ, đó chính là nền tảng vững chắc nhất để đưa địa phương vươn mình cùng đất nước.../.