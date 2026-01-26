Đưa Nghị quyết thành hành động: Mở vận hội mới, củng cố niềm tin của kiều bào ở Séc

Tiến sĩ Nguyễn Duy Nhiên. Ảnh: Việt Thắng P/v TTXVN tại CH Séc

Tiến sĩ Nguyễn Duy Nhiên bày tỏ vui mừng trước thành công của Đại hội XIV, trong đó Đại hội tiếp tục khẳng định nhất quán quan điểm coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Quan điểm này được thể hiện rõ trong các văn kiện Đại hội, cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào, đồng thời củng cố niềm tin của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào đường lối lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Chia sẻ kỳ vọng về những vận hội mới trong thời gian tới, Tiến sĩ Nguyễn Duy Nhiên cho rằng Đại hội XIV thể hiện quyết tâm tạo ra bước phát triển vượt bậc cho Việt Nam trong giai đoạn 2030–2045, đồng thời xác định rõ vai trò, vị trí và sự đóng góp tích cực của kiều bào ở nước ngoài đối với việc thực hiện thành công các nghị quyết của Đại hội.

Theo ông, Đại hội XIV đã chỉ rõ yêu cầu cần phát huy hiệu quả hơn nữa tiềm lực to lớn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bao gồm cả tiềm lực kinh tế – “sức mạnh cứng”, và tiềm lực tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo cùng các mối quan hệ hợp tác quốc tế – “sức mạnh mềm”. Điều đáng mừng là các chủ trương này không chỉ dừng lại ở định hướng, mà đã được thể chế hóa bằng những cơ chế, chính sách cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào tham gia đóng góp, nhất là trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế, giáo dục – đào tạo và phát triển công nghiệp trong nước.

Từ góc nhìn của một người nhiều năm gắn bó với công tác xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Tiến sĩ Nguyễn Duy Nhiên cho rằng Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và thể chế, mở rộng cơ hội đầu tư, kinh doanh cũng như các kênh tham gia đóng góp trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, việc xây dựng các chương trình kết nối kiều bào và đội ngũ trí thức theo từng chuyên ngành cụ thể là rất cần thiết, nhằm hình thành các mạng lưới thông tin và cơ chế phối hợp hiệu quả, giúp kiều bào có thể đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài xây dựng các cộng đồng vững mạnh tại nước sở tại. Khi cộng đồng ổn định và phát triển, tình yêu quê hương, đất nước sẽ tiếp tục được lan tỏa, qua đó khơi dậy khát vọng cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc. Đồng thời, cần phát huy hơn nữa vai trò ngoại giao nhân dân của kiều bào, coi mỗi cá nhân và tổ chức cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là những cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác, kêu gọi đầu tư và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia.

Đánh giá về mục tiêu phát triển giai đoạn 2026–2030 và tầm nhìn đến năm 2045 được nêu trong các văn kiện Đại hội XIV, Tiến sĩ Nguyễn Duy Nhiên cho rằng đây là tầm nhìn thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam. Nghị quyết Đại hội tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát huy tiềm năng, lợi thế của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đầu tư phát triển trong nước, với sự kết hợp hài hòa giữa “sức mạnh mềm” và “sức mạnh cứng”.

Liên hệ với quan hệ Việt Nam – CH Séc, Tiến sĩ Nguyễn Duy Nhiên cho biết đây là mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, trong đó cộng đồng hơn 100.000 người Việt Nam tại Séc đang đóng vai trò là cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác song phương. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược từ đầu năm 2025 đã tạo động lực mới cho hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục, y tế, nông nghiệp và công nghiệp. Ông bày tỏ tin tưởng rằng, với sự đồng hành của cộng đồng kiều bào và các tổ chức đại diện diện như Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CH Séc, quan hệ Việt Nam – Séc sẽ tiếp tục phát triển ngày càng tốt đẹp, đáp ứng kỳ vọng chung của nhân dân hai nước./.