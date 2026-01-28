Đưa Nghị quyết thành hành động: Học giả Cuba đánh giá bước ngoặt trong tiến trình phát triển của Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trong bài viết “Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc tốt đẹp”, Tiến sĩ Ruvislei González Saez nhận định sự kiện quan trọng này phản ánh cả sự tiếp nối và thay đổi trong lãnh đạo chính trị của đất nước, với việc đồng chí Tô Lâm tái đắc cử chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Học giả Cuba nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện sự ổn định và liên tục của lãnh đạo chính trị trong việc thúc đẩy các mục tiêu do Đảng đề ra tại đại hội gần đây. Hơn nữa, Đại hội cho thấy rằng bên cạnh chiến dịch chống tham nhũng mạnh mẽ, Việt Nam vẫn tiếp tục đảm bảo công tác cán bộ, lãnh đạo để duy trì không chỉ sự ổn định chính trị mà còn cả di sản lịch sử của Đảng. Theo ông, một đặc điểm sáng suốt đã làm nên sự khác biệt của tiến trình chính trị Việt Nam là sự lãnh đạo tập thể và sự kế thừa thế hệ dựa trên cùng những nguyên tắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xướng.

Bài viết “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc tốt đẹp” đăng trên trang reporteasia.com. Ảnh: TTXVN phát

Tại sự kiện, các đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, tái khẳng định nội dung cơ bản về kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội XIII, đánh giá một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc Đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong 40 năm qua, và đánh giá 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025). Nhân kỷ niệm 40 năm quá trình quan trọng này, Việt Nam đã chứng minh rằng cải cách phải liên tục, không ngừng nghỉ, tiến triển qua các giai đoạn mới. Đồng thời, chuyển đổi từ mô hình tập trung hóa, quan liêu cao độ sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một quá trình toàn diện, liên kết chặt chẽ các yếu tố chính của kinh tế, ngoại giao, an ninh và quốc phòng, hướng tới một mục tiêu duy nhất: thúc đẩy phát triển đất nước. Từ lý thuyết đến thực tiễn, những chuyển đổi của Việt Nam đã chứng minh sự tồn tại và tính cần thiết của sự đa dạng kinh tế - xã hội như một quá trình quan trọng, kết hợp với động lực của nền kinh tế thị trường hướng tới chủ nghĩa xã hội, trong đó nhà nước đóng vai trò là đòn bẩy điều tiết cơ chế kinh tế. Không phải ngẫu nhiên mà trong giai đoạn mới này, tất cả các lĩnh vực kinh tế, bao gồm cả tư nhân, đều được ưu tiên như những động lực để đạt được các mục tiêu năm 2030 và 2045.

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, khi nhìn nhận giai đoạn phát triển hiện tại của đất nước, đã đặt mục tiêu chuyển đổi Việt Nam thành một quốc gia đang phát triển với nền công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao vào năm 2030, và hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Nói cách khác, Việt Nam khát vọng đạt đến mức phát triển cao nhất trong năm kỷ niệm 100 năm độc lập của đất nước, khẳng định không chỉ các kế hoạch và mục tiêu ngắn hạn, trung hạn mà còn cả các mục tiêu dài hạn.

Tiến sỹ Ruvislei đánh giá cao các chỉ tiêu phát triển trọng điểm được Đại hội XIV thiết lập cho giai đoạn 5 năm 2026-2030 bao gồm: phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người khoảng 8.500 USD vào năm 2030; tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến khoảng 28% GDP; và tỷ trọng kinh tế số khoảng 30% GDP.

Theo ông, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện ý chí tiến lên giai đoạn phát triển mới của đất nước trong bối cảnh quốc tế phức tạp và bất ổn. Thông qua sự kiện này, Việt Nam đã khẳng định tầm quan trọng của quá trình chuyển đổi liên tục và tính thực dụng cần thiết thể hiện không chỉ trong chiến lược ngoại giao mà còn trong công tác quản lý, điều hành, lãnh đạo đất nước./.