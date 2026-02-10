Đưa Nghị quyết thành hành động: Cụ thể hoá nguyên tắc "Dân là gốc" của Đảng

Với tư duy chỉ đạo là "5 năm với tầm nhìn 20 năm", không để lãng phí dù chỉ một ngày, việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống đang được triển khai quyết liệt, biến các quyết sách chiến lược thành kết quả thực tế, củng cố vững chắc niềm tin trong đảng viên, cán bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội. Ông Nguyễn Xuân Tùng, Bí thư Chi bộ số 41 (Đảng bộ phường Ba Đình, Hà Nội) nhận định, nguyên tắc “dân là gốc - thước đo của mọi quyết sách” trong Nghị quyết Đại hội XIV là một bước chuyển tư duy mạnh mẽ của Đảng. Ảnh: Diệu Thúy - TTXVN

Chuyển tư duy từ định hướng sang hành động



Đánh giá về thông điệp “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng” và nguyên tắc “dân là gốc - thước đo của mọi quyết sách” trong Nghị quyết Đại hội XIV, ông Nguyễn Xuân Tùng, Bí thư Chi bộ số 41 (Đảng bộ phường Ba Đình, Hà Nội) nhận định, đây là một bước chuyển tư duy mạnh mẽ của Đảng. Theo ông Nguyễn Xuân Tùng, thông điệp này khẳng định sự chuyển dịch từ “nghị quyết định hướng” sang “nghị quyết hành động”. Đây không chỉ là mục tiêu mà còn là yêu cầu cấp thiết về phẩm chất chính trị đối với mỗi cán bộ, đảng viên khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới.



Ông Nguyễn Xuân Tùng tin tưởng, quan điểm “dân là gốc” sẽ tiếp tục được cụ thể hóa mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng thể chế, hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện, để mỗi chủ trương, quyết sách thực sự đi vào cuộc sống, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo động lực bền vững cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Đánh giá về thông điệp “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng” và nguyên tắc “dân là gốc - thước đo của mọi quyết sách” trong Nghị quyết Đại hội XIV, ông Nguyễn Xuân Tùng, Bí thư Chi bộ số 41 (Đảng bộ phường Ba Đình, Hà Nội) nhận định, đây là một bước chuyển tư duy mạnh mẽ của Đảng. Theo ông Nguyễn Xuân Tùng, thông điệp này khẳng định sự chuyển dịch từ “nghị quyết định hướng” sang “nghị quyết hành động”. Đây không chỉ là mục tiêu mà còn là yêu cầu cấp thiết về phẩm chất chính trị đối với mỗi cán bộ, đảng viên khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới.Ông Nguyễn Xuân Tùng tin tưởng, quan điểm “dân là gốc” sẽ tiếp tục được cụ thể hóa mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng thể chế, hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện, để mỗi chủ trương, quyết sách thực sự đi vào cuộc sống, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo động lực bền vững cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Lý giải điều này, Bí thư Chi bộ số 41 cho rằng, Điều lệ Đảng đã xác định Đảng là đội tiên phong, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, do đó việc lấy dân làm trung tâm là sự cụ thể hóa bản chất của Đảng. Đồng thời, quan điểm này thể hiện quyết tâm sắt đá của Đảng trong việc khắc phục triệt để khâu tổ chức thực hiện vốn còn yếu kém ở một số cấp ủy, khiến các chủ trương đúng đắn đôi khi chậm đi vào thực tế.



Để Chương trình hành động đạt hiệu quả cao nhất, theo ông Nguyễn Xuân Tùng, Chương trình phải đạt được yêu cầu “6 rõ” như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả. Chương trình hành động phải cụ thể hóa đường lối của Nghị quyết thành các đề án, kế hoạch thực tế; xác định rõ đơn vị chủ trì, tiến độ hoàn thành nhằm giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương.



Từ thực tiễn tại địa bàn dân cư số 41, Bí thư Chi bộ Nguyễn Xuân Tùng cho biết, mọi vấn đề liên quan đến an sinh xã hội của từng người dân được Chi bộ quan tâm, triển khai quyết liệt. Điển hình là vấn đề vệ sinh môi trường công cộng - một “điểm nóng” tại địa phương, Chi bộ đã triển khai đồng bộ các giải pháp như: Vận động từng hộ gia đình ký cam kết đảm bảo vệ sinh; lắp đặt camera giám sát tại các điểm đen về rác thải; xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”, xã hội hóa nguồn vốn để làm đẹp ngõ phố; phân công rõ trách nhiệm cho Tổ dân phố, Tổ bảo vệ an ninh cơ sở trong việc giám sát và xử lý vi phạm. Kết quả thực tế cho thấy môi trường tại địa bàn đã có chuyển biến rõ rệt. Sự quyết liệt từ cấp cơ sở như tại phường Ba Đình chính là minh chứng cho quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng lan tỏa sâu rộng, thực chất vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội.



Cán bộ là "mắt xích" chuyển hóa các nguồn lực



Đánh giá việc xây dựng đội ngũ cán bộ là nhân tố quyết định của mọi quyết định trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kỹ sư Bùi Công Khê, Giám đốc Trung tâm Vật liệu mới (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho rằng, đây là yêu cầu cốt lõi và cấp thiết. Thực tiễn đã chứng minh: Đường lối đúng đến đâu mà cán bộ yếu kém thì cũng không thành công; ngược lại, cán bộ tốt có thể biến chủ trương đúng đắn, hợp lý thành kỳ tích.



Kỹ sư Bùi Công Khê đánh giá, trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cán bộ phải có tầm nhìn chiến lược, có năng lực quản trị hiện đại, có bản lĩnh đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chỉ khi mỗi cán bộ thực sự là “hạt nhân hành động”, Nghị quyết mới đi vào cuộc sống thực sự. Kỹ sư Bùi Công Khê nhìn nhận đội ngũ cán bộ chính là "mắt xích" quan trọng nhất để chuyển hóa nguồn lực tài chính và hạ tầng kỹ thuật thành những giá trị thực tiễn, giúp đất nước tránh khỏi bẫy trung bình về công nghệ và sự tụt hậu trong cuộc đua toàn cầu.



Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược về nhân lực, Kỹ sư Bùi Công Khê đề xuất ba nhóm giải pháp căn bản nhằm thu hút và trọng dụng nhân tài, nhất là các nhà khoa học trẻ. Trước hết, cần kiến tạo một môi trường làm việc dân chủ, tự do sáng tạo song hành với hệ thống hạ tầng hiện đại. Việc cải cách thủ tục hành chính trong nghiên cứu khoa học là yêu cầu cấp bách. Thay vì quản lý bằng hồ sơ giấy tờ, cần chuyển sang cơ chế khoán sản phẩm, đánh giá cán bộ dựa trên kết quả thực tế và tính ứng dụng của công trình. Đặc biệt, cần có chính sách đãi ngộ vượt trội và cơ chế lương đặc thù để các chuyên gia đầu ngành yên tâm cống hiến, tập trung tối đa cho công tác chuyên môn.



Về lộ trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kỹ sư Bùi Công Khê cho biết, thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung mũi nhọn vào việc trẻ hóa đội ngũ và đào tạo thông qua thực tiễn. Cụ thể, Trung tâm sẽ tăng cường liên kết quốc tế, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ cọ xát tại các viện nghiên cứu hàng đầu thế giới về vật liệu nano và sinh học. Đồng thời, xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo, đặc biệt cơ chế "trao quyền đi đôi với giám sát" sẽ được áp dụng triệt để, cho phép nhân sự trẻ trực tiếp điều hành các dự án lớn để rèn luyện bản lĩnh và năng lực quản trị nhằm đóng góp thiết thực vào nền khoa học nước nhà trong kỷ nguyên mới./.

