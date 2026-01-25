Đưa nghệ thuật nhiếp ảnh đến gần hơn với công chúng​

Người dân tham quan không gian “Nhà triển lãm số 158ED Đồng Khởi”. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận cho biết, Thành phố đang đứng trước những vận hội mới với trọng trách của một đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học – công nghệ của cả nước. Việc khánh thành Con đường Nhiếp ảnh là dấu ấn sáng tạo quan trọng, góp phần làm phong phú diện mạo đô thị, tạo không gian trải nghiệm văn hóa – nghệ thuật hiện đại, tương xứng với tầm vóc và vị thế của Thành phố trong kỷ nguyên phát triển mới.



Theo ông Trần Thế Thuận, tuyến đường Đồng Khởi từ lâu đã là trục không gian văn hóa quen thuộc của Thành phố, nơi kết nối nhiều công trình biểu tượng như Nhà hát Thành phố, Bưu điện Thành phố, Đường sách, trụ sở các cơ quan hành chính và các công viên trung tâm. Việc hình thành Con đường Nhiếp ảnh chính là sự tiếp nối và nâng tầm giá trị văn hóa – nghệ thuật của trục không gian này; đồng thời tạo điểm nhấn mới cho khu vực trung tâm Thành phố.



Dự án Con đường Nhiếp ảnh được triển khai với định hướng sáng tạo và tương tác cao, gồm hai hạng mục trọng tâm là không gian triển lãm ảnh trên trục đường Đồng Khởi và Công viên ảnh nghệ thuật Chi Lăng. Khởi công từ cuối tháng 11/2025 đến nay, công trình chính thức được đưa vào sử dụng như một không gian mở, nơi trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật, thời sự và mỹ thuật tiêu biểu, phục vụ nhu cầu thưởng lãm của người dân và du khách.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Hoài Trung cho biết, Con đường Nhiếp ảnh không chỉ là một công trình văn hóa, nghệ thuật đơn thuần, mà còn là dấu ấn sinh động thể hiện khát vọng sáng tạo, tinh thần đổi mới và tầm nhìn dài hạn của Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên phát triển mới. Việc hình thành không gian nghệ thuật này góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa, nghệ thuật trong phát triển đô thị bền vững.



Theo ông Trung, đây là lần đầu tiên tại Việt Nam hình thành một không gian nghệ thuật nhiếp ảnh mang tính đồng bộ và quy mô, bao gồm Con đường Nhiếp ảnh, Công viên Nhiếp ảnh Nghệ thuật và Nhà Triển lãm Nhiếp ảnh đương đại. Không gian này được thiết kế theo hướng mở, tạo điều kiện để công chúng tiếp cận, thưởng thức nghệ thuật nhiếp ảnh trong đời sống thường nhật.

“Con đường Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng trở thành điểm đến văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, nơi trưng bày, giới thiệu những tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị nghệ thuật và tư liệu, phản ánh sinh động đời sống xã hội, con người và sự phát triển năng động của thành phố mang tên Bác”, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh nói.



Về hoạt động của Con đường Nhiếp ảnh trong thời gian tới, ông Trung cho biết, Hội sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Văn hóa và Triển lãm Thành phố cùng các đơn vị liên quan để tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn, triển lãm, sáng tác và giao lưu nghệ thuật. Qua đó, các hoạt động nhiếp ảnh sẽ được lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh giàu bản sắc, năng động và sáng tạo.