Đưa nền giáo dục Việt Nam vươn tới tầm cao mới

Tập thể giáo viên, học sinh Trường THPT Việt Đức thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Năm học 2025 – 2026, lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ khai giảng đặc biệt từ 8 giờ - 9 giờ 30 phút ngày 5/9/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), kết nối trực tuyến tới tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học (công lập và ngoài công lập) trên cả nước, với sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước. Việc thống nhất thời điểm khai giảng nhằm tăng cường tính kết nối trong toàn hệ thống giáo dục quốc dân, nâng cao ý nghĩa biểu tượng của ngày khai giảng, tạo khí thế chung cho toàn ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, lễ khai giảng năm học 2025-2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; tiến hành công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” lịch sử; tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng… Với ngành Giáo dục, năm học mới bắt đầu cũng là dịp tổ chức kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục. Đây không chỉ là cơ hội để chúng ta cùng nhau nhìn lại hành trình 80 năm giáo dục phát triển đất nước, mà còn là dịp để ý thức rõ hơn về sứ mệnh, trọng trách của giáo dục trong việc kiến tạo con người, dựng xây, phát triển đất nước, vươn mình hội nhập trong kỷ nguyên mới.



Trong quá trình phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo, cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. Nhiều chủ trương, chính sách lớn đã được ban hành, thúc đẩy giáo dục và đào tạo đổi mới, phát triển mạnh mẽ, đạt được những kết quả quan trọng. Toàn xã hội có trách nhiệm chăm lo, tham gia đóng góp nguồn lực và giám sát phát triển giáo dục.

Niềm vui lớn với toàn ngành Giáo dục và Đào tạo khi bước vào năm học mới là Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết này được kỳ vọng trở thành cột mốc lớn trong hành trình kiến tạo tương lai, biến nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài khoa học, công nghệ trở thành động lực và lợi thế cạnh tranh cốt lõi, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Có thể thấy rất rõ, đây là một cuộc cải cách lớn trong tư duy về giáo dục; là điểm mấu chốt trong đổi mới về nhận thức, vì sản phẩm của giáo dục là con người, cũng chính là nguồn nhân lực chuẩn bị cho tương lai. Như vậy, nhận thức về sự cần thiết đầu tư cho giáo dục và đào tạo cũng phải mới hơn, để chuẩn bị tốt nhất điều kiện bước vào một kỷ nguyên mới của đất nước.