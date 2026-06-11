Đưa kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Anh đạt 10 tỷ USD

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao, Thịnh vượng chung và Phát triển Anh Seema Malhotra. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cảm ơn phía Anh đã cử đại diện cấp cao tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN. Bày tỏ vui mừng trước dấu mốc kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Đối thoại ASEAN - Anh, Bộ trưởng khẳng định Việt Nam ủng hộ việc tăng cường hơn nữa quan hệ ASEAN - Anh, khẳng định Việt Nam quyết tâm hoàn thành tốt vai trò Điều phối viên quan hệ ASEAN - Anh giai đoạn 2024 - 2027.

Đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 10/2025, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Anh, hai bên còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, tài chính, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, du lịch, chuyển đổi xanh và năng lượng tái tạo...

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên phối hợp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư, mở rộng thị trường cho hàng hóa của nhau, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD trong năm nay. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Anh đầu tư lâu dài, hiệu quả tại Việt Nam, nhất là trong các dự án hạ tầng chiến lược có sức lan tỏa.

Về phần mình, Quốc vụ khanh Seema Malhotra chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN, đánh giá cao vai trò của ASEAN, cũng như vai trò của Việt Nam trong ASEAN, cảm ơn những đóng góp tích cực của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ ASEAN - Anh thời gian qua. Quốc vụ khanh bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Vui mừng trước những phát triển tích cực trong quan hệ song phương, nhất là từ sau chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm năm 2025, Quốc vụ khanh Seema Malhotra nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy quan hệ Anh - Việt Nam phát triển sâu sắc, thực chất hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, di cư, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và tăng trưởng xanh...

Quốc vụ khanh cho biết các nhà đầu tư Anh quan tâm cao tới thị trường Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực năng lượng và chuyển đổi xanh; khẳng định Anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam triển khai Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), tập trung hỗ trợ hoàn thiện khung pháp lý nhằm thu hút đầu tư tư nhân quốc tế.

Hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; sớm xây dựng Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế thông qua kết nối hiệu quả các quỹ đầu tư, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản thiết yếu; tăng cường phối hợp thúc đẩy thương mại toàn cầu.

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, hai bên nhất trí thúc đẩy kết nối giữa các chuyên gia, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo hàng đầu; hướng tới xây dựng các chương trình hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong những lĩnh vực Anh có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Phía Anh khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong việc tăng cường giảng dạy tiếng Anh và thúc đẩy mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học tại Việt Nam.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc và ASEAN - Anh; đề cao đối thoại, thượng tôn luật pháp quốc tế, giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải, an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và lợi ích chính đáng của các quốc gia, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển tại mỗi khu vực và trên thế giới./.