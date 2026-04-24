Đưa Khu du lịch Ninh Chử trở thành điểm đến chiến lược, trọng điểm của cả nước

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch Khu du lịch quốc gia Ninh Chử là dải không gian ven biển phía Nam tỉnh Khánh Hòa, gồm một phần các xã: Công Hải, Vĩnh Hải, Ninh Hải, Xuân Hải, Phước Dinh, Cà Ná và các phường Đông Hải, Ninh Chử với quy mô khoảng 10.200ha trên đất liền và khoảng 2.000ha mặt biển phục vụ hoạt động du lịch, dịch vụ.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, trao quyết định cho các xã, phường thuộc khu Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chử. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Mục tiêu của quy hoạch nhằm xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chử trở thành một trong những khu du lịch trọng điểm của cả nước, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ; sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. Quy hoạch còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển phía Nam của tỉnh Khánh Hòa gắn với bảo tồn các giá trị cảnh quan, sinh thái và văn hóa đặc trưng.



Quy hoạch định hướng phát triển theo mô hình tuyến đa trung tâm, gồm 3 phân vùng lớn với 8 phân khu chức năng; trong đó khu vực bãi biển Bình Sơn - Ninh Chử được xác định là trung tâm du lịch trọng điểm.



Tại hội nghị, UBND tỉnh Khánh Hòa đã triển khai Chiến lược phát triển du lịch của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045. Chiến lược phát triển du lịch của tỉnh trong giai đoạn mới được xác định là bước đi mang tính bản lề, mở ra không gian phát triển rộng lớn với tầm nhìn xây dựng tỉnh trở thành trung tâm du lịch biển đa trải nghiệm, có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, hội nghị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong định hướng chiến lược của tỉnh đối với ngành du lịch. Việc công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ không chỉ là cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức không gian phát triển, mà còn mở ra cơ hội thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, từng bước đưa khu vực phía Nam của tỉnh trở thành một cực tăng trưởng mới của ngành du lịch. Đây cũng là dịp để Khánh Hòa và cộng đồng doanh nghiệp du lịch cùng nhìn lại kết quả hoạt động năm 2025; đồng thời trao đổi, chia sẻ định hướng, giải pháp...; qua đó củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn kết, đồng hành giữa chính quyền và doanh nghiệp trong phát triển du lịch.



Với Chiến lược phát triển trên, Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 33 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 9 tỷ USD, đóng góp khoảng 20% GRDP của tỉnh; thời gian lưu trú bình quân đạt từ 4 - 5 ngày; hệ thống khoảng 100.000 phòng lưu trú, trong đó 75% đạt tiêu chuẩn từ 3 - 5 sao.



Để hiện thực hóa mục tiêu trên, UBND tỉnh sẽ tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Cụ thể, tỉnh tập trung hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch; hoàn thiện quy hoạch và phát triển hạ tầng phục vụ du lịch đồng bộ; phát triển sản phẩm du lịch theo mô hình “lõi kép”, xúc tiến quảng bá thương hiệu điểm đến và chuyển đổi số du lịch; phát triển thị trường và tăng cường kết nối liên kết vùng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tiêu chuẩn vận hành du lịch, thu hút đầu tư và huy động nguồn lực tài chính.



Theo ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, du lịch được tỉnh xác định là một trong 4 nhóm ngành trụ cột của địa phương. Năm 2025, ngành du lịch Khánh Hòa đã thực sự phục hồi toàn diện và có mức tăng trưởng vượt bậc. Tổng lượt khách lưu trú đạt hơn 16,4 triệu lượt, tăng 14,38% so với năm 2024; trong đó khách quốc tế đạt hơn 5,5 triệu lượt. Tổng thu du lịch đạt 66,7 nghìn tỷ đồng, tăng gần 17% và đạt 100% kế hoạch đề ra.