Đưa hình ảnh Việt Nam đến “Lễ hội Văn hóa Quốc tế 2026” tại Hy Lạp

Bạn bè Hy Lạp check-in tại gian hàng Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát Khách Hy Lạp tham quan gian hàng Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Tại Lễ hội, ông Ioannis Maronitis - Chủ tịch Câu Lạc bộ UNESCO Piraeus và các đảo đã cảm ơn Đại sứ Phạm Thị Thu Hương và Đại sứ quán Việt Nam tham dự sự kiện, góp phần tạo nên không khí đa sắc màu văn hoá cho Lễ hội và giúp người dân hai nước xích lại gần nhau hơn.

Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đã cảm ơn Chủ tịch Câu Lạc bộ UNESCO Piraeus và các đảo tạo điều kiện để Việt Nam tham dự “Lễ hội Văn hóa Quốc tế 2026”, thông qua văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, tạo thuận lợi thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.

Trả lời phỏng vấn báo chí thành phố Piraeus và trong phát biểu tại Lễ hội, ông Ioannis Maronitis đã ca ngợi những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời gian qua, điểm sáng về phát triển tại khu vực châu Á và tỏ ý mong muốn được tiến hành các hoạt động trao đổi đoàn văn hóa giữa hai nước trong thời gian tới.

Tham dự “Lễ hội Văn hóa Quốc tế 2026” có gian hàng của 20 quốc gia tại Hy Lạp và các đoàn biểu diễn nghệ thuật văn hóa truyền thống từ nhiều vùng, miền địa phương của Hy Lạp. Sự kiện được báo chí sở tại đánh giá là “điểm giao thoa văn hóa độc đáo, nơi các điệu nhảy, âm nhạc, câu lạc bộ, đại sứ quán và cộng đồng cùng gặp gỡ”./.