Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thực hiện nghi thức phát động chương trình trọng điểm kích cầu Du lịch năm 2026 của địa phương. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Là vùng đất địa đầu cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc - nơi hội tụ vẻ đẹp độc đáo của biển, rừng, sông nước cùng các giá trị văn hóa bản địa đặc sắc, Cà Mau đang từng ngày khẳng định vị thế hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Trên cơ sở phát huy các tiềm năng và lợi thế đó, năm 2026, ngành du lịch tỉnh đặt mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách, trong đó bao gồm 134.500 lượt khách quốc tế; phấn đấu đạt tổng doanh thu 9.485 tỷ đồng. Địa phương xác định từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế trụ cột, định hướng phát triển theo chuỗi giá trị du lịch xanh, bền vững gắn liền với bảo tồn thiên nhiên…

Để hiện thực hóa khát vọng đưa hình ảnh quê hương Đất Mũi vươn xa, kết nối du khách trong và ngoài nước, tỉnh Cà Mau tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu quy mô lớn. Theo đó, trong những tháng cuối năm 2026, tỉnh sẽ chú trọng phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách; đồng thời đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến gắn liền với công tác chuyển đổi số. Việc khai thác hiệu quả các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và các tài nguyên đặc trưng sẽ là đòn bẩy thúc đẩy tiêu dùng, tăng doanh thu dịch vụ. Qua đó, chương trình không chỉ tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP, hướng tới mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số của tỉnh trong năm 2026, từng bước xây dựng Cà Mau thành điểm đến du lịch sinh thái, cộng đồng và văn hóa đặc sắc của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thực hiện nghi thức phát động chương trình trọng đ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phát biểu tại chương trình. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời khẳng định, một năm chưa phải là quãng thời gian dài trong tiến trình phát triển của một địa phương, nhưng đủ để khẳng định chủ trương hợp nhất tỉnh là đúng đắn, kịp thời và phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Quan trọng hơn, sau một năm, tỉnh đã tạo dựng được một không gian phát triển mới, phát huy tốt hơn các tiềm năng, lợi thế, củng cố niềm tin của nhân dân và tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đánh giá, địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nền kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực khi tốc độ tăng trưởng năm 2025 đạt khoảng 8%, thu ngân sách tăng gần 17%, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tới. Tỉnh xác định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao năng lực quản trị, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư và phát triển. Đồng thời, địa phương tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển; phát triển ngành tôm theo hướng hiện đại, bền vững; thúc đẩy các ngành năng lượng sạch, logistics, thương mại, dịch vụ và du lịch; đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược, tạo động lực mới cho tăng trưởng. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh, chủ quyền biển, đảo.

Tại chương trình, tỉnh Cà Mau đã chính thức công bố và đưa vào sử dụng logo tỉnh - biểu trưng chính thức đại diện cho hình ảnh, bản sắc, khát vọng phát triển và tinh thần đoàn kết của địa phương trong giai đoạn mới. Đây không chỉ là một biểu trưng đồ họa đơn thuần mà là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết của các nhà chuyên môn, sự đồng thuận của hệ thống chính trị và nhân dân; trở thành dấu ấn nhận diện độc đáo để Cà Mau tự tin vươn mình, hội nhập và phát triển bền vững./.