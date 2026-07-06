Đưa đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm nội dung xuyên suốt trong hoạt động tình nguyện

Đại diện Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh thực hiện nghi thức phất cờ xuất quân chiến dịch. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2026 diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9/2026, trọng tâm cao điểm vào tháng 7/2026. Chiến dịch có gần 50 đội hình tình nguyện, với hơn 2.000 chiến sĩ tình nguyện đến từ các trường đại học, cao đẳng ngoài tỉnh tham gia hoạt động tại nhiều xã, phường trên địa bàn. Trong đó, Trường Đại học Bách khoa thành lập 3 đội hình thường trực triển khai hoạt động tại các xã Tân Dương, Tân Khánh Trung và Hòa Long với hơn 600 chiến sĩ tình nguyện.

Anh Huỳnh Tấn Thành, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Chỉ huy trưởng Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2026 cho biết, điểm mới của Chiến dịch là phát huy thế mạnh chuyên môn của các đội hình sinh viên, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành nội dung xuyên suốt trong các hoạt động tình nguyện. Mỗi công trình, phần việc không chỉ hoàn thành trong thời gian diễn ra Chiến dịch mà còn phải tạo ra những giá trị thiết thực, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới. Anh Huỳnh Tấn Thành, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, phát biểu. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tạo môi trường để đoàn viên, sinh viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành từ thực tiễn. Thông qua Chiến dịch, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp kỳ vọng huy động hiệu quả nguồn lực trí thức trẻ, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tình nguyện, góp phần xây dựng quê hương Đồng Tháp ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Trong chiến dịch, Tỉnh đoàn Đồng Tháp đề ra chỉ tiêu 100% đội hình tình nguyện triển khai ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương; thực hiện ít nhất 20 công trình thanh niên, tham gia xây dựng, sửa chữa ít nhất 10 km đường giao thông nông thôn và 5 cầu giao thông nông thôn; trồng mới và chăm sóc ít nhất 100.000 cây xanh, thực hiện ít nhất 50 tuyến đường "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn"; tổ chức các hoạt động chuyển đổi số, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ phát triển kinh tế cho ít nhất 5.000 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân. Đồng thời, các đội hình tình nguyện hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ ít nhất 50 sản phẩm thanh niên trên các nền tảng số, hỗ trợ 20 mô hình thanh niên phát triển kinh tế và 10 dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tổ chức ít nhất 30 hoạt động an sinh xã hội, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ ít nhất 5.000 thiếu nhi thông qua các hoạt động sinh hoạt hè, trao học bổng, quà tặng và các công trình dành cho thiếu nhi; tổ chức ít nhất 30 hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi; phối hợp triển khai ít nhất 50 hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thương mại điện tử.

Tại buổi lễ, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) trao bảng tượng trưng các công trình, phần việc tại 3 địa phương, với tổng giá trị 3 tỷ đồng; phối hợp thực hiện hơn 9 km công trình giao thông nông thôn cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội, chuyển giao khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.Sau Lễ ra quân, các đội hình tình nguyện đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng như: Tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách; lớp học STEM cho các em học sinh; tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho cán bộ Đoàn; hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng VNeID và thanh toán không dùng tiền mặt./.