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Đưa đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm nội dung xuyên suốt trong hoạt động tình nguyện
Trong đó, Trường Đại học Bách khoa thành lập 3 đội hình thường trực triển khai hoạt động tại các xã Tân Dương, Tân Khánh Trung và Hòa Long với hơn 600 chiến sĩ tình nguyện.
Anh Huỳnh Tấn Thành, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Chỉ huy trưởng Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2026 cho biết, điểm mới của Chiến dịch là phát huy thế mạnh chuyên môn của các đội hình sinh viên, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành nội dung xuyên suốt trong các hoạt động tình nguyện. Mỗi công trình, phần việc không chỉ hoàn thành trong thời gian diễn ra Chiến dịch mà còn phải tạo ra những giá trị thiết thực, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
Trong chiến dịch, Tỉnh đoàn Đồng Tháp đề ra chỉ tiêu 100% đội hình tình nguyện triển khai ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương; thực hiện ít nhất 20 công trình thanh niên, tham gia xây dựng, sửa chữa ít nhất 10 km đường giao thông nông thôn và 5 cầu giao thông nông thôn; trồng mới và chăm sóc ít nhất 100.000 cây xanh, thực hiện ít nhất 50 tuyến đường "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn"; tổ chức các hoạt động chuyển đổi số, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ phát triển kinh tế cho ít nhất 5.000 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân.
Đồng thời, các đội hình tình nguyện hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ ít nhất 50 sản phẩm thanh niên trên các nền tảng số, hỗ trợ 20 mô hình thanh niên phát triển kinh tế và 10 dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tổ chức ít nhất 30 hoạt động an sinh xã hội, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ ít nhất 5.000 thiếu nhi thông qua các hoạt động sinh hoạt hè, trao học bổng, quà tặng và các công trình dành cho thiếu nhi; tổ chức ít nhất 30 hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi; phối hợp triển khai ít nhất 50 hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thương mại điện tử.