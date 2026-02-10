Đưa dịch vụ y tế về cơ sở, mang mùa xuân cho người dân Bình Khánh

Thứ Trưởng Bộ Y Tế Đỗ Xuân Tuyên và Tiến Sỹ Nguyễn Thị Hải Liên trao bảng tượng trưng hỗ trợ xã Bình Khánh.

Nghe lãnh đạo xã chia sẻ về những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn khi Tết cận kề, ai cũng trăn trở. Dù công việc cuối năm bộn bề, gần 80 y bác sĩ, thầy cô và tình nguyện viên thuộc Hội Quân Dân Y Việt Nam và Quỹ Hành trình gieo yêu thương tạm gác việc riêng, tất bật chuẩn bị, quyết tâm “lên đường” mang yêu thương đến với bà con.

Chương trình có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đại diện Bộ Y tế, Hội Quân Dân Y Việt Nam, Quỹ Hành trình gieo yêu thương, Bộ môn Quản lý Y tế - ĐH Y Dược TPHCM, lãnh đạo địa phương, cùng nhiều đơn vị y tế tuyến đầu của Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị đồng hành.

Thứ Trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại Hành trình gieo yêu thương lần thứ 17.

Không chỉ động viên tinh thần, các đại biểu còn trực tiếp đóng góp kinh phí, thăm hỏi, trao quà cho trạm y tế và người dân. Trong phát biểu của mình, Thứ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, sàng lọc bệnh tật, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế sớm ngay tại cộng đồng, góp phần thực hiện chủ trương khám sức khỏe định kỳ toàn dân của Bộ Chính trị từ năm 2026.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao tặng Thư viện “Khủng Long 17” với hơn 1.000 đầu sách và gói xây dựng Văn hóa đọc trị giá 130 triệu đồng cho trường tiểu học Tam Thôn Hiệp; 20 phần quà cho bệnh nhân nan y (500k/suất), 10 máy đo đường huyết cho người bệnh mắc bệnh tiểu đường gia đình chính sách (1,5tr/suất), 10 phần quà tiền mặt cho bệnh nhân ung thư (2tr/suất), đồng thời tặng 10 triệu đồng và tủ sách chuyên môn cho Trạm y tế xã. Tổng kinh phí chương trình hơn 600 triệu đồng, cùng vô vàn yêu thương, sự tử tế.Giữa cái nắng nhẹ cuối năm, những cái bắt tay thật chặt, ánh mắt rưng rưng, những lời cảm ơn mộc mạc khiến ai cũng thấy lòng mình ấm lại. Có lẽ, điều còn lại sau chương trình không chỉ là thuốc men hay quà Tết, mà là cảm giác được quan tâm, được yêu thương, không bị bỏ lại phía sau.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Hải Liên cũng các em nhỏ.

Và thế là, mùa xuân đã đến sớm hơn ở Bình Khánh. Một mùa xuân của sẻ chia, của nghĩa tình, của những trái tim Việt Nam cùng hướng về nhau.