Đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ hàng hải thế giới

Các đại biểu ấn nút Khởi động Dự án Đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu. Ảnh: Ảnh: Anh Dũng - TTXVN

*"Vượt nắng, thắng mưa", đảm bảo tiến độ, chất lượng

Theo lãnh đạo Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên - đơn vị chủ đầu tư cho biết, Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung có tổng mức đầu tư 3.426,30 tỷ đồng gồm các hạng mục: xây dựng Kè chắn sóng và đê chắn sóng với tổng chiều dài 1.170m; luồng tàu và khu nước: luồng tàu dài khoảng 7,3km, chiều rộng luồng tàu 160m, cao độ đáy nạo vét -14m (hệ Hải đồ); đường giao thông kết nối đến cổng cảng 06 làn xe, bề rộng 30m; hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước và công trình phụ trợ đồng bộ đến cổng của khu vực bến cảng khởi động.

Dự án được UBND thành phố tổ chức khởi công vào ngày 14/12/2022, sau 1.200 ngày thi công đến nay đã chính thức thức hoàn thành, tạo tiền đề và cơ sở để thành phố tổ chức kêu gọi nhà đầu tư đối với các Bến cảng tại Khu bến Liên Chiểu.

Bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng dùng chung cho Khu bến Liên Chiểu nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ cảng Liên Chiểu đến mạng lưới đường bộ quốc gia và ngược lại, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực do hoạt động vận tải đối với môi trường cũng như an toàn giao thông khu vực; vào ngày 08/09/2023, UBND thành phố đã tổ chức lễ khởi công Dự án Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu với tổng mức đầu tư 1.203 tỷ đồng. Tuyến đường có tổng chiều dài 2,96km, mặt cắt ngang gồm 06 làn xe với bề rộng nền đường 30m. Đến nay, tuyến Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu đã thi công hoàn thành, đảm bảo thông xe kỹ thuật toàn tuyến. Hiện, Ban Quản lý dự án đang tập trung chỉ đạo Nhà thầu thi công tiếp tục hoàn thiện các công việc còn lại để tổ chức nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào vận hành, khai thác, tạo nên tuyến đường vận tải hàng hóa chuyên dụng, nâng cao năng lực khai thác các Khu bến cảng Liên Chiểu, đảm bảo kết nối nhanh và an toàn với mạng lưới giao thông quốc gia, giao thông đô thị trong khu vực.

Mặc dù, thi công trong điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết biển khắc nghiệt, khối lượng công việc rất lớn nhưng Ban cùng các liên danh nhà thầu, tư vấn giám sát đã bám sát công trường, ngày đêm lao động với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối. Các tuyến đường, các khối đê chắn sóng hoàn thành không vừa hiện năng lực kỹ thuật và mồ hôi, tâm huyết của hàng trăm cán bộ, kỹ sư, người lao động và công nhân thi công dự án này.

Trên cơ sở danh mục dự án thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 15/9/2025 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu, tổng mức đầu tư dự kiến là 45.268 tỷ đồng với quy mô đầu tư xây dựng tổng thể 08 bến cảng container Liên Chiểu và các hạng mục công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn cảng xanh, cảng trung chuyển quốc tế phù hợp với Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 16/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau quá trình tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục về đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định, ngày 16/3/2026, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 917/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu. Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. (Hà Lan) nhà đầu tư đã trúng thầu. Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày được giao đất/cho thuê đất/giao khu vực biển. Thời gian thực hiện dự án: 3.639 ngày (tương đương 09 năm, 11 tháng, 18 ngày). Lượng hàng container thông qua Bến container Liên Chiểu sau 03 năm kể từ khi đưa vào vận hành khai thác (giai đoạn 1): 4 triệu tấn/năm…

Hiện nay, Ban quản lý dự án đang tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đàm phán, thương thảo hoàn thiện hợp đồng để sớm ký kết hợp đồng trong tháng 4/2026 làm cơ sở triển khai các thủ tục có liên quan, khởi công thi công dự án.

*Đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics lớn của khu vực

Với vai trò, vị trí địa lý chiến lược quan trọng, nằm ở trung tâm kinh tế xã hội khu vực miền Trung đất nước, đầu mối giao thông vận tải, cửa ngõ ra biển của hành lang kinh tế Đông Tây, với tiềm năng giao thương thuận lợi, cùng với kinh nghiệm và truyền thống lịch sử khai thác cảng biển lâu đời, khu bến Liên Chiểu sẽ là đòn bẩy để thúc đẩy kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu thương mại tự do nhằm đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng trong những năm tiếp theo và cũng là vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nhấn mạnh: Phát triển hệ thống cảng biển là một trong những định hướng chiến lược quan trọng, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm dịch vụ, logistics lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Cảng Liên Chiểu là một công trình hạ tầng tạo "cửa ngõ" trung chuyển hàng hóa đường biển hết sức quan trọng, góp phần tạo thêm động lực tăng trưởng mới cho thành phố trong những thập niên tới.

Việc hoàn thành phần cơ sở hạ tầng dùng chung (đê chắn sóng, luồng tàu…) và thông xe kỹ thuật tuyến đường ven biển kết nối trực tiếp vào cảng hôm nay là một cột mốc mang ý nghĩa lịch sử; khẳng định lời hứa của thành phố đối với Chính phủ và nhân dân, tạo cơ sở quan trọng xây dựng và đưa vào vận hành các bến cảng container trong thời gian sớm nhất. Theo đó, thành phố cũng đã hoàn tất công việc lựa chọn nhà thầu để triển khai tổng thể 8 cảng container. Dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu, đánh dấu bước chuyển quan trọng sang giai đoạn xây dựng khai thác các bến, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của thành phố.

Để Dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu hoàn thành đúng tiến độ và sớm đưa toàn bộ cụm cảng Liên Chiểu vào khai thác đồng bộ theo kế hoạch đề ra, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị, nhà đầu tư khẩn trương tập trung tối đa các nguồn lực, hoàn thiện các thủ tục liên quan, nhanh chóng khởi công xây dựng 02 bến khởi động với việc áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất, hướng tới mô hình "Cảng xanh - Cảng thông minh" và chất lượng công trình tầm cỡ quốc tế để đưa vào vận hành, khai thác, không chỉ đúng mà còn hướng đến vượt tiến độ theo yêu cầu của hồ sơ thầu và cam kết của nhà đầu tư.

Đối với Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên và các sở, ngành phải tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh; khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai thi công phần cơ sở hạ tầng dùng chung còn lại và các tuyến đường kết nối cảng Liên Chiểu với các khu chức năng của Khu Thương mại tự do, hệ thống giao thông quốc gia và khu vực logistics phía sau cảng để tạo thành một hệ sinh thái đồng bộ.

Chính quyền địa phương và Đồn biên phòng Hải Vân tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an ninh trật tự khu vực dự án; đồng thời quan tâm, làm tốt công tác an sinh xã hội cho người dân trong vùng ảnh hưởng, để bà con nhân dân cùng đồng thuận và hưởng lợi từ thành quả này./.