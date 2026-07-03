Đưa chính sách dân tộc, miền núi đi sâu vào cuộc sống

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN Qua khảo sát thực tế, đoàn công tác đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của Tuyên Quang trong triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về đất đai cũng như các cơ chế, chính sách đặc thù về giáo dục, y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ông Lâm Văn Mẫn đề nghị thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh giao đất, giao rừng gắn với bảo vệ, phát triển rừng và tạo sinh kế bền vững cho người dân; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, rà soát diện tích đất rừng bóc tách để có phương án hỗ trợ phát triển kinh tế, hạn chế tranh chấp đất rừng. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục, y tế; nâng cao chất lượng đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường tuyên truyền, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với các kiến nghị của tỉnh, đoàn công tác sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới... Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Vương Ngọc Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Tuyên Quang hiện có diện tích trên 13.795 km2, dân số hơn 1,8 triệu người thuộc 46 dân tộc; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 73%. Toàn tỉnh có 123/124 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với 87 xã đặc biệt khó khăn. Thời gian qua, tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Công tác giao đất, giao rừng, hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất tiếp tục được địa phương quan tâm thực hiện.

Tỉnh đã triển khai hỗ trợ khoán bảo vệ trên 20.500 ha rừng; hỗ trợ bảo vệ 21.489 ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất tự nhiên; hỗ trợ trồng mới gần 3.200 ha rừng sản xuất với tổng kinh phí giải ngân trên 145 tỷ đồng. Các chính sách góp phần duy trì tỷ lệ che phủ rừng ổn định, tạo việc làm và sinh kế cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi. Cùng với đó, nhiều chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và hỗ trợ vay vốn cho người dân được triển khai theo quy định. Tỉnh cũng khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực Y tế nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trong lĩnh vực Giáo dục, tỷ lệ huy động học sinh đến trường đạt 99,9%; việc miễn, giảm học phí và hỗ trợ học tập cho các đối tượng chính sách được triển khai đầy đủ, đúng quy định với tổng kinh phí trên 192 tỷ đồng; đồng thời chú trọng đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, nhất là tại vùng sâu, vùng xa. Đáng chú ý, thực hiện chủ trương xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, tỉnh đã phê duyệt khẩn cấp 17 dự án; trong đó, giai đoạn 1 gồm 6 trường dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8 tới với tổng nguồn vốn trên 1.300 tỷ đồng; giai đoạn 2 gồm 11 trường với tổng vốn đầu tư trên 2.900 tỷ đồng.

Lĩnh vực Y tế tiếp tục được củng cố với mạng lưới khám, chữa bệnh từ tỉnh đến cơ sở. Hiện, toàn tỉnh có trên 1,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế; 100% đối tượng chính sách, người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách. Theo đó, quỹ đất công hạn hẹp khiến tỉnh chưa thể bố trí đất ở, đất sản xuất trực tiếp cho người dân theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. Trong khi đó, mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương còn thấp nên nhiều hộ nghèo chưa đủ khả năng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một số xã thiếu công chức địa chính có chuyên môn, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ và tổng hợp báo cáo.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Trong lĩnh vực Giáo dục, tỷ lệ kiên cố hóa phòng học của tỉnh mới đạt 70,7%, thấp hơn mức bình quân cả nước là 89,6%; trang thiết bị dạy học tối thiểu mới đáp ứng khoảng 44,5% nhu cầu. Địa phương cũng thiếu giáo viên ở các môn tiếng Anh, Tin học, Nghệ thuật do vướng quy định về chuẩn trình độ theo Luật Giáo dục năm 2019 và áp lực tinh giản biên chế.

Tỉnh Tuyên Quang kiến nghị Quốc hội tiếp tục tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương trong công tác thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xem xét sửa đổi Luật Lâm nghiệp và Luật Đất đai nhằm tháo gỡ các nội dung chồng chéo trong giao đất, giao rừng. Tỉnh đề nghị Chính phủ và Bộ Nội vụ xem xét tăng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục hằng năm; không áp dụng tinh giản biên chế cơ học đối với địa phương đang thiếu giáo viên; Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp giao chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ đối với ngành Sư phạm tiếng Anh, Tin học; tỉnh mong muốn Trung ương tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường học và nhà công vụ cho giáo viên vùng sâu, vùng xa./.