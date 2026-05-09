Lễ ra quân tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến gần hơn với người dân, vì mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội toàn dân.

Theo đó, các đơn vị Bảo hiểm Xã hội cơ sở, các tổ chức dịch vụ thu, đội ngũ nhân viên thu và cộng tác viên tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng; chú trọng tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, hộ gia đình, nơi tập trung đông người dân.

Đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ nhân viên thu, cộng tác viên trong việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tư vấn tận tình, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, tính nhân văn và lợi ích lâu dài của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế.

Song song với đó, tăng cường sự phối hợp giữa ngành Bảo hiểm Xã hội với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể nhằm huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong công tác phát triển người tham gia. Từ đó phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển người tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện, Bảo hiểm Y tế hộ gia đình ngay trong tháng vận động và các tháng tiếp theo của năm 2026.

Ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Happy Lee, đơn vị hỗ trợ phát triển đối tượng, cho rằng xác định công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình là nhiệm vụ quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội bền vững, trong thời gian qua đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm Xã hội các cơ sở và Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các xã, phường để triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Ngay từ đầu năm, đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp với các bên liên quan; đồng thời xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể cho từng nhân viên thu theo tháng, quý và năm. Trên cơ sở đó, công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phù hợp, hướng đến từng nhóm đối tượng cụ thể.

Trong đợt ra quân lần này, đơn vị cũng giao chỉ tiêu cụ thể cho từng nhân viên thu với quyết tâm phấn đấu phát triển mới người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình ngay trong ngày ra quân và những ngày sau lễ ra quân.

Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Hân, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội cơ sở Vị Tân, cơ sở đồng lòng thống nhất và chuẩn bị đầy đủ tài liệu tuyên truyền, tờ rơi, tờ gấp; tổ chức các nhóm nhỏ trực tiếp đến từng ấp, khu vực dân cư để tư vấn chính sách cho người dân. Mục tiêu là đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, ở khu vực 5, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ cho biết, sau khi nghe cán bộ bảo hiểm xã hội trực tiếp đến nhà thông tin chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bản thân bà thấy chính sách hợp lý với hoàn cảnh gia đình. Sẽ bàn với người thân trong gia đình tham gia chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện một cách phù hợp.

Để đạt kế hoạch năm 2026 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao, từ nay đến hết năm, Bảo hiểm Xã hội thành phố Cần Thơ còn phải khai thác 34.005 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 1.165 người tham gia bảo hiểm y tế.

Bốn tháng đầu năm 2026, số người tham gia Bảo hiểm Xã hội của thành phố Cần Thơ là 409.726/470.852 người, đạt 87,02% kế hoạch Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao, đạt 44,03% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 47.402 người so với cùng kỳ và giảm 25.731 người so với cuối năm 2025.

Trong đó bảo hiểm xã hội tự nguyện là 91.146/125.151 người, đạt 72,83% kế hoạch Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao, tăng 20.411 so với cùng kỳ và giảm 28.830 người so với cuối năm 2025. Số người tham gia bảo hiểm y tế là 3.142.310/3.143.475 người, đạt 99,96% kế hoạch Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao; với tỷ lệ bao phủ đạt 96,70% dân số, tăng 66.590 người so với cùng kỳ và tăng 4.297 người so với cuối năm 2025./.