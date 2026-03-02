Đưa các nghị quyết của Đảng phát huy hiệu quả trong đời sống

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Trong thời gian khoảng 15 ngày làm việc, Đoàn sẽ kiểm tra, giám sát tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh Lạng Sơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và chương trình hành động, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết này. Đặc biệt là kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về "lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031"; Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 5/2/2025 của Chính phủ về "mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên"; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2026 của Chính phủ về "nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026"...



Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát có ý nghĩa quan trọng, góp phần đánh giá sát tình hình thực tế về những thuận lợi, khó khăn của địa phương trong quá trình triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương. Từ đó phân tích, làm rõ, đưa ra các giải pháp phù hợp trên cơ sở thực tế để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phát huy hiệu quả trong đời sống xã hội.



Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương lưu ý, tỉnh Lạng Sơn cần có cách làm linh hoạt, phù hợp với thực tiễn tại địa phương để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, nhất là đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Tỉnh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.



Cơ quan chức năng, địa phương, đơn vị của tỉnh phối hợp với thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát làm rõ các nội dung, yêu cầu kiểm tra, giám sát, đảm bảo thời gian để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư./.