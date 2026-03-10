Đưa các ấn phẩm báo chí đặc biệt đến với đồng bào các dân tộc xứ Lạng

Ban tổ chức Hội Báo Xuân xứ Lạng năm 2026 thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Đây là dịp để các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương giới thiệu những ấn phẩm báo chí đặc sắc đến với đồng bào các dân tộc Lạng Sơn, kết nối bạn đọc và giới thiệu các loại hình báo chí mới trong thời kỳ đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện báo chí...



Hội báo Xuân xứ Lạng năm 2026 có sự tham gia của 14 đơn vị gồm: Hội Văn học Nghệ thuật và Nhà báo tỉnh; Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn; Thư viện tỉnh và 11 cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Lạng Sơn, với tổng số trên 700 ấn phẩm báo chí, sách, tạp chí. Các ấn phẩm phản ánh toàn diện những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, của tỉnh năm 2025 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Hội Báo Xuân xứ Lạng năm 2026. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Thông tấn xã Việt Nam tham gia Hội báo Xuân xứ Lạng năm 2026 với hơn 100 ấn phẩm các loại; trong đó, có nhiều ấn phẩm đặc biệt số Xuân, đặc trưng của TTXVN như: Báo Tin tức, Báo Thể thao & Văn hóa, Báo Việt Nam News, Báo Le Courrier du Vietnam, Báo ảnh Dân tộc và miền núi, Báo ảnh Việt Nam, Bản tin tham khảo đặc biệt, Bản tin kinh tế Việt Nam và thế giới...

Khẳng định vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn đề nghị, thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.



Ban tổ chức Hội Báo Xuân xứ Lạng năm 2026 trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về tiềm năng, lợi thế và những thành tựu phát triển của tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế cửa khẩu, thương mại, du lịch, đặc sản nông nghiệp và chuyên đối số. Cơ quan báo chí của Trung ương, của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, để mọi người dân nhận thấy quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm công dân của mình đi bỏ phiếu đầy đủ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn mong muốn, các cơ quan báo chí tích cực phát hiện, giới thiệu và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, các gương điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất và đời sống xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển trong cộng đông; phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhận dân; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tiêu cực, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Hội Báo Xuân xứ Lạng năm 2026 thu hút đông đảo người dân tới tham quan. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Ông Nguyễn Phúc Hà, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật và Nhà báo tỉnh Lạng Sơn cho biết, Hội báo Xuân không chỉ tạo không gian trưng bày các ấn phẩm báo chí đặc sắc mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ giữa những người làm báo, văn nghệ sĩ và công chúng; tiếp tục khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, xây dựng quê hương Xứ Lạng ngày càng phát triển nhanh và bền vững...

Hội báo Xuân xứ Lạng năm 2026 diễn ra từ ngày 10 - 15/3. Sau thời gian trưng bày, Ban Tổ chức sẽ gửi tặng những ấn phẩm báo chí, sách cho các thư viện trường học, đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh../.