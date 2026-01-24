Đưa 11 thuyền viên trên tàu hàng mắc cạn ở Cửa Việt vào bờ an toàn

Vào khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 23/1, tàu Thanh Thành Đạt 45 có trọng tải toàn phần 2.947 tấn, dài 79,6m, rộng 12,8m, do ông Lường Văn Hưng (sinh năm 1978, thường trú tại xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, trong quá trình từ Cảng YANGPU (Trung Quốc) vào cảng Cửa Việt để làm thủ tục nhận hàng đã mắc cạn tại khu vực cửa cảng. Thời điểm xảy ra sự việc, tàu bị mắc cạn cách bờ khoảng 700m, cách kè Cửa Việt về phía Bắc khoảng 550m. Trên tàu có 11 thuyền viên, toàn bộ đã được đưa vào bờ an toàn.

Tàu Thanh Thành Đạt 45 có trọng tải toàn phần 2.947 tấn đang bị mắc cạn tại cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TTXVN phát

Hiện các lực lượng chức năng đang theo dõi tình hình, dự kiến khi thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành lai dắt tàu vào cảng để sửa chữa…/.