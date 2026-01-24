Báo Ảnh Việt Nam

Tin tức

Đưa 11 thuyền viên trên tàu hàng mắc cạn ở Cửa Việt vào bờ an toàn

Trưa 24/1, Chủ tịch UBND xã Cửa Việt (Quảng Trị) Lê Văn Thông thông tin, một tàu hàng có trọng tải 2.947 tấn đang bị mắc cạn tại khu vực cảng Cửa Việt.

Vào khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 23/1, tàu Thanh Thành Đạt 45 có trọng tải toàn phần 2.947 tấn, dài 79,6m, rộng 12,8m, do ông Lường Văn Hưng (sinh năm 1978, thường trú tại xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, trong quá trình từ Cảng YANGPU (Trung Quốc) vào cảng Cửa Việt để làm thủ tục nhận hàng đã mắc cạn tại khu vực cửa cảng. Thời điểm xảy ra sự việc, tàu bị mắc cạn cách bờ khoảng 700m, cách kè Cửa Việt về phía Bắc khoảng 550m. Trên tàu có 11 thuyền viên, toàn bộ đã được đưa vào bờ an toàn. 

  Tàu Thanh Thành Đạt 45 có trọng tải toàn phần 2.947 tấn đang bị mắc cạn tại cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TTXVN phát 

Hiện các lực lượng chức năng đang theo dõi tình hình, dự kiến khi thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành lai dắt tàu vào cảng để sửa chữa…/.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Xem thêm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez (Mi-ghen Đi-át Ca-nên Bê-mu-đết); Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nga Vladmir Putin, Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev (Đơ-mi-tri Mét-vê-đép); Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae (Ta-ca-i-chi Sa-na-ê); Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh (Ô-khơ-na Khu-rên-su-khơ); Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko (A-lếch-xan-đơ Lu-ca-sen-cô), Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Belarus Sergey Syrankov (Xéc-gây Xư-ran-cốp); Tổng thống Cộng hòa Nicaragua Daniel Ortega Saavedra (Đa-ni-en O-tê-ga Sa-vê-đơ-ra) và đồng Tổng thống Rosario Murillo (Rô-sa-ri-ô Mu-ri-lô) đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Xem thêm

Top