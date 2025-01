Dư luận Thụy Sĩ tin tưởng chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ phát huy tối đa cơ hội

Nguyên Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Ivo Sieber tại một sự kiện của Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF). Ảnh: Anh Hiển - Pv TTXVN tại Thuỵ Sỹ

Theo đánh giá, chuyến công tác tại Thụy Sĩ sắp tới là cơ hội quan trọng để cộng đồng quốc tế và các doanh nghiệp lớn được trực tiếp trao đổi với Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về những định hướng, ưu tiên phát triển, những cơ hội mà Việt Nam có thể mang lại cho các doanh nghiệp trong giai đoạn thế giới chuyển đổi sâu sắc hiện nay.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, ông Ivo Sieber – nguyên Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam – đánh giá: “Việc Thủ tướng Việt Nam tham dự trực tiếp hội nghị thường niên của WEF tại Davos sắp tới là rất đáng hoan nghênh. Đây là một sự kiện đặc biệt quan trọng nếu nhìn từ những thay đổi về chính sách kinh tế và chiến lược toàn cầu thời gian qua. Vì vậy, tôi nghĩ việc đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam tham dự sự kiện tại Davos là một quyết định quan trọng. Theo tôi, hội nghị thường niên của WEF là một diễn đàn rộng lớn và bao quát, nơi gặp gỡ và thảo luận các vấn đề với nhiều bên liên quan. Do đó, tôi tin tưởng rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam sẽ phát huy tối đa cơ hội này. Trong quá trình làm việc song phương tại Thụy Sĩ, tôi chắc chắn rằng các vấn đề kinh tế cũng sẽ được quan tâm”.

Dự kiến, tại hội nghị thường niên của WEF ở Davos, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ truyền tải những thông điệp quan trọng về quyết tâm, khát vọng và tầm nhìn của Việt Nam hướng đến các mục tiêu phát triển chiến lược trong 20 năm tới.

Đánh giá về chương trình làm việc tại Davos của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ông Philippe Reich – Chủ tịch Phòng Thương mại Ấn Độ Thụy Sĩ – cho biết Hội nghị của WEF là cầu nối thế giới đến với Thụy Sĩ. Trong những năm trước, phái đoàn của Ấn Độ cũng tới Thụy Sĩ và các bên đã có những cuộc trao đổi tích cực. Dự kiến, toàn bộ thành viên Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ sẽ tới Davos trong tuần tới. Rất nhiều cuộc họp quan trọng sẽ được tổ chức tại Davos và gần thị trấn này. Hội nghị của WEF tại Davos có vai trò quan trọng và ông hy vọng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam sẽ tận dụng tối đa cơ hội này.



Chị Ly Pham – Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh tại công ty JANZZ Technology - tại một sự kiện của Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF). Ảnh: Anh Hiển - Pv TTXVN tại Thuỵ Sỹ

Trong khi đó, giới trí thức Việt đang sinh sống và làm việc tại Thụy Sĩ cũng bày tỏ niềm tin vào thành công của chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu, đồng thời bày tỏ hy vọng Việt Nam và Thụy Sĩ sẽ củng cố quan hệ song phương trong thời gian tới, mang lại lợi ích cho người dân hai nước. Chị Ly Pham – Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh tại công ty JANZZ Technology – chia sẻ: “Thụy Sĩ là một trong những nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới với nhiều doanh nghiệp lớn mạnh trong các lĩnh vực công nghệ cao, dược phẩm, tài chính. Việt Nam là một nền kinh tế năng động, có tốc độ tăng trưởng cao và lực lượng lao động trẻ dồi dào. Tôi hy vọng chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Sĩ; Thúc đẩy quá trình thảo luận và ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và khối EFTA; Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư, kinh doanh; đồng thời, tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục và du lịch giữa hai nước”.

Còn theo anh Cao Trung, người đang làm việc cho tập đoàn Johnson & Johnson ở thành phố Zurich, truyền thông Thụy Sĩ thời gian qua có những bài viết đánh giá đầy tích cực về nền kinh tế Việt Nam, nhận định quốc gia Đông Nam Á này là điểm đến đầy hứa hẹn cho các công ty Thụy Sĩ trong thời gian tới. Chính vì vậy, anh mong chờ chuyến công tác sắp tới của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Thụy Sĩ sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương, mang đến những cơ hội mới cho doanh nghiệp hai nước./.