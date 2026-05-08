Dữ liệu là nền tảng cốt lõi để AI phát huy hiệu quả

Quang cảnh Diễn đàn. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và kinh tế số phát triển mạnh mẽ, dữ liệu đang trở thành nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, để phát huy giá trị thực tiễn, dữ liệu cần được chuẩn hóa, liên thông, quản trị và khai thác hiệu quả, có trách nhiệm nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.



Theo các chuyên gia, mối quan hệ giữa dữ liệu và AI đang chuyển từ giai đoạn “thích nghi” sang “cộng sinh”. Thực tế, AI cần nguồn dữ liệu sạch, chất lượng để phát huy hiệu quả; ngược lại, dữ liệu quy mô lớn sẽ trở nên lãng phí nếu không được AI khai phá và chuyển hóa thành giá trị thực.



Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ như hiện nay, dữ liệu chính là nền tảng cốt lõi để AI tạo ra giá trị thực chất cho doanh nghiệp và đời sống. Theo ông, AI chỉ có thể phát huy hiệu quả thực chất khi được vận hành trên nguồn dữ liệu chất lượng, minh bạch và có giá trị.

Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc Diễn đàn. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Diễn đàn tập trung thúc đẩy tư duy "Data-Centric AI" - AI lấy dữ liệu làm trung tâm, hướng đến biến dữ liệu từ những tài nguyên thô trở thành những sản phẩm được chuẩn hóa; qua đó giúp AI vận hành chính xác hơn, chuyển hóa thành năng lực ra quyết định kinh doanh và tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trong bối cảnh kinh tế số thay đổi nhanh chóng.

Ông Lâm Nguyễn Hải Long nhấn mạnh, trong kỷ nguyên AI có thể hỗ trợ giải đáp mọi vấn đề, việc trang bị cho người trẻ “niềm tin số” và tư duy phản biện là yêu cầu quan trọng, giúp họ làm chủ công nghệ, sử dụng AI một cách hiệu quả và có trách nhiệm, thay vì phụ thuộc hay bị công nghệ dẫn dắt.

