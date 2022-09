Du lịch Yên Bái trên đà phục hồi mạnh mẽ

Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Trạm Tấu. Ảnh: TTXVN

Để có kết quả ấn tượng này, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp thu hút du khách trong nước và quốc tế đến khám phá, trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Tỉnh đã chỉ đạo ngành Du lịch hướng dẫn các địa phương tập trung triển khai các biện pháp kích cầu, mở cửa lại hoạt động du lịch đồng bộ, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Các cơ sở lưu trú, các điểm kinh doanh dịch vụ du lịch chuẩn bị kỹ lưỡng, đưa thêm nhiều sản phẩm du lịch mới ấn tượng vào khai thác như Di tích quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, hồ Thác Bà, thung lũng Mường Lò...

Bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết, năm 2022, tỉnh đặt mục tiêu đón và phục vụ trên 1,1 triệu lượt du khách; trong đó có khoảng 300.000 lượt khách quốc tế; doanh thu từ dịch vụ du lịch phấn đấu đạt 845 tỷ đồng. Để đưa du lịch vượt qua khó khăn, phục hồi, phát triển trong tình hình mới, Sở đã cùng các địa phương, khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn chủ động chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, phương án đón khách, xây dựng các chương trình kích cầu du lịch ngay từ đầu năm. Nhờ đó, ngành Du lịch Yên Bái đã và đang dần phục hồi, phát triển.

Trong tháng 9, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội đón chào du khách như Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Khai mạc Lễ hội Văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Cùng với đó, nhiều hoạt động du lịch, lễ hội diễn ra tại các địa phương trong tỉnh từ tháng 9 đến tháng 12 như: Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ IV; các hoạt động du lịch “Mùa nước đổ”; Festival Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn gắn với Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông và Lễ đón bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội Đền Đông Cuông; Lễ hội bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà; Chương trình du lịch “Về miền đất Ngọc” huyện Lục Yên lần thứ III; Lễ hội hoa Tớ dày…

Về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh cho biết, đến thời điểm này, Ban Tổ chức đã thống nhất địa điểm tổ chức; phối hợp xây dựng kịch bản màn đại xòe; khảo sát lắp đặt 6 màn hình LED tại các địa điểm công cộng phục vụ du khách để theo dõi Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội.

Đối với chương trình nghệ thuật, Yên Bái đã huy động 460 học sinh tham gia tập luyện, 2022 người tham gia màn đại xòe, tổ chức tập luyện từ ngày 28/8/2022; huy động 450 người tham gia chương trình diễu diễn đường phố. Ba tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu cũng đã thành lập đoàn diễu diễn đảm bảo theo số lượng, luyện tập tại địa phương, hợp luyện tại thị xã Nghĩa Lộ vào ngày 21/9 để chuẩn bị cho Lễ đón nhận diễn ra vào 20 giờ ngày 24/9, tại Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ.

Ban Tổ chức cũng đã chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại địa bàn xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trước, trong và sau Lễ đón nhận; xây dựng video clip và 18 inforaphics tuyên truyền về sự kiện. Công tác lễ tân, hậu cần, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, ổn định lưới điện... cũng được quan tâm, đảm bảo an toàn cho Lễ hội.

Với việc xây dựng kịch bản tổ chức chi tiết và sự chuẩn bị công phu cho từng sự kiện du lịch, lễ hội, hứa hẹn sẽ hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm, góp phần để ngành Du lịch Yên Bái hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022./.