Du lịch xuyên biên giới Trung - Việt sôi động, đẩy mạnh hợp tác đào tạo và ứng dụng AI

Toàn cảnh Khu Hợp tác Du lịch Xuyên biên giới thác Bản Giốc (Việt Nam)-Đức Thiên (Trung Quốc). Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Chương trình này mang chủ đề “Hợp tác giao lưu du lịch xuyên biên giới Trung - Việt ứng dụng AI+”, do Sở Văn hóa và Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Tuyên Quang (Việt Nam) đồng tổ chức. Trong khuôn khổ hoạt động trên, các chuyên gia hai bên đã tập trung giảng dạy về chính sách du lịch, vận hành du lịch thông minh và ứng dụng công nghệ AI trong quản lý ngành, qua đó hỗ trợ học viên nâng cao năng lực tối ưu hóa vận hành, phát triển sản phẩm du lịch, xây dựng thương hiệu và cải thiện chất lượng dịch vụ. Đoàn học viên cũng đã tham quan thực tế, tìm hiểu mô hình xây dựng hệ thống dịch vụ du lịch số của Quảng Tây.

Những năm gần đây, hợp tác du lịch xuyên biên giới Trung – Việt tiếp tục gia tăng, nhiều sản phẩm như Khu du lịch hợp tác xuyên biên giới thác Đức Thiên (Trung Quốc) – Bản Giốc (Việt Nam) đã đi vào vận hành thường xuyên, tạo động lực thúc đẩy giao lưu du lịch song phương.

Theo số liệu của Cục Quản lý biên phòng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, trong quý I năm nay, tổng lượng người xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu ở khu vực này đạt 4,347 triệu lượt, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng cửa khẩu Đông Hưng đón hơn 3.200 đoàn khách du lịch Việt Nam, số lượng đoàn du lịch xuyên biên giới tăng mạnh.

Hoạt động lần này được đánh giá góp phần cung cấp nền tảng học tập về công nghệ AI và kinh nghiệm phát triển du lịch xuyên biên giới cho lực lượng làm du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cơ sở thúc đẩy xây dựng nền tảng chia sẻ thông tin du lịch, phát triển sản phẩm du lịch thông minh và tăng cường kết nối dữ liệu giữa hai bên trong thời gian tới./.