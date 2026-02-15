Du lịch Việt Nam tạo dấu ấn tại HOLIDAY & SPA EXPO 2026

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt tiếp xúc Bộ trưởng Du lịch Bulgaria Miroslav Borshosh bên lề sự kiện. Ảnh: Việt Thắng - PV TTXVN tại Séc

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, sự kiện năm nay thu hút hơn 250 đơn vị tham gia đến từ châu Âu, châu Á và châu Phi gồm Bulgaria, Việt Nam, Romania, Serbia, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Áo, Italy, Trung Quốc, Algeria, Uzbekistan, Uganda và Mauritius; quy tụ các hiệp hội du lịch quốc gia/khu vực, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn - khu nghỉ dưỡng - spa, hãng vận tải, công ty bảo hiểm và nhà cung cấp giải pháp công nghệ du lịch.

Nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và các sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam tới thị trường Bulgaria và khu vực Đông Nam Âu, Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria phối hợp với Hiệp hội Văn hóa & Du lịch Việt Nam tại châu Âu (VNCT) tổ chức gian hàng Việt Nam tại hội chợ. Thông qua hoạt động này, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng không chỉ tại Bulgaria mà còn tại các nước Balkan và châu Âu lân cận.

Bộ trưởng Du lịch Bulgaria Miroslav Borshosh phát biểu khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế HOLIDAY & SPA EXPO. Ảnh TTXVN phát

Phát biểu khai mạc hội chợ, Bộ trưởng Bộ Du lịch Bulgaria Miroslav Borshosh nhấn mạnh năm 2025 là một trong những năm thành công và quan trọng nhất trong lịch sử ngành du lịch Bulgaria, với sự tăng trưởng ấn tượng về số lượng khách du lịch, hiệu quả hoạt động của ngành, cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Ông khẳng định trong bối cảnh thế giới và các quốc gia đang đối mặt với không ít chia rẽ, du lịch là lĩnh vực có thể kết nối và đoàn kết các bên cùng hành động vì mục tiêu chung; điều này được thể hiện rõ qua sự tham gia đông đảo của các quốc gia và địa phương tại hội chợ năm nay.

Bên lề sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã có buổi tiếp xúc với Bộ trưởng Miroslav Borshosh. Đại sứ đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch hợp tác du lịch giai đoạn 2024 - 2026, cụ thể hóa nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược được xác lập trong chuyến thăm chính thức Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm (10/2025). Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, kết nối doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm phát triển các sản phẩm du lịch thế mạnh và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh quảng bá tại thị trường của nhau. Bộ trưởng Miroslav Borshosh bày tỏ ấn tượng trước tốc độ phát triển của ngành du lịch Việt Nam và mong muốn Bulgaria sẽ đón ngày càng nhiều du khách Việt Nam trong thời gian tới.

Nắm bắt xu hướng du khách khu vực Balkan ngày càng ưu tiên các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng chất lượng cao, gian hàng Việt Nam tập trung giới thiệu ba nhóm sản phẩm chủ lực: (i) Wellness & Chăm sóc sức khỏe: Các liệu trình spa truyền thống, nghỉ dưỡng phục hồi năng lượng tại các vùng biển hoang sơ và khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. (ii) Du lịch MICE & Sự kiện: Tiềm năng tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện kết hợp du lịch tại các đô thị lớn với hệ thống hạ tầng hiện đại. (iii) Di sản & Bền vững: Quảng bá thông điệp “Vietnam – Timeless Heritage, Trendy Experiences”, kết nối giá trị văn hóa lâu đời với định hướng phát triển du lịch có trách nhiệm và bền vững.

Trong khuôn khổ hội chợ, VNCT đã trực tiếp tổ chức các phiên kết nối giao thương B2B giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác khu vực, đồng thời triển khai đăng ký chương trình khảo sát thực tế (FAM trip) dành cho các hãng lữ hành Balkan nhằm tạo điều kiện để đối tác trải nghiệm trực tiếp sản phẩm và năng lực cung ứng của du lịch Việt Nam.

Chia sẻ trong thời gian diễn ra sự kiện, bà Lê Thị Diễm Hằng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VNCT – bày tỏ tin tưởng sự hiện diện của Việt Nam tại hội chợ lần này sẽ tạo xung lực mới cho dòng khách trao đổi giữa hai nước. Theo bà, đây là những “viên gạch đầu tiên nhưng vô cùng kiên cố” để gắn kết di sản và sản phẩm du lịch Việt Nam với thị trường Đông Nam Âu, mở ra triển vọng hợp tác lâu dài và thực chất.

Trong bối cảnh kinh tế Bulgaria và khu vực Balkan phục hồi tích cực, nhu cầu tìm kiếm điểm đến an toàn, giàu bản sắc văn hóa như Việt Nam đang gia tăng. Việc tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế HOLIDAY & SPA EXPO 2026 không chỉ góp phần mở rộng thị trường khách tại Đông Nam Âu mà còn thúc đẩy ngoại giao văn hóa, tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa Việt Nam với Bulgaria và các nước trong khu vực trong thời gian tới./.