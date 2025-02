Du lịch Việt Nam phục hồi mạnh nhất Đông Nam Á

Năm 2024, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 17,5 triệu lượt, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2023; khách nội địa ước đạt 110 triệu lượt, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 840.000 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Lượng du khách tăng là nhờ các quy định của chính phủ về thị thực. Việt Nam hiện đang áp dụng chính sách miễn thị thực cho khách du lịch từ 25 nước. Ngoài ra, năm 2024, chính phủ đã ra mắt cổng thông tin mới, giúp đơn giản hóa quy trình xin thị thực điện tử, giúp du khách nước ngoài dễ dàng và thuận tiện xin thị thực hơn.

Với lượng khách du lịch ngày càng tăng, Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 23 triệu khách du lịch quốc tế vào năm 2025. Ngành du lịch dự kiến sẽ đóng góp 6-8% vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Năm 2024, ngoài việc tăng thu nhập, ngành này còn tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Để đạt được con số mục tiêu, theo trang thông tin trên, ngành du lịch Việt Nam cần tập trung vào các nước nhiều tiềm năng và chất lượng cao, như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á, Bắc Mỹ, Ấn Độ và Trung Đông. Một cách nữa để thu hút thêm nhiều du khách là chọn những thị trường quốc tế chất lượng, được nhập cảnh miễn thị thực, những thị trường có kết nối chuyến bay thuận tiện và cải thiện các hạ tầng khác./.