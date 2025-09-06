Du lịch Việt Nam đón 5,5 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Du khách vui chơi tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Thành Phương – TTXVN * Khách đến Hà Nội tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ Thủ đô Hà Nội dẫn đầu cả nước khi đón 2,08 triệu lượt khách, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 80.000 lượt, tăng 35%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.500 tỷ đồng, tăng 80%. Công suất phòng bình quân đạt 83%, tăng 22,6% so với năm 2024. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai, đón khoảng 1,45 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 45.600 lượt. Lượng khách nghỉ tại cơ sở lưu trú đạt 300.000 lượt, công suất phòng bình quân 87%, tổng thu ước 4.140 tỷ đồng. Hải Phòng đón 1,03 triệu lượt khách, tăng 8%, trong đó khách quốc tế đạt 29.518 lượt, tăng 5%; công suất phòng bình quân 50%. Một số địa phương khác cũng ghi nhận kết quả khả quan. Khánh Hòa đón gần 908.000 lượt khách, doanh thu tăng đáng kể, công suất phòng đạt 80%. Đà Nẵng thu hút hơn 620.000 lượt, trong đó khách quốc tế tăng mạnh, tổng thu trên 2.200 tỷ đồng. Lâm Đồng đón khoảng 590.000 lượt, công suất phòng 3-5 sao đạt cao. Ninh Bình hút hơn 420.000 khách, trong đó nhiều khách quốc tế. Ở khu vực phía Nam, An Giang đạt hơn 385.000 lượt khách với doanh thu tăng trên 40%. Quảng Ninh đón 339.000 lượt, thấp hơn cùng kỳ nhưng doanh thu vẫn gần 1.000 tỷ đồng. Lào Cai gần 228.000 lượt, tăng trưởng ổn định. Thành phố Huế ghi nhận hơn 198.000 lượt khách, tăng mạnh cả về khách nội địa và quốc tế, doanh thu cũng tăng hơn 40%. Ở khu vực phía Nam, An Giang đạt hơn 385.000 lượt khách với doanh thu tăng trên 40%. Quảng Ninh đón 339.000 lượt, thấp hơn cùng kỳ nhưng doanh thu vẫn gần 1.000 tỷ đồng. Lào Cai gần 228.000 lượt, tăng trưởng ổn định. Thành phố Huế ghi nhận hơn 198.000 lượt khách, tăng mạnh cả về khách nội địa và quốc tế, doanh thu cũng tăng hơn 40%.

Theo Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh, kết quả đạt được nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nên công tác chuẩn bị phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025 đã được thực hiện từ sớm. Bên cạnh đó, hầu hết các địa phương, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng và triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động du lịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra các trường hợp tai nạn, sự cố đáng tiếc. Đến thời điểm này, chưa ghi nhận sự cố nghiêm trọng liên quan đến khách du lịch trên phạm vi toàn quốc.