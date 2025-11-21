Du lịch Việt Nam bứt phá, hút mạnh du khách Pháp

Theo trang air-journal.fr, phần lớn du khách trở về Pháp đều khuyến nghị bạn bè lựa chọn Việt Nam nhờ sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa, thiên nhiên và đời sống địa phương. Ảnh: TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Paris dẫn nguồn từ trang thông tin chuyên ngành về vận tải hàng không và hàng không dân dụng của Pháp nói trên cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón gần 17,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng trong 3 tháng đầu năm, hơn 6 triệu lượt khách đã đến Việt Nam, mức cao nhất từ trước đến nay với mức tăng 29,6%. Nhiều dự báo cho rằng Việt Nam có thể vượt 20 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm, xếp cùng Nhật Bản trong nhóm thị trường tăng trưởng mạnh nhất thế giới.

Lượng khách Pháp đến Việt Nam tăng tới 55% trong một năm qua, đưa Việt Nam trở thành điểm đến ngoài châu Âu tăng trưởng nhanh nhất đối với thị trường Pháp. Theo SETO (Hiệp hội các doanh nghiệp tour du lịch), Việt Nam hiện nằm trong nhóm điểm đến mùa Đông được người Pháp ưa chuộng, cùng với Ai Cập và Cộng hòa Dominicana. Các mối liên hệ lịch sử giữa hai nước, cùng dấu ấn kiến trúc Pháp tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục thu hút đông đảo du khách.

Hiện Việt Nam áp dụng chính sách thị thực điện tử (e-visa) cho nhiều nước châu Âu, trong đó có Pháp, cho phép lưu trú tới 45 ngày. Các đường bay kết nối được tăng cường: Vietnam Airlines khai thác hằng ngày chuyến bay thẳng Hà Nội – Paris và 4 chuyến bay mỗi tuần từ Paris đến Thành phố Hồ Chí Minh; Air France duy trì 3 chuyến bay thẳng mỗi tuần đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài các chuyến bay thẳng có giá vé khứ hồi trên 1.000 euro (khoảng 1.150 USD), khách Pháp có thể lựa chọn các hành trình quá cảnh qua Istanbul của Turkish Airlines, Frankfurt (hãng Lufthansa), Bangkok (hãng Thai Airways), Singapore (hãng Singapore Airlines), Abu Dhabi (hãng Etihad) hoặc Dubai (hãng Emirates), với mức giá cạnh tranh hơn.

Theo trang air-journal.fr, sức hấp dẫn của Việt Nam đến từ chính trải nghiệm tại chỗ. Phần lớn du khách trở về Pháp đều khuyến nghị bạn bè lựa chọn Việt Nam nhờ sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa, thiên nhiên và đời sống địa phương.

Tại miền Bắc, Hà Nội với những khu phố cổ, đền chùa và hồ nước thanh bình mang đậm nét Á Đông truyền thống. Không xa là vịnh Hạ Long với hệ thống núi đá vôi đặc trưng; vùng núi Sa Pa lại nổi bật với các khu ruộng bậc thang và bản làng của các dân tộc thiểu số.

Miền Trung tạo ấn tượng mạnh với các bãi biển từ Đà Nẵng đến Nha Trang, xen giữa là những làng chài và di sản văn hóa. Cố đô Huế hấp dẫn du khách nhờ quần thể cung đình được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận, cùng hệ thống các chùa tháp và khu vườn cổ.

Miền Nam mang diện mạo trẻ trung và sôi động hơn. Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện rõ nhịp phát triển hiện đại qua các tòa nhà cao tầng, chợ đêm và không khí nhộn nhịp. Đồng bằng sông Cửu Long đem đến một thế giới sông nước đặc thù với chợ nổi, vườn cây trái và cuộc sống hiền hòa.

Trang air-journal.fr đánh giá rằng, dù giá vé máy bay có thể cao, chi phí sinh hoạt tại Việt Nam vẫn được đánh giá là rất dễ chịu đối với du khách Pháp: bữa ăn khoảng 2 euro, lưu trú ở nhà nghỉ bình dân chỉ dưới 10 euro mỗi đêm. Tuy vậy, Việt Nam vẫn là điểm đến đòi hỏi sự chuẩn bị do giao thông đô thị phức tạp, rào cản ngôn ngữ và chất lượng chỗ ở không đồng đều.

Nhiều hãng lữ hành Pháp như Asia, Maisons du Voyage hay các công ty thiết kế tour địa phương như Routes du Vietnam byNativ cung cấp các chương trình trọn gói hoặc tour chuyên đề như hành trình ẩm thực, tour gia đình hoặc kết hợp Việt Nam – Campuchia – Lào. Các công ty địa phương không bán vé máy bay và du khách sẽ phải tự đặt riêng.

Air-journal.fr cho biết du lịch đang trở thành trụ cột kinh tế quan trọng của Việt Nam, tạo nguồn thu lớn và việc làm cho nhiều ngành nghề. Cùng với đà tăng trưởng mạnh, ngành du lịch của "đất nước hình chữ S" hướng đến đa dạng hóa sản phẩm, phát huy cả giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên lẫn trải nghiệm cộng đồng. Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, đồng thời hướng tới phát triển du lịch bền vững và bảo tồn bản sắc quốc gia./.