Du lịch và giao thương biên giới sôi động trở lại qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Những ngày đầu tháng 7/2025, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, không khí xuất, nhập cảnh diễn ra nhộn nhịp từ 7 giờ đến 20 giờ hằng ngày. Mặc dù lưu lượng hành khách đông, song không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy; người dân xếp hàng đúng luồng, trật tự theo hướng dẫn của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Anh Hou Zhidan, sinh sống tại tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), thực hiện thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sau thời gian lưu trú tại Việt Nam. Một cửa khẩu thông thoáng, hiện đại, sạch sẽ là những ấn tượng đậm nét của anh khi xuất, nhập cảnh qua đây. Anh cho biết: "Tôi tới Việt Nam bằng đường hàng không và khi quay trở về Trung Quốc thì xuất cảnh qua cửa khẩu đường bộ. Tại đây, tôi thấy rõ môi trường an toàn và chuyên nghiệp, đặc biệt là thủ tục xuất, nhập cảnh ở cửa khẩu được giải quyết nhanh. Cán bộ làm việc ở cửa khẩu rất tích cực hỗ trợ và hướng dẫn nếu có vướng mắc".

Theo Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, trung bình mỗi ngày có hàng nghìn lượt hành khách thực hiện thủ tục xuất, nhập cảnh. Thống kê từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã giải quyết thủ tục cho hơn 1,24 triệu lượt người, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất, nhập cảnh bằng hộ chiếu đạt trên 430.000 lượt người (tăng 5,8%), còn xuất, nhập cảnh bằng giấy thông hành đạt trên 810.000 lượt người (tăng 22,5%). Hành khách chủ yếu là công dân Trung Quốc và Việt Nam với mục đích thăm thân, du lịch, công tác.

Đặc biệt, từ tháng 4/2025, tuyến du lịch “hai ngày, một đêm” giữa Lạng Sơn (Việt Nam) và Bằng Tường (Trung Quốc) chính thức được mở theo giấy thông hành, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Chính quyền nhân dân thị Bằng Tường tổ chức. Tuyến du lịch này đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, mua sắm, khám phá văn hóa vùng biên.

Để đảm bảo hoạt động xuất, nhập cảnh ổn định, an toàn, lực lượng Biên phòng cửa khẩu làm việc theo ca, phân công cán bộ trực tại tất cả vị trí kiểm soát, đồng thời ứng dụng tối đa công nghệ trong khai báo điện tử, điều phối phân luồng linh hoạt giúp hành khách không phải chờ đợi lâu.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị kiểm soát giấy tờ của hành khách. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Thiếu tá Trịnh Văn Bác, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết, quy trình kiểm soát được thực hiện đồng bộ, khép kín, đúng quy định. Theo đó, khi khách từ nội địa ra biên giới, tại barie số 2, lực lượng Biên phòng sẽ kiểm tra sơ bộ ban đầu về giấy tờ, phương tiện vận chuyển và hướng dẫn di chuyển đến khu vực làm thủ tục xuất, nhập cảnh. Sau khi thực hiện xong các thủ tục cần thiết, hành khách di chuyển tới barie số 1 (khu vực mốc 1116) để xuất cảnh sang Trung Quốc; tại đây lực lượng Biên phòng sẽ kiểm tra lại giấy tờ và đây là quy trình kiểm soát cuối cùng, đảm bảo không có sai sót... “Chúng tôi luôn chủ động bố trí lực lượng hợp lý tại từng vị trí, điều tiết lưu lượng khách phù hợp để không xảy ra ùn tắc, bảo đảm an ninh trật tự khu vực cửa khẩu”, Thiếu tá Trịnh Văn Bác cho biết.

Song song với lực lượng Biên phòng, Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cũng tăng cường cán bộ vận hành các thiết bị kiểm tra chuyên dụng như máy soi hành lý, máy phát hiện ma túy tại cả hai luồng xuất cảnh và nhập cảnh. Đơn vị quản lý bến bãi cũng điều tiết phương tiện đưa đón hành khách hợp lý, giảm thiểu tập trung đông người gây mất an ninh trật tự.

Thượng tá Đoàn Duy Tiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đánh giá, đây là cửa khẩu đường bộ có lưu lượng phương tiện và hành khách xuất, nhập cảnh lớn, đặc biệt có thời điểm tăng đột biến. Trước tình hình đó, đơn vị đã chủ động điều tiết phương tiện, phân luồng giao thông, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng phía Trung Quốc và các công ty du lịch để kịp thời xử lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hành khách.

“Chúng tôi căn cứ vào công văn xét duyệt nhân sự của Cục Quản lý xuất, nhập cảnh (Bộ Công an) và danh sách do các công ty du lịch cung cấp để in sẵn thị thực, rút ngắn thời gian làm thủ tục cho đoàn khách du lịch. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Biên phòng Trung Quốc và các công ty du lịch để nắm chắc số lượng khách, chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ hiệu quả”, Thượng tá Đoàn Duy Tiến nhấn mạnh./.