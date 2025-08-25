Du lịch thông minh giúp Đà Nẵng lọt nhóm 10 thành phố châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất

Phim tư liệu, slide hình ảnh hiện vật và tư liệu lịch sử được số hóa tại khu vực trưng bày Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: Mỹ Hà - TTXVN

* Số hóa từ bảo tàng đến dịch vụ, ẩm thực, vui chơi giải trí

Đà Nẵng là một trong những địa phương tiên phong trong ứng dụng chuyển đổi số vào du lịch nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách và tối ưu hóa hiệu quả quản lý. Thành phố đã đầu tư xây dựng Cổng thông tin du lịch điện tử, phát triển ứng dụng công nghệ VR360 “Một chạm đến Đà Nẵng”, triển khai Scan 3D tại bảo tàng, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung (Big Data) để chia sẻ thông tin giữa chính quyền và doanh nghiệp.



Bảo tàng Đà Nẵng đổi mới cách tiếp cận du khách thông qua các ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động trưng bày và phục vụ khách tham quan, số hóa các tư liệu, hiện vật có tại bảo tàng, tiêu biểu. Có thể kể đến công nghệ phim 3D Mapping; hệ thống máy chiếu, màn hình trình chiếu phim 3D, phim tư liệu, slide hình ảnh, các màn hình cảm ứng tra cứu thông tin đặt tại quầy vé và khu vực cung cấp thông tin giúp du khách dễ dàng tra cứu, tìm kiếm thông tin về các hoạt động của bảo tàng. Ngoài ra, bảo tàng cũng đưa vào vận hành Trợ lý ảo (chatbot) hỗ trợ hơn 10 ngôn ngữ, ứng dụng thuyết minh tự động đa ngôn ngữ qua sóng bluetooth và check-in NFC để du khách dễ dàng chia sẻ trải nghiệm.



Anh Nguyễn Tấn Hào du khách đến từ thành phố Hà Nội cho biết: “Điều thú vị mà tôi cùng các con khi đến tham quan tại bảo tàng Đà Nẵng là được trải nghiệm công nghệ phim 3D Mapping về lịch sử Thành Điện Hải rất dễ hiểu và sinh động. Cùng với đó là hệ thống thuyết minh tự động qua sóng bluetooth, chỉ cần một chiếc điện thoại và tai nghe khách tham quan ở mọi lứa tuổi có thể tìm hiểu thông tin về hiện vật, tư liệu lịch sử tại bảo tàng một cách dễ dàng”.



Song song với phục vụ khách tham quan, Bảo tàng Đà Nẵng cũng tiến hành số hóa hồ sơ hiện vật và cập nhật trên Phần mềm Quản lý Tài nguyên số ngành Văn hóa và Thể thao. Nhờ vậy, việc quản lý, tra cứu, khai thác thông tin hiện vật được thuận tiện, khoa học và an toàn hơn, góp phần nâng cao hiệu quả bảo quản, hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp với hiện vật gốc.



Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, bảo tàng đang từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu số toàn diện làm nền tảng cho việc triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ trong các bảo tàng, nhà trưng bày và khu di tích trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, bảo tàng đang phối hợp xây dựng phần mền thuyết minh đa ngôn ngữ, nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của du khách trong và ngoài nước. Thời gian tới, bảo tàng sẽ bổ sung thêm nhiều ngôn ngữ cho bộ thuyết minh tự động, đồng hành không chỉ với du khách mà còn cho đội ngũ hướng dẫn viên trong việc nâng cao trải nghiệm của khách tham quan khi đến với bảo tàng.



Chuyển đổi số du lịch tại Đà Nẵng diễn ra mạnh mẽ trên nhiều dịch vụ như đặt phòng và dịch vụ trực tuyến. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ thông tin và tư vấn khách du lịch; ứng dụng chatbot vào các nền tảng Zalo và Facebook, giúp giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Sàn thương mại điện tử du lịch, các doanh nghiệp địa phương được khuyến khích tham gia vào hệ sinh thái số hóa để tối ưu chi phí vận hành, đảm bảo quản lý nhà nước hiệu quả hơn. Sử dụng ứng dụng công nghệ vào trải nghiệm tham quan đã giúp Đà Nẵng đạt mức tăng trưởng du lịch trực tuyến lên đến 25% trong năm 2023.



Mới đây, thành phố lần đầu tiên công bố 3 loại hộ chiếu trải nghiệm du lịch độc đáo đến du khách gồm: Hộ chiếu ẩm thực (Đà Nẵng Food Tour), Hộ chiếu di sản (Đà Nẵng Heritage Tour) và Hộ chiếu du lịch xanh (Đà Nẵng Green Tour). Với bộ 3 loại hộ chiếu phiên bản online trên TripC, du khách chỉ cần đăng ký trên ứng dụng, nhận hộ chiếu điện tử, check-in, tải hóa đơn để sưu tầm dấu mộc và đổi quà trực tuyến. Việc tích hợp các tiện ích này không chỉ nâng cao trải nghiệm mà còn tạo sự liền mạch trong hành trình, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến thông minh, thân thiện và hiện đại.



Ông Nguyễn Nam Hải, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần TripC AI cho biết: Hộ chiếu du lịch số sẽ chọn lọc ra những địa điểm, đối tác có chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn của du lịch thành phố về an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả, dịch vụ. Những địa điểm này được đưa lên ứng dụng hộ chiếu điện tử, du khách có thể xem trong hộ chiếu và lựa chọn ra những địa điểm, dịch vụ, điểm đến phù hợp, từ đó giúp họ có những trải nghiệm hoàn toàn mới, trực tuyến trên hộ chiếu du lịch số. Dữ liệu của du khách cũng được cập nhật để biết được mức độ hài lòng khi đến Đà Nẵng giúp cơ quan quản lý cải thiện chất lượng dịch vụ được tốt hơn.