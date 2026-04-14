Du lịch thể thao - phân khúc phát triển mạnh, tạo đòn bẩy tăng trưởng

*Những “đại sứ” du lịch

Tại Ninh Bình, việc tổ chức các sự kiện thể thao mang tầm vóc thế giới tại các điểm du lịch nổi tiếng rất phát triển của ngành du lịch. Trong năm 2025 và đầu năm 2026, tỉnh đã đăng cai tổ chức thành công nhiều giải thể thao quốc tế uy tín, bao gồm: Giải Triathlon Cup thế giới và Vô địch Quốc gia 2025; Giải AFC Champions League Two; Giải Vô địch Bóng đá các Câu lạc bộ ASEAN; Giải Bóng chuyền Đông Nam Á SEA V.League; và Giải Cầu lông quốc tế Li-ning Vietnam International Series 2025. Đồng thời, tỉnh cũng là địa điểm tổ chức 12 giải thể thao cấp quốc gia như Giải Đua thuyền Rowing và Canoeing Vô địch Quốc gia, Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền lần thứ XIX, Giải Vô địch Bóng đá hạng Nhất Quốc gia, Giải Vô địch Bóng đá V-League, Giải Vô địch anh tài Vật dân tộc toàn quốc, và nhiều giải đấu quan trọng khác thu hút được lượng động viên tham gia qua đó kích cầu phát triển du lịch của tỉnh.

Giải Triathlon Cup thế giới và Vô địch quốc gia 2025 tổ chức tại Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc (phường Tam Chúc, Ninh Bình), đã thu hút vận động viên của 15 nước tham gia. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Giải chạy Tràng An Marathon - “Giải chạy giữa lòng Di sản” thu hút sự tham gia của hơn 10.000 vận động viên đến từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước và hơn 15 quốc gia trên thế giới. Ban tổ chức đã xây dựng lộ trình các cung đường mà các vận động viên thi đấu xuyên qua vùng di sản với thiên nhiên thơ mộng, non nước hữu tình là một trải nghiệm thể thao tuyệt vời cho mỗi vận động viên. Qua đó lan tỏa hình ảnh Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An đến bạn bè quốc tế và trong nước.

Anh Kyne Adam (quốc tịch Singapore) cho biết: “Khi đăng kí thi đấu nội dung Full Marathon (42km) tôi cùng gia đình có mặt tại Ninh Bình trước 1 tuần. Trong tuần đó, ngoài tập luyện quen đường đua thì gia đình tôi rất ấn tượng với các điểm du lịch nơi đây. Thời gian tới, tôi sẽ đưa gia đình quay lại đây du lịch để khám phá hết các điểm du lịch mà chúng tôi chưa biết”.

Hay tại Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc (phường Tam Chúc, Ninh Bình), Sở Văn hóa, Thể thao Ninh Bình đã phối hợp với Liên đoàn Triathlon Châu Á tổ chức giải Triathlon Cup thế giới và Vô địch quốc gia 2025, thu hút vận động viên của 15 nước tham gia. Thông qua việc đăng cai tổ chức giải Triathlon Cup thế giới, kết hợp với giải Vô địch Triathlon quốc gia năm 2025, góp phần tích cực vào việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng đến bạn bè trong nước và quốc tế. Các vận động viên về tham dự giải không chỉ cống hiến tài năng của mình mà còn được biết và hiểu rõ thêm về phong cảnh thiên nhiên, những danh lam thắng cảnh, khu du lịch nổi tiếng của tỉnh.

Chị Venkata Shindhu (Ấn Độ) cho biết: "Tôi là vận động viên chuyên nghiệp nên thường đi thi đấu ở nhiều nước. Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam thi đấu và bất ngờ vì vẻ đẹp của Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc. Tôi nhận thấy khung cảnh, ngôi chùa Tam Chúc có nhiều điểm tương đồng với Ấn Độ chúng tôi. Vì vậy bên cạnh thi đấu, tôi tranh thủ đi trải nghiệm hết các điểm du lịch mà được giới thiệu".

Ngoài ra, nhiều môn thể thao như Golf, Kendo, Cầu lông, chạy bộ, xe đạp, leo núi, yoga… cũng được Ninh Bình tích cực khai thác để thu hút du khách. Các giải đấu không chỉ tạo “cú hích” mạnh mẽ cho ngành du lịch mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Ninh Bình năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến với bạn bè quốc tế.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Các sự kiện thể thao gắn với du lịch vừa là sân chơi cho vận động viên, vừa góp phần thu hút đông đảo du khách. Khi trở về, các vận động viên ngoài tỉnh và quốc tế trở thành "đại sứ" du lịch giới thiệu, quảng bá Ninh Bình như một điểm đến hấp dẫn. Không dừng lại ở những kết quả đã có, từ nay đến hết năm 2026, Ninh Bình sẽ tiếp tục là tâm điểm của nhiều sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn, trải đều tại nhiều khu, điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh, dự kiến thu hút hàng nghìn vận động viên trong và ngoài nước.

* Xúc tiến điểm đến

Du lịch thể thao không phải là sản phẩm mới nhưng tại Ninh Bình thì phát triển mạnh khoảng 3-5 năm trở lại đây. Sản phẩm du lịch thể thao bao gồm vé xem hoặc vé trực tiếp tham dự giải thể thao kèm với các dịch vụ vận chuyển, khách sạn, ẩm thực, tham quan… hoặc một tour thể thao trọn gói hay kỳ nghỉ thể thao. Điển hình là một số sản phẩm được thiết kế tổ chức cho người Việt Nam và nước ngoài cùng thi đấu. Bên cạnh những ưu điểm như thu hút số lượng khách lớn, sử dụng nhiều dịch vụ địa phương, du lịch thể thao còn có một ưu điểm nổi trội so với hình thức/sản phẩm du lịch khác, đó chính là việc xúc tiến điểm đến. Thông qua du lịch thể thao, nhiều địa phương ở Ninh Bình có thêm hình ảnh điểm đến mới, hấp dẫn trong mắt du khách.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du Lịch Ninh Bình cho biết, tỉnh Ninh Bình sau khi hợp nhất với Hà Nam, Nam Định hội đủ các điều kiện, thế mạnh về cảnh quan, khí hậu, bản sắc văn hóa để phát huy thế mạnh tổ chức các sự kiện thể thao gắn với văn hóa, du lịch. Thực tế, du lịch và thể thao có mối quan hệ tương hỗ vì bên cạnh những vận động viên thi đấu, luôn có lượng lớn du khách di chuyển đến điểm đăng cai các giải thể thao để cổ vũ, đồng hành, xem thi đấu kết hợp du lịch, tham quan. Xác định du lịch thể thao là hướng đi mới, hằng năm, Sở tích cực tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các sự thể thao mang tầm quốc gia, quốc tế.

Giám đốc Sở Du Lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh khẳng định: để phát huy thế mạnh của các hoạt động thể thao gắn với quảng bá, lan tỏa hình ảnh địa phương, phát triển du lịch, cần có sự đầu tư kỹ lưỡng, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Cùng với đó, các cấp, ngành đẩy mạnh quảng bá thông qua các kênh quốc tế, hợp tác với các tổ chức thể thao lớn trên thế giới, đưa Việt Nam vào bản đồ du lịch thể thao toàn cầu. Ngoài ra, cần có các giải pháp bảo vệ môi trường đi đôi với phát triển du lịch để đảm bảo các hoạt động thể thao không làm tổn hại đến tài nguyên thiên nhiên.

Theo thống kê Sở Du lịch Ninh Bình, trong quý I năm 2026, tổng số khách du lịch đến Ninh Bình ước đạt 9,9 triệu lượt khách, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 49,5% kế hoạch năm. Trong đó, khách nội địa đạt 8,9 triệu lượt, tăng 17,7%; khách quốc tế đạt 1 triệu lượt, tăng 59,5%. Số lượt khách đến các cơ sở lưu trú tại Ninh Bình đạt 1,7 triệu lượt, số khách đến lưu trú đạt trên 1,8 triệu ngày… Tổng doanh thu du lịch quý I của tỉnh Ninh Bình đạt khoảng 10.053 tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ, đạt 50,3% kế hoạch năm 2026.

Du lịch thể thao không chỉ tạo “cú hích” mạnh mẽ cho ngành du lịch, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Ninh Bình đến với bạn bè quốc tế. Bên cạnh việc tỉnh Ninh Bình đang từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, mang dấu ấn riêng biệt thì du lịch thể thao cũng được quan tâm đầu tư tạo bước đột phá và tầm nhìn đến năm 2030./.