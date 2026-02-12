Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh sôi động tour du Xuân 2026

Tổ chức Liên minh Kỷ lục Thế giới trao chứng nhận xác lập 2 kỷ lục thế giới cho các hạng mục tại dự án trò chơi Thuyền nhân giao đấu (Aqua Warriors Battle) và trò chơi Ốc đảo phiêu lưu (Adventure Oasis). Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN

Theo số liệu kinh doanh tính đến đầu tháng 2/2026 của nhiều doanh nghiệp du lịch - lữ hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, lượng khách đăng ký tour Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tăng 15 - 20% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tour nội địa chiếm tỷ trọng lớn, tour outbound (du lịch nước ngoài) có xu hướng chọn lọc thị trường gần, an toàn và chi phí hợp lý. Cùng với đó, giá tour Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tăng dao động ở mức từ 10 - 20% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 do chi phí vận chuyển, lưu trú, dịch vụ đầu vào đều tăng, trong khi yêu cầu của khách về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm ngày càng cao hơn.



Đại diện Công ty cổ phần Truyền thông Du lịch Việt (Du Lịch Việt), Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khách Việt du lịch Tết Nguyên đán năm nay mua tour có “chủ đích” như: chọn điểm đến phù hợp gia đình, ưu tiên trải nghiệm văn hóa, nghỉ dưỡng chất lượng và sẵn sàng chi nhiều hơn nếu thấy tour xứng đáng. Áp lực lớn của doanh nghiệp du lịch - lữ hành là vừa giữ chất lượng, vừa chia sẻ gánh nặng chi phí với khách trong bối cảnh giá vé máy bay, khách sạn đều leo thang. Du lịch Việt dự kiến doanh thu mùa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ tăng từ 25 - 30% nhờ hai yếu tố: mức chi tiêu bình quân/khách tăng và cơ cấu sản phẩm chuyển mạnh sang phân khúc trung - cao cấp (khách sạn 4 - 5 sao, combo chất lượng, trải nghiệm văn hóa tâm linh).



Theo ông Trần Thế Dũng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lữ hành Vietluxtour, Thành phố Hồ Chí Minh), Vietluxtour phát triển đồng thời và bền vững ở cả ba thị trường outbound - domestic (du lịch nội địa) - inbound (khách nước ngoài đến Việt Nam). Trong đó, thị trường khách inbound châu Âu được xác định là mục tiêu và chủ lực, chiếm hơn 35% tổng lượng khách inbound của doanh nghiệp với các quốc gia chủ lực như Anh, Pháp, Đức, Nga… Khách du lịch châu Âu, nhất là phân khúc trung - cao cấp ngày càng có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm mang tính bản địa sâu sắc. Họ không chỉ muốn ngắm nhìn Việt Nam đẹp qua phong cảnh, mà muốn “chạm” vào văn hóa Việt qua nếp sống, ẩm thực và lễ hội.



Du khách vui chơi tại Công viên nước Aqua Adventure. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Vietluxtour ghi nhận sức mua tăng trưởng tốt ở mảng du lịch nội địa là nhờ đón đầu xu hướng du lịch bản địa và bền vững. Vietluxtour có những sản phẩm giàu giá trị văn hóa, tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn. Ngoài ra, những tour nội đô Thành phố Hồ Chí Minh như: Biệt động Sài Gòn, Ký ức Sài Gòn - Chợ Lớn; Sài Gòn xưa và nay, Dấu ấn Tân Định… vẫn tiếp tục hấp dẫn phân khúc khách Việt kiều và quốc tế đến thành phố trong dịp Tết này. Hầu hết chương trình tour của Vietluxtour không chỉ quảng bá Tết Việt một cách sinh động, có chiều sâu mà còn góp phần nâng cao chất lượng và sự khác biệt cho sản phẩm inbound. Qua đó, Vietluxtour gửi gắm thông điệp về một Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng hiện đại nhưng luôn trân trọng giá trị truyền thống.

Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, khách quốc tế đến thành phố tháng 1/2026 đạt 1.350.000 lượt và khách nội địa đạt 3.890.000 lượt người. Cùng với đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 1/2026 đạt 20.413 tỷ đồng; dịch vụ lữ hành đạt 2.800 tỷ đồng. Đây là những nền tảng tích cực để ngành du lịch thành phố bước vào mùa phục vụ người dân và du khách. Song song đó, hoạt động vận tải trên địa bàn trong tháng 1/2026 cũng diễn ra sôi động trong bối cảnh lượng khách du lịch nội địa và quốc tế đều gia tăng.

Hiện, cả doanh nghiệp du lịch - lữ hành và du khách đều chuẩn bị sẵn sàng cho những hành trình du Xuân 2026 trong và ngoài nước. Trao đổi với phóng viên TTXVN về kế hoạch du lịch dịp Tết Nguyên đán năm nay, chị Mỹ Trang (nhân viên văn phòng Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, những năm gần đây, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hằng năm thường kéo dài nên gia đình ưu tiên sắp xếp hài hòa giữa việc sum họp bên người thân và đảm bảo có chuyến du lịch cho các con. Gia đình chị thường lựa chọn những sản phẩm tour khởi hành sau mùng 3 Tết Nguyên đán bởi thời điểm này nhu cầu đi lại đã giảm so với thời điểm trước Tết.

Trong khi đó, một số người dân khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, Tết Nguyên đán hằng năm là kỳ nghỉ được gia đình lựa chọn đi du lịch. Bởi sau một năm làm việc, học hành, các thành viên trong gia đình mong muốn tận hưởng không khí vui chơi, giải trí bên nhau. Ngoài ra, du lịch vào những kỳ nghỉ lễ, Tết cũng là cách nhiều người dân ở đô thị như Thành phố Hồ Chí Minh tìm về với thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa và khám phá đa dạng điểm đến mới sau khi các tỉnh, thành phố sáp nhập./.