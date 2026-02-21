Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi phục vụ khách du Xuân Bính Ngọ 2026

*Hút khách nhờ điểm đến đặc sắc

Nhiều không gian Xuân Bính Ngọ 2026 tại Côn Đảo thu hút giới trẻ. Ảnh: Huỳnh Sơn – TTXVN



Theo chân du khách đến đặc khu Côn Đảo, nơi được mệnh danh là “đảo ngọc” giữa biển khơi của Thành phố Hồ Chí Minh, không khó bắt gặp sắc Xuân rực rỡ trên từng con phố. Điểm nhấn của Tết năm nay tại Côn Đảo là khu hoa Xuân Bính Ngọ với chủ đề “Côn Đảo-Vững bước tương lai”, được thiết kế bởi hàng nghìn giỏ hoa tươi, tiểu cảnh và biểu tượng linh vật năm cùng với hệ thống đèn nghệ thuật rực rỡ. Bên cạnh đó, khu vui Xuân và khu ẩm thực với hơn 30 gian hàng trò chơi, 37 quầy ẩm thực phục vụ nhân dân xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Kỳ nghỉ Tết năm nay, Côn Đảo tổ chức hơn 10 hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, hướng đến khát vọng xây dựng đặc khu ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chị Bảo Hy, du khách đến từ Cà Mau chia sẻ, chị rất ngạc nhiên vì Côn Đảo được quan tâm đầu tư đa dạng khu vui chơi với nhiều điểm “check-in” dành cho du khách, không thua kém nhiều tỉnh, thành phố khác. Mùa Xuân trên Côn Đảo bình yên, không khí, trong lành, gia đình chị đặc biệt ấn tượng với sự thân thiện chào đón du khách của người dân đặc khu.

Tương tự, không khí du Xuân Bính Ngọ tại những tuyến đường trung tâm phường Thủ Dầu Một, phường Chánh Nghĩa, trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi ngay từ sáng sớm, đã có nhiều gia đình đến tham quan công viên, các tuyến phố được trang hoàng rực rỡ, mang đậm bản sắc Tết cổ truyền. Trưa và chiều tối, dòng người đổ về khu vực trung tâm phường, xã để ăn uống, vui chơi, giải trí tạo nên không khí tươi vui.

Trụ sở UBND Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến ưu tiên của du khách trong dịp Tết đến Xuân về. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN

Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai phong phú các hoạt động phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết cổ truyền. Đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức đồng bộ tại ba địa điểm: phố đi bộ Nguyễn Huệ phường Sài Gòn, phường Thủ Dầu Một và phường Vũng Tàu. Bên cạnh đó, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ lan tỏa tri thức, văn hóa đọc mà còn tăng cường sự gắn kết cộng đồng trong mùa Xuân đầu tiên bước vào kỷ nguyên vươn mình. Tết năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng đầu tư thiết kế, kết hợp hài hòa bản sắc địa phương trong từng đại cảnh, tiêu cảnh… tạo sức hút du khách trong và ngoài nước.

Bà Thảo Phạm, Việt kiều Hoa Kỳ, lưu trú tại khách sạn Rex, phường Sài Gòn cho rằng, Tết Nguyên đán là thời điểm bà con xa xứ cùng gia đình ưu tiên về Việt Nam thăm người thân, du lịch. Gia đình bà chọn điểm lưu trú tại trung tâm Thành phố để thưởng lãm Đường hoa cũng như thưởng thức các món ăn truyền thống.

Ông Wojciech Pawelec, du khách đến từ Ba Lan tham gia tour "Người Tây ăn Tết miền Tây", Công ty cổ phần Lữ hành Vietluxtour, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông cảm thấy rất hào hứng khi được trải nghiệm Tết Nguyên đán tại Việt Nam, với không khí lễ hội vô cùng rực rỡ. Ông rất vui khi được chứng kiến cách người Việt đón năm mới, cũng như nhận được sự đón tiếp nồng hậu và hiếu khách trong suốt hành trình du lịch.

*Nhộn nhịp đường tour đến và đi

Khách nước ngoài trải nghiệm gói bánh Tét. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Thống kê nhanh của một số doanh nghiệp du lịch – lữ hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, mùa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu du lịch tăng cao, đặc biệt ở nhóm khách gia đình, tận dụng quỹ thời gian 9 ngày để du lịch, nghỉ dưỡng, sum vầy bên người thân. Theo Công ty cổ phần Du lịch Vietravel, cơ cấu khách du lịch trong dịp Tết năm nay ghi nhận sự phân bổ khá cân bằng giữa tour nội địa (42%) và tour nước ngoài (58%). Các hành trình được ưa chuộng chủ yếu là nhóm tour 4–6 ngày, vừa thuận tiện sắp xếp lịch trình, vừa đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn. Đáng chú ý, nhóm khách kiều bào về nước du Xuân đón Tết tăng khoảng 30% so với cùng kỳ, cho thấy xu hướng sum họp gia đình kết hợp du lịch đang ngày càng phổ biến.

Ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng Giám đốc Vietravel cho biết, kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày đã mở ra không gian trải nghiệm rộng hơn, giúp các gia đình không chỉ du Xuân mà còn nghỉ dưỡng, kết nối và “làm mới” năng lượng sau một năm bận rộn. Với lợi thế chuẩn bị nguồn cung và đặt dịch vụ từ sớm, Vietravel duy trì giá tour ổn định, đồng thời tập trung nâng chất lượng trải nghiệm và tiêu chuẩn an toàn ở mọi điểm chạm. Bước sang năm mới, công ty mong muốn cùng khách hàng khởi động chu kỳ du lịch tích cực hơn, “đi nhiều hơn, đi sâu hơn và đi có trách nhiệm hơn”.

Khách nước ngoài tham gia tour "Người Tây ăn Tết miền Tây" của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Theo ghi nhận, đối với tour nội địa, điểm đến biển và khí hậu dễ chịu tiếp tục được du khách ưu tiên lựa chọn như: Phú Quốc, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phú Yên, Khánh Hòa, Phan Thiết – Mũi Né… Song song đó, tuyến du lịch hành hương, trải nghiệm thiên nhiên như Đông – Tây Bắc, tuyến Đà Nẵng – Huế, miền Tây… cũng ghi nhận mức độ quan tâm tốt, nhất là với nhóm khách gia đình và nhóm khách yêu thích nhịp du Xuân nhẹ nhàng. Đối với tour nước ngoài, lợi thế kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày, cùng với nhu cầu đi lễ chùa cầu an đầu năm khiến những tuyến châu Á tiếp tục chiếm ưu thế với các điểm đến Thái Lan, Bhutan, Ấn Độ...; nhóm tour Đông Bắc Á với hành trình du Xuân Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc… tiếp tục được du khách cân nhắc nhờ lịch khởi hành dày, linh hoạt, cùng với hệ thống sản phẩm và trải nghiệm đa dạng.

Ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lữ hành Vietluxtour cho biết, năm 2026, đơn vị đặt mục tiêu tiếp tục khai thác sâu thị trường ngách là các tour cao cấp, tour nghỉ dưỡng biển và liên tuyến Đông Dương (Việt Nam - Lào - Campuchia). Việc tổ chức các sự kiện văn hóa chuyên đề như "Người Tây ăn Tết miền Tây" là một phần trong chiến lược quảng bá điểm đến, giúp nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc trong mắt bạn bè quốc tế.

Trong mùa cao điểm du lịch Tết Nguyên đán , không chỉ doanh nghiệp du lịch – lữ hành, mà hầu hết điểm đến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đều ưu tiên chuẩn hóa trải nghiệm, tăng cường điều phối vận hành để mỗi hành trình diễn ra liền mạch, nhất quán về chất lượng dịch vụ. Các đơn vị chủ động đồng bộ quy trình phục vụ, tăng cường phối hợp với hệ thống đối tác hàng không, lưu trú và dịch vụ tại điểm đến để kiểm soát chất lượng theo từng chặng, đề ra phương án dự phòng trước các tình huống phát sinh trong mùa cao điểm.

Đoàn du khách khởi hành tour du lịch Xuân Bính Ngọ 2026 từ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN



Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, ngành du lịch Thành phố bước vào năm mới 2026 với tâm thế đặc biệt, nhất là không gian mới sau khi hợp nhất các địa phương và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, các chương trình, sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ được Sở Du lịch Thành phố xây dựng đảm bảo đồng bộ ở các khu vực, chất lượng cũng đặc sắc hơn. Mặt khác, ngành du lịch Thành phố kỳ vọng với những động lực mới, Thành phố hoàn toàn có thể đạt mục tiêu 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và doanh thu về du lịch đạt tăng trưởng 330.000 tỷ đồng trong năm 2026./.