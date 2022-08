Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu nhiều tour mới lạ dịp Lễ 2/9

Trụ sở UBND Thành phố Hồ Chí Minh treo cờ chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh: TTXVN

* Doanh nghiệp sẵn sàng điểm đến



Trước thềm Lễ 2/9, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist triển khai hơn 100 hành trình tour đặc sắc trong và ngoài nước với hơn 300 lịch khởi hành, giá chỉ từ 3.490.000 đồng/sản phẩm. Trong đó, có thể kể đến những chùm tour đường bay khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh như Huế - Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà; Phú Quốc - Bãi Sao; Côn Đảo. Bên cạnh đó, những hành trình tour nước ngoài dịp Lễ 2/9 của Lữ hành Saigontourist cũng mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn với Siem Reap - Phnompenh; Sihanoukville - Koh Rong - Phnompenh; Thái Lan...



Liên quan đến thị trường du lịch Lễ 2/9, ông Trần Quốc Bảo, Phó Tổng giám đốc Lữ hành Saigontourist cho rằng, sau thành công của mùa du lịch Hè với hơn 350.000 ngàn lượt khách, dịp Lễ 2/9 năm nay, Lữ hành Saigontourist tiếp tục chú trọng đảm bảo chất lượng dịch vụ cung ứng đồng thời kiện toàn nguồn nhân lực phục vụ. Lữ hành Saigontourist sẵn sàng đáp ứng tốt nhất để mục tiêu phục vụ hơn 30.000 lượt khách trên toàn quốc. Ngoài sản phẩm, dịch vụ du lịch đa dạng được thiết kế cho dịp Lễ 2/9 năm nay, Lữ hành Saigontourist đồng thời sẵn sàng phục vụ tốt nhất các nhu cầu phát sinh của thị trường. Theo đánh giá thị trường của Lữ hành Saigontourist, bên cạnh chùm tour Lễ 2/9 đến những điểm du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước, thì du khách cũng rất quan tâm đến các chùm sản phẩm City-tour trong ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội...



Cũng là một trong những doanh nghiệp du lịch đầu ngành tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Du lịch Vietravel tung ra chương trình khuyến mại Thu diễn ra từ 22/8-22/10/2022. Với thông điệp "Khúc thu ca – Mùa trao khoảnh khắc", cùng những hành trình chất lượng, dịch vụ tốt nhất…Vietravel mang đến du khách những hành trình mùa thu đong đầy xúc cảm khó quên, trong đó bao gồm phục vụ thị trường Lễ 2/9 năm nay. Chương trình áp dụng cho tất cả khách hàng thanh toán hết giá trị tour trong giai đoạn diễn ra, đối với những tour khởi hành từ ngày 1/9 đến hết ngày 30/11/2022. Vietravel ưu đãi giảm thêm 290.000 đồng/khách, áp dụng từ ngày 22/8 - 4/9/2022. Đây là chương trình đặc biệt, Vietravel thay lời tri ân những người có công cách mạng, những người đã và đang phục vụ trong ngành như thương binh, cựu chiến binh, lực lượng công an...



Ở góc độ khách mua tour, chị Mỹ Trang, cư ngụ tại Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kỳ nghỉ lễ 2/9 dài ngày, trong khi đó nhiều doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành không chỉ triển khai đa dạng sản phẩm, dịch vụ mà còn khuyến mại tour nên gia đình rất hào hứng lựa chọn hành trình du lịch. Cùng với đó, tình hình dịch bệnh đã tương đối ổn định và người dân đã trở lại làm việc, cũng như đời sống thường ngày nên "cởi mở" hơn trong chi tiêu cho hoạt động vui chơi, gi ải trí, du lịch...Tương tự, nhiều người dân khác tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, hậu COVID-19, ngành du lịch đã từng bước trở lại với phong phú sản phẩm, dịch vụ, nhất là khâu phục vụ khách hàng được cải thiện tốt hơn nên người dân có thể mua tour cận ngày khởi hành. Hơn thế nữa, người dân có thể mua tour mọi lúc mọi nơi, đồng thời được tư vấn, phục vụ 24/7, thanh toán không tiền mặt...



* Du lịch trải nghiệm nội đô



Nhận định tài nguyên du lịch chỉ mãi là tài nguyên nếu không đầu tư, khai thác, trùng tu, quản lý và kết nối thành tour tuyến, sản phẩm du lịch, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng nỗ lực tung tour du lịch nội đô mới lạ. Thống kê, trên cơ sở 366 tài nguyên du lịch đã được công bố, trong giai đoạn phục hồi du lịch, đến nay Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và phát triển hơn 30 chương trình, sản phẩm du lịch nội đô. Hầu hết chương trình này đang được nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đưa vào khai thác kích cầu du lịch. Ngoài ra, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang khảo sát gần 20 chương trình du lịch mới và hàng chục điểm tham quan, sản phẩm du lịch về đêm cũng được tập trung đầu tư, tôn tạo, hoàn chỉnh đề án để xây dựng kết nối tour tuyến phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước đến thành phố.



Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, có thể nói chưa bao giờ hoạt động du lịch lại trở nên sống động và tạo được dấu ấn đẹp trong cộng đồng, trong lòng người dân Thành phố Hồ Chí Minh như hiện nay. Mặc dù ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước, vừa mới "trỗi dậy" sau đợt "ngủ đông" vì dịch COVID-19, nhưng chuỗi hoạt động ra mắt sản phẩm, dịch vụ du lịch mới được bám sát kế hoạch mở cửa, phục hồi du lịch theo chương trình "Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City" và kế hoạch "Mỗi quận/huyện có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng". Cụ thể, tiếp nối chuỗi hoạt động ra mắt các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới của Quận 1, Quận 12, huyện Hóc Môn... Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với quận Tân Bình, quận Gò Vấp, Công ty Du lịch Chim Cánh cụt, Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch TST ... vừa mới khảo sát hai sản phẩm du lịch mới.



Trong đó, Chương trình "Gò Vấp - Trăm năm tìm lại dấu xưa", với chuỗi điểm đến nổi bật của Quận 12 như Phù Châu Miếu là ngôi miếu có tuổi đời gần 300 năm trên dòng sông Vàm Thuật, đồng thời cũng là một Di tích kiến trúc nghệ thuật đã được xếp hạng. Hay du khách sẽ tham quan Đình Thông Tây Hội – Di tích lịch sử văn hoá Quốc gia; Nhà thờ Hạnh Thông Tây; Làng nghề đúc lư đồng; trải nghiệm sân golf Tân Sơn Nhất, kết hợp thưởng thức âm nhạc dân tộc do Gia đình Nghệ nhân ưu tú Đức Dậu biểu diễn...Không kém phần hấp dẫn, Chương trình du lịch "Tân Bình - Biết bao điều thú vị" đưa du lịch đến những điểm nổi bật như Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ là địa điểm gìn giữ rất nhiều hiện vật có giá trị lịch sử về lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ anh dũng kiên cường trong 30 năm chiến tranh (1945 - 1975), chùa Giác Lâm, thưởng thức món chay tại Nhà hàng Zenhouse, trải nghiệm workshop làm nến thơm tại Dip Soul Candle...



Dịp Lễ 2/9 năm nay, khi du khách tham gia những chương trình, sản phẩm du lịch nội đô tại Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ được trải nghiệm những điểm đến hoàn toàn mới lạ, mà sẽ được giới thiệu các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống của địa phương, công trình kiến trúc tôn giáo đặc sắc, ẩm thực đặc trưng vùng miền...Ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng từ nay đến hết năm 2022 sẽ tiếp tục cho ra mắt nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, chất lượng dịch vụ cao phục vụ du khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần phục hồi du lịch, phát triển kinh tế, xã hội của thành phố./.