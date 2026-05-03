Du lịch tăng trưởng mạnh trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5

Hà Nội đón 1,35 triệu lượt khách du lịch

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 7 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, hoạt động du lịch trên địa bàn diễn ra sôi động, với lượng khách ước đạt 1,35 triệu lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 248.000 lượt (khoảng 175.000 lượt có lưu trú), khách nội địa trên 1,1 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 5 nghìn tỷ đồng.

Khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ và phố đi bộ Hoàn Kiếm luôn đông người dân và du khách tham quan, dạo chơi. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN

Điểm nhấn đáng chú ý là các chính sách hỗ trợ du khách và nâng cao trải nghiệm. Thành phố triển khai miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị trong 7 ngày lễ, áp dụng với 128 tuyến buýt và 2 tuyến metro, góp phần giảm áp lực giao thông và tạo thuận lợi cho du khách tham quan. Đồng thời, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức triển khai chương trình hỗ trợ nước uống, sữa và bánh mì phục vụ nhân dân và du khách đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình tặng 45.000 suất nước uống, sữa và bánh mì cho người dân, du khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa hình ảnh Thủ đô thân thiện, hiếu khách.

Hoạt động lưu trú ghi nhận tín hiệu tích cực khi công suất phòng bình quân khối khách sạn, căn hộ du lịch đạt khoảng 71,4%, tăng so với cùng kỳ năm trước. Nhiều cơ sở lưu trú cao cấp gần như kín phòng trong một số ngày cao điểm.

Tại các khu, điểm du lịch, nhiều sản phẩm, sự kiện văn hóa – nghệ thuật đặc sắc được tổ chức, thu hút đông đảo du khách. Các điểm đến trọng điểm như Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, khu vực hồ Hoàn Kiếm, chùa Một Cột, Vườn thú Thủ Lệ cùng các khu du lịch ngoại thành ở Ba Vì, Sóc Sơn, Sơn Tây… ghi nhận lượng khách tăng cao, góp phần phân bổ lại dòng khách, giảm tải cho khu vực nội đô. Trong đó đông nhất là Vườn thú Hà Nội với 124.000 lượt khách; các điểm di tích, văn hóa như Văn Miếu – Quốc Tử Giám (36.302 lượt), Nhà tù Hỏa Lò (35.900 lượt), Hoàng thành Thăng Long (23.314 lượt); xã Ba Vì (khoảng 40.000 lượt), Vườn Quốc gia Ba Vì (34.507 lượt), Chùa Hương (34.820 lượt)...

Công tác đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường được tăng cường. Qua kiểm tra tại các điểm du lịch trọng điểm, không phát hiện vi phạm phải xử lý, tình trạng chèo kéo, hàng rong cơ bản được kiểm soát.

Với việc đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm và chú trọng yếu tố con người, Hà Nội tiếp tục khẳng định hình ảnh điểm đến “An toàn – Thân thiện – Chất lượng – Hấp dẫn” trong mắt du khách trong và ngoài nước.



Quảng Ngãi “bội thu” từ du lịch dịp nghỉ Lễ

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, trong 7 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, tổng lượt khách trên địa bàn tỉnh ước đạt 720.000 lượt, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu ước đạt 532 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, lượng khách đến với Quảng Ngãi trong dịp nghỉ lễ chủ yếu là khách trong nước; khách quốc tế ước đạt 8.000 lượt, tăng 65% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách lưu trú ước đạt 418.000 lượt, công suất sử dụng phòng trung bình trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 70%, một số địa phương du lịch trọng điểm như Lý Sơn, Măng Đen đạt 90 - 95%.

Du khách đổ về điểm du lịch suối Đăk Lôi, xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Dư Toán - TTXVN

Các địa phương thu hút nhiều khách đến tham quan, nghỉ dưỡng như Măng Đen (65.000 lượt), biển Tân Châu (khoảng 42.000 lượt), biển Mỹ Khê (42.000 lượt), Sa Huỳnh (40.000 lượt),… Các khu, điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch biển đảo và các điểm du lịch văn hóa, lịch sử như Khu du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, xã Sa Thầy; Làng du lịch cộng đồng Kon Trang Long Loi, xã Đăk Hà; Rừng Đặc dụng Đăk Uy, xã Đăk Mar; Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, xã Bờ Y; Làng du lịch cộng đồng Đăk Răng, xã Dục Nông;… đã thu hút gần 400.000 lượt khách.

Bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong thời gian nghỉ lễ, các địa phương, doanh nghiệp du lịch, các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về du lịch và pháp luật liên quan; nâng cấp cơ sở vật chất, quy trình phục vụ, có phương án bảo đảm an toàn, ứng phó các tình huống khẩn cấp tại các khu, điểm du lịch trọng điểm. Bên cạnh đó, tổ chức đầy đủ các hoạt động vui chơi, trải nghiệm cho du khách.

Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến du lịch và các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu điểm, cơ sở kinh doanh du lịch được triển khai thường xuyên, đặc biệt chú trọng nhắc nhở các khu, điểm du lịch có địa hình hiểm trở đảm bảo an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt là các khu vực bãi tắm ven biển, đảo, khu vực sông, suối, hồ thác, khu vực có nguy cơ mất an toàn…; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời xử lý những tình huống phát sinh.

Nhờ đó, hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh cơ bản diễn ra an toàn, lành mạnh, phục vụ tốt nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách. Công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường; chất lượng dịch vụ từng bước được nâng cao, hiệu quả./.