Du lịch Quảng Ninh khởi sắc ngay ngày đầu năm mới Bính Ngọ

Ngay trong ngày mùng 1, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón trên 8000 lượt du khách tham quan vịnh Hạ Long. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh thông tin, trong ngày mùng 1 Tết, tổng lượng khách du lịch đến địa phương ước đạt 122.000 lượt, tăng 13% so với cùng kỳ.



Đặc biệt, phân khúc khách quốc tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định với khoảng 45.000 lượt, đạt 107% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ hoạt động du lịch trong ngày đầu năm ước đạt 342 tỷ đồng.



Tính chung 4 ngày nghỉ Tết (từ 26 tháng Chạp đến nay), Quảng Ninh đã đón tổng cộng 217.000 lượt khách, mang về doanh thu ước tính 621 tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ).

Trong ngày đầu năm mới, dòng khách đổ về các điểm du lịch tâm linh và di tích lịch sử để chiêm bái, cầu an như Khu di tích danh thắng Yên Tử và chùa Ba Vàng thu hút lần lượt 3.900 và 20.000 lượt khách; chùa Cái Bầu (đặc khu Vân Đồn) đón khoảng 20.000 lượt khách; Khu di tích Bạch Đằng ghi nhận con số ấn tượng với 18.000 lượt khách; Khu di tích nhà Trần đón 11.500 lượt khách; Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đón hơn 8.000 lượt khách tham quan.



Du khách làm thủ tục tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN Không khí đón khách tại các cửa ngõ vào tỉnh diễn ra sôi nổi và trang trọng. Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã tổ chức đón gần 2.400 du khách quốc tế cập bến bằng tàu biển ngay trong ngày mùng 1 Tết.



Tại các địa bàn trọng điểm từ Móng Cái đến Tuần Châu, Vân Đồn và Bãi Cháy, lãnh đạo địa phương cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp tặng hoa, chúc Tết những đoàn khách đầu tiên. Sự đón tiếp nồng hậu này không chỉ tạo ấn tượng tốt đẹp về một Quảng Ninh thân thiện, mến khách mà còn kỳ vọng một năm bùng nổ của du lịch biên giới và du lịch biển đảo. Đông đảo du khách xếp hàng xuống tàu, du thuyền đi tham quan vịnh Hạ Long. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Chia sẻ về cảm xúc trong ngày đầu năm, bà Maria Thompson, du khách quốc tịch Anh đi trên tàu Seabourn Encore, "xông đất" du lịch tàu biển Quảng Ninh bày tỏ sự bất ngờ trước sự chào đón nồng hậu và ấn tượng sâu sắc với nghi thức Tết cổ truyền của Việt Nam, khẳng định đây là khởi đầu tuyệt vời trên hành trình khám phá vịnh di sản.

Cùng với đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và niêm yết giá cả tại các khu, điểm du lịch được thực hiện nghiêm túc, giúp du khách có những trải nghiệm du xuân an lành và trọn vẹn./.