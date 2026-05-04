Du lịch miền Tây bứt phá dịp nghỉ lễ

*Vĩnh Long ghi dấu ấn du lịch dịp lễ



Dịp nghỉ lễ năm 2026, du lịch Vĩnh Long khởi sắc rõ nét khi lượng khách và doanh thu đều tăng cao, phản ánh sức hút ngày càng lớn của các sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái và trải nghiệm đặc trưng của địa phương.



Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Ngọc Dung, để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ dài ngày năm nay, tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn nhằm phục vụ người dân và du khách. Trong đó, nổi bật là lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Bảo tàng Vĩnh Long với lễ dâng hương, triển lãm “Thời kỳ Hùng Vương qua tư liệu hình ảnh”, triển lãm sách lịch sử, múa rối nước, trò chơi dân gian và chương trình nghệ thuật tổng hợp,...



Cùng với đó, tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại nhiều địa phương; biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân tại 12 điểm trên địa bàn; “Tuần lễ sản phẩm OCOP Vĩnh Long lần thứ nhất - Kết nối giá trị địa phương”; Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Vĩnh Long; Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; cùng nhiều phiên chợ quê, hội thi ẩm thực, đờn ca tài tử, lễ hội văn hóa - ẩm thực tại các xã, phường… thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm.

Nhiều điểm nhấn du lịch cộng đồng như chợ quê An Bình, chợ quê Đại An, lễ hội ẩm thực bánh xèo, lễ hội ẩm thực chay; các hoạt động trải nghiệm làng nghề truyền thống, miệt vườn, du lịch cù lao và sinh thái sông nước… đã tạo sức hút lớn đối với du khách.

Các hoạt động lễ hội thu hút rất đông du khách đến với Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Bên cạnh các hoạt động cấp tỉnh, hệ thống cơ sở lưu trú, khách sạn, homestay và khu nghỉ dưỡng cũng chủ động nâng cao chất lượng phục vụ. Nhiều đơn vị như Diamond Stars, Forever Green Resort, Bến Tre Riverside Resort, Sài Gòn Vĩnh Long, Út Trinh, Cocohome, nhà Gốm Tư Buôi, MoCay Farm, làng du lịch Nhị Hòa... triển khai các chương trình khuyến mãi, tiệc buffet, BBQ, biểu diễn nghệ thuật, tour du ngoạn, trải nghiệm ẩm thực miền Tây, tham quan vườn cây ăn trái, làng nghề và sinh hoạt cộng đồng. Các doanh nghiệp lữ hành trong tỉnh cũng đẩy mạnh các tour nội tỉnh, liên kết vùng, khai thác các tuyến du lịch sinh thái, cù lao, làng nghề, di tích lịch sử và vùng ven biển, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách trong kỳ nghỉ dài ngày.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, nhờ chuẩn bị đồng bộ về sản phẩm, dịch vụ, hạ tầng và công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, hoạt động du lịch toàn tỉnh diễn ra an toàn, thuận lợi. Dù vẫn xảy ra ùn ứ cục bộ tại một số tuyến giao thông trọng điểm và khu vực phà Đình Khao vào giờ cao điểm, song nhìn chung Vĩnh Long tiếp tục khẳng định hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ ngày 24/4 - 3/5, toàn tỉnh đón trên 203.000 lượt khách, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế hơn 25.500 lượt, tăng 11,5%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 187,8 tỷ đồng, tăng 14,7%. Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt trên 60%; riêng các ngày cao điểm từ 30/4 đến 3/5, nhiều khách sạn, homestay và khu nghỉ dưỡng đạt công suất trên 90%.

*An Giang nâng tầm hình ảnh du lịch Việt Nam trên bản đồ toàn cầu

Theo Sở Du lịch An Giang, tính chung trong chuỗi nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 (từ ngày 25/4 đến 3/5/2026), vượt qua những thách thức về chi phí và thời tiết nắng nóng trong giai đoạn chuyển mùa, du lịch An Giang ghi nhận hơn 1 triệu lượt du khách, tăng 33,2%; trong đó du khách quốc tế đạt 84.178 lượt, tăng 85,3%. Tổng thu từ du lịch đạt 2.338 tỷ đồng, tăng 60,9%, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch phía Nam.

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch An Giang cho biết, ngành du lịch cùng các địa phương, doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị chu đáo để đón khách trong dịp nghỉ lễ. Các sản phẩm du lịch được củng cố, làm mới; nhiều dịch vụ mới được đưa vào khai thác, trong đó chất lượng phục vụ được đặt lên hàng đầu. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn thực phẩm được triển khai đồng bộ; các khu, điểm du lịch tổ chức trực ban nghiêm túc, kịp thời giải quyết các khó khăn của du khách. Việc niêm yết giá được thực hiện nghiêm túc, chưa ghi nhận tình trạng nâng giá, ép giá hay chèo kéo du khách, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp.

Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang trên địa bàn phường Rạch Giá. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

An Giang không chỉ là điểm đến của những thắng cảnh mà còn hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp. Đảo Ngọc Phú Quốc qua hai kỳ nghỉ lễ ước đón 309.597 lượt du khách, tăng 34%; trong đó khách quốc tế tăng gần 90% so với cùng kỳ, cho thấy sức hút mạnh mẽ của du lịch khu vực và khả năng cạnh tranh với các trung tâm du lịch lớn. Ngoài ra, các điểm đến như Kiên Hải, Hà Tiên, Núi Sam, Núi Cấm… cũng thu hút đông đảo du khách.

Bên cạnh kết quả tích cực, du lịch An Giang vẫn đối mặt với một số khó khăn, thách thức. Chi phí di chuyển, ăn uống, mua sắm tăng cao khiến du khách có xu hướng lựa chọn các chuyến đi gần hoặc tự túc bằng phương tiện cá nhân. Giá vé máy bay duy trì ở mức cao, kết nối giao thông đường bộ từ các trung tâm lớn chưa thực sự thuận lợi, cùng với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các điểm đến trong và ngoài khu vực đã ảnh hưởng đến khả năng thu hút khách. Thời tiết nắng nóng gay gắt, xen kẽ mưa chuyển mùa cũng tác động đến các hoạt động du lịch ngoài trời; trong khi các tour du lịch nước ngoài giá rẻ tạo thêm áp lực cạnh tranh.

Lãnh đạo Sở Du lịch An Giang nhấn mạnh, kết quả đạt được trong hai kỳ nghỉ lễ đầu năm 2026 là tín hiệu tích cực, khẳng định sức hút của du lịch địa phương. Thời gian tới, ngành tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm, giữ vững chất lượng dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá gắn với xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, xanh - sạch - đẹp nhằm thu hút và giữ chân du khách.



Đặc biệt, tỉnh phát huy vai trò của đảo Ngọc Phú Quốc trong sức hút vượt trội khách quốc tế, vừa khẳng định vị thế đầu tàu du lịch vừa tạo động lực thu hút du khách quốc tế cho các vùng du lịch trọng điểm An Giang, góp phần nâng tầm hình ảnh Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu trong kỷ nguyên hội nhập.

*Cần Thơ khẳng định vị thế là trung tâm du lịch của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Trong đợt nghỉ lễ Giổ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, thành phố Cần Thơ đã ghi nhận những con số ấn tượng về lượng khách du lịch, khẳng định vị thế là trung tâm du lịch của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đón kỳ nghỉ lễ năm nay, thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và lễ hội chào mừng. Các điểm du lịch đã chủ động làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo bình ổn giá cả, tạo tâm lý an tâm cho du khách. Chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật và lễ hội tại Cần Thơ trong đợt nghỉ lễ thực sự trở thành những sản phẩm du lịch độc lập, dẫn dắt dòng khách và tạo ra chiều sâu cho trải nghiệm của du khách. Từ 25/4 - 3/5, thành phố ước đón khoảng 812.000 lượt khách tham quan du lịch, trong đó có trên 50.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch trên địa bàn thành phố ước đạt 891 tỷ đồng.

Theo ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ, trong đợt nghỉ lễ, tại các cơ sở lưu trú, công suất phòng bình quân đạt trên 75%. Tại các phường trung tâm thành phố Cần Thơ như Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An, An Bình…, công suất phòng ước đạt bình quân khoảng 85%. Các đơn vị bố trí đầy đủ nhân sự, tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, chú trọng yếu tố an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, qua đó tạo cho du khách sự an tâm, thoải mái trong suốt thời gian lưu trú. Cơ sở kinh doanh du lịch chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhằm đón tiếp, phục vụ khách du lịch trong kỳ nghỉ, bảo đảm hoạt động kinh doanh diễn ra an toàn, ổn định và chất lượng.

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao quy mô, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách. Đặc sắc là Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII với chuỗi hoạt động ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tại đền thờ Vua Hùng (phường Bình Thủy) có các chương trình: Lễ dâng hương; triển lãm ảnh “Lễ hội truyền thống Việt Nam - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”; trưng bày chuyên đề “Trang phục, trang sức của người dân Đồng bằng sông Cửu Long"…, điểm nhấn là hoạt động xác lập kỷ lục “Bản đồ Việt Nam làm từ xôi nước cốt dừa lớn nhất Việt Nam” thu hút rất đông du khách và nhân dân trong, ngoài thành phố.