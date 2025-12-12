Du lịch làng nghề thúc đẩy bảo tồn văn hóa truyền thống

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu nhấn mạnh, cả nước có trên 5.000 làng nghề, trong đó, nhiều làng nghề đã trở thành điểm đến du lịch, hấp dẫn du khách về văn hóa bản địa, sản vật địa phương, phản ánh sinh kế, tinh hoa của nghề truyền thống. Tuy nhiên, một số làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một, mất đi tính nguyên bản, tinh hoa. Do đó, sự xuất hiện của du lịch làng nghề là một giải pháp phát triển bền vững, giúp nghề được bảo tồn và gìn giữ. Thông qua hội thảo, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam mong muốn lắng nghe nhiều hơn về thực trạng, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, đổi mới sáng tạo sản, từ đó, có những giải pháp tạo ra sức hấp dẫn mới, dấu ấn riêng cho du lịch làng nghề, góp phần vào sự phát triển chung của du lịch Việt Nam. Các ý kiến tại hội thảo sẽ được Cục tổng hợp, đưa vào đề xuất trong chương trình hành động phát triển du lịch làng nghề giai đoạn 2026 - 2030.

Các đại biểu tập trung thảo luận về các giải pháp nâng cao chất lượng và đổi mới sáng tạo trong phát triển sản phẩm du lịch làng nghề Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số; đề xuất các chính sách hỗ trợ làng nghề gắn với phát triển du lịch trong giai đoạn tới; giải pháp nâng cao chất lượng và quảng bá sản phẩm du lịch làng nghề…

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Theo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), việc công nhận các làng nghề đã góp phần khôi phục và phát triển được nhiều nghề, làng nghề truyền thống. Nhiều điểm đến đón từ vài chục nghìn đến hàng triệu lượt du khách như: Làng gốm Bát Tràng Hà Nội đón 500.000 - 600.000 lượt khách/năm, làng Lụa Vạn Phúc đón 100.000 lượt khách/năm, làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân (Hà Nội) năm 2024 đón 100.000 lượt khách/năm, làng hoa kiểng Chợ Lách (Vĩnh Long) đón 50.000 - 60.000 lượt khách/năm... Các mô hình du lịch gắn với làng nghề đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, thúc đẩy bảo tồn văn hóa truyền thống và tăng sức hấp dẫn của du lịch địa phương.

Bà Trần Thị Loan, Trưởng phòng Ngành nghề nông thôn (Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn) nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt cần thẳng thắn nhìn nhận rằng sự gắn kết hạ tầng làng nghề với du lịch vẫn còn hạn chế, dịch vụ phụ trợ chưa đáp ứng được nhu cầu. Hoạt động truyền thông, xúc tiến chuyên đề cho du lịch làng nghề chưa được tổ chức thường xuyên, chưa hình thành chương trình quảng bá và phát triển thương hiệu riêng cho sản phẩm du lịch làng nghề. Do vậy, giai đoạn tới, các địa phương cần tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách; đổi mới, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng hệ thống sản phẩm và dịch vụ; sáng tạo hơn trong việc phát triển sản phẩm làng nghề, đẩy mạnh chuyển đổi số và thương mại điện tử.

Đại biểu tham quan khu vực trưng bày các sản phẩm đan đát truyền thống. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Nhiều ý kiến đề xuất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố tăng cường hỗ trợ liên kết điểm đến, xây dựng bảng đồ số cho làng nghề ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Không gian trưng bày các sản phẩm OCOP tại hội thảo. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Hiện cả nước có 5.400 làng nghề và làng có nghề; trong đó có 263 nghề truyền thống, 1.975 làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận. Du lịch đã góp phần đưa hệ thống các làng nghề trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Cả nước đã có hàng trăm điểm làng nghề trải dọc từ Bắc tới Nam, thường xuyên đón khách du lịch trong nước và quốc tế. Nhiều làng nghề đã được công nhận là điểm đến du lịch. Nhiều nhóm làng nghề thủ công với đặc trưng riêng đã cung cấp các hoạt động, loại hình cho ngành du lịch như: nhóm thủ công, mỹ nghệ; nhóm dệt may, thêu, thủ công; ẩm thực, sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái. Các công ty lữ hành đã lựa chọn nhiều làng nghề để xây dựng các chương trình du lịch, thiết kế sản phẩm phục vụ du khách trong nước và quốc tế./.