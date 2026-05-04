Du lịch Hà Tĩnh khởi sắc, môi trường điểm đến được nâng tầm

Theo thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, tính từ ngày 25/4 đến 3/5, các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh đã đón khoảng 500.000 lượt khách, trong đó có gần 80.000 lượt khách lưu trú, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2025. Các hoạt động du lịch trong 2 kỳ nghỉ lễ diễn ra an toàn, không có tình trạng nâng giá; môi trường du lịch văn minh, thân thiện tiếp tục được lan tỏa.

Các điểm vui chơi, giải trí trên bãi biển Thiên Cầm được đầu tư bài bản giúp thu hút lượng du khách đông đảo. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài tổng cộng 7 ngày, tạo điều kiện lý tưởng cho các gia đình thực hiện những chuyến đi xa. Nắm bắt cơ hội này, ngay từ trung tuần tháng 4, ngành du lịch Hà Tĩnh đã “thay áo mới” bằng việc nâng cấp cơ sở vật chất và đa dạng hóa dịch vụ.

Các địa phương ven biển đồng loạt khai trương mùa du lịch bằng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Tại các khu, điểm du lịch biển như Xuân Thành, Thạch Hải, Kỳ Ninh, Thiên Cầm… lượng du khách đến lưu trú, nghỉ dưỡng tăng cao. Đặc biệt, tại khu du lịch Thiên Cầm dịp này đã đón khoảng 126.000 lượt khách. Trong những ngày cao điểm, 100% phòng nghỉ tại đây luôn trong tình trạng được khách đặt hết.

Cùng với du lịch biển, các “địa chỉ đỏ” trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận lượng khách tăng cao. Tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, trong riêng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đã có gần 20.000 lượt khách từ khắp mọi miền đất nước về dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Anh Đặng Quốc Vũ, Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng cho biết, so với những năm trước, năm nay thời tiết ở Hà Tĩnh không thuận lợi nhưng đông đảo du khách vẫn lựa chọn hành hương về tri ân “địa chỉ đỏ” Ngã ba Đồng Lộc. Ban quản lý đã đổi mới công tác đón tiếp theo hướng chuyên nghiệp, bảo đảm vệ sinh, an ninh và tăng cường ứng dụng số nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Trong dịp này, các điểm du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng tại Hà Tĩnh cũng thu hút đông đảo du khách với các sản phẩm nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên như Khu du lịch sinh thái Hải Thượng (xã Hương Sơn), Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân), Rào Àn (xã Sơn Kim 1), Phú Lâm (xã Hương Khê)…

Các trò chơi trên biển được đưa vào hoạt động giúp tăng trải nghiệm cho khách du lịch khi đến bãi biển Thiên Cầm. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Bên cạnh sự gia tăng về số lượng, môi trường du lịch văn minh tiếp tục là điểm cộng của Hà Tĩnh. Qua ghi nhận, các hoạt động du lịch diễn ra an toàn, không xảy ra tình trạng chèo kéo, nâng giá bất hợp lý.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Oanh, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: "Gia đình tôi rất ấn tượng với sự thay đổi của du lịch Hà Tĩnh . Không chỉ cảnh quan sạch đẹp, các dịch vụ tại các khu du lịch biển và những điểm du lịch sinh thái đều rất chỉn chu. Đặc biệt, dù khách rất đông nhưng môi trường du lịch vẫn văn minh, không có tình trạng lộn xộn hay ép giá".

Sự khởi đầu thuận lợi trong 2 kỳ nghỉ lễ vừa qua là tín hiệu vui cho du lịch Hà Tĩnh nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm du lịch trọng điểm của khu vực Bắc Trung Bộ./.