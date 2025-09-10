Tin tức
Du lịch Hà Nội tích cực chuyển đổi xanh, nâng tầm vị thế điểm đến
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Trung Lương, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam, thành viên Tổ chuyên gia tư vấn Quy hoạch quốc gia cho rằng, du lịch xanh là phương thức phát triển thân thiện với môi trường, dựa trên các nguyên tắc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường; ưu tiên phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch có trách nhiệm với môi trường, trong đó trọng tâm là du lịch sinh thái.
Nhiều năm qua, Hà Nội kiên định phát triển du lịch gắn với bảo tồn môi trường và văn hóa bản địa. Các sáng kiến như hạn chế đồ nhựa dùng một lần tại cơ sở lưu trú, nhà hàng; chương trình “Chủ nhật xanh”; xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái; lắp đặt hệ thống phân loại rác tại di tích… đã góp phần tạo dựng hình ảnh Thủ đô xanh - sạch - an toàn.
Năm 2024, Hà Nội đón gần 28 triệu lượt khách, trong đó hơn 6,4 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu đạt 111 nghìn tỷ đồng, đóng góp gần 8% GRDP. Đặc biệt, dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9) vừa qua đã tạo dấu ấn mạnh mẽ cho du lịch Việt Nam. Riêng tại Hà Nội, lượng khách đạt hơn 2 triệu lượt chỉ trong 4 ngày, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước; khách quốc tế tăng 35%; doanh thu đạt khoảng 4.500 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng bình quân tại các khách sạn, căn hộ du lịch đạt khoảng 83%, nhiều khách sạn 3–5 sao kín phòng.
Những kết quả ấn tượng này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng cao của Hà Nội trên bản đồ du lịch, là minh chứng cho sự kết hợp giữa giá trị văn hóa - lịch sử với nỗ lực xây dựng “điểm đến xanh”. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Thủ đô được vinh danh ở hạng mục “Du lịch bền vững” tại Giải thưởng TPO Best Awards 2025.
Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Trung Lương, phát triển du lịch bền vững tại Hà Nội vẫn còn nhiều hạn chế. Dù đã có quy hoạch và triển khai đề án, nhưng hiện chưa có điểm đến nào được chứng nhận chính thức là “Điểm đến du lịch xanh” theo hệ thống tiêu chí chuẩn. Nguyên nhân chính gồm nhận thức chưa đồng đều về vai trò du lịch xanh trong phát triển đô thị; thiếu hệ thống tiêu chí đánh giá và cơ chế công nhận phù hợp; nguồn lực đầu tư hạn chế; năng lực quản lý, phối hợp liên ngành chưa đáp ứng yêu cầu. Do đó, nhiều tiềm năng như Ba Vì, Hương Sơn, Hồ Tây… chưa được khai thác đúng tầm để trở thành trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa tâm linh xanh mang tính biểu tượng.
Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhấn mạnh: Việc ngành Du lịch Hà Nội được vinh danh ở hạng mục “Du lịch bền vững” là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển mà thành phố kiên trì theo đuổi. Giải thưởng cũng mở ra cơ hội hợp tác quốc tế, giúp Hà Nội tiếp cận thêm nhiều kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực từ các thành phố thành viên, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế trên bản đồ du lịch toàn cầu.
Để phát triển bền vững, các chuyên gia cho rằng Hà Nội cần sớm ban hành bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch xanh phù hợp điều kiện đô thị; đẩy mạnh liên kết vùng, huy động cộng đồng tham gia; ưu tiên đầu tư hạ tầng xanh, năng lượng sạch; đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản lý và quảng bá.
Tiến sĩ Vũ Văn Tuyên, Phó Chủ tịch Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam nhận định: Du lịch không “xanh” sẽ bị đào thải khi tính bền vững trở thành "luật chơi" bắt buộc. Hiện nay, Trường Đại học Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) đã khởi động dự án “Đào tạo - Hướng nghiệp và Nâng cao nhận thức về Du lịch bền vững 2025”. Dự án kỳ vọng góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, có tư duy phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu hội nhập và đổi mới của ngành trong giai đoạn tới.
Việc được vinh danh tại TPO Best Awards 2025 khẳng định hình ảnh Hà Nội không chỉ là “trái tim của Việt Nam” giàu truyền thống, mà còn tiên phong trong xu hướng phát triển bền vững. Với quyết tâm của chính quyền và sự đồng hành của cộng đồng, Thủ đô có cơ sở để từng bước khắc phục hạn chế, hiện thực hóa tầm nhìn trở thành điểm đến du lịch xanh hàng đầu khu vực, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế – xã hội và công cuộc chuyển đổi xanh./.