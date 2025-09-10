Du lịch Hà Nội tích cực chuyển đổi xanh, nâng tầm vị thế điểm đến

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang (phải) đại diện ngành du lịch Hà Nội nhận giải "Du lịch bền vững 2025" từ Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu (TPO). Ảnh: TTXVN phát

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Trung Lương, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam, thành viên Tổ chuyên gia tư vấn Quy hoạch quốc gia cho rằng, du lịch xanh là phương thức phát triển thân thiện với môi trường, dựa trên các nguyên tắc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường; ưu tiên phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch có trách nhiệm với môi trường, trong đó trọng tâm là du lịch sinh thái.

Nhiều năm qua, Hà Nội kiên định phát triển du lịch gắn với bảo tồn môi trường và văn hóa bản địa. Các sáng kiến như hạn chế đồ nhựa dùng một lần tại cơ sở lưu trú, nhà hàng; chương trình “Chủ nhật xanh”; xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái; lắp đặt hệ thống phân loại rác tại di tích… đã góp phần tạo dựng hình ảnh Thủ đô xanh - sạch - an toàn.

Năm 2024, Hà Nội đón gần 28 triệu lượt khách, trong đó hơn 6,4 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu đạt 111 nghìn tỷ đồng, đóng góp gần 8% GRDP. Đặc biệt, dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9) vừa qua đã tạo dấu ấn mạnh mẽ cho du lịch Việt Nam. Riêng tại Hà Nội, lượng khách đạt hơn 2 triệu lượt chỉ trong 4 ngày, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước; khách quốc tế tăng 35%; doanh thu đạt khoảng 4.500 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng bình quân tại các khách sạn, căn hộ du lịch đạt khoảng 83%, nhiều khách sạn 3–5 sao kín phòng.

Những kết quả ấn tượng này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng cao của Hà Nội trên bản đồ du lịch, là minh chứng cho sự kết hợp giữa giá trị văn hóa - lịch sử với nỗ lực xây dựng “điểm đến xanh”. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Thủ đô được vinh danh ở hạng mục “Du lịch bền vững” tại Giải thưởng TPO Best Awards 2025.