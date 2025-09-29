Du lịch Hà Nội tăng trưởng mạnh, hướng tới bứt phá cuối năm 2025

Du khách nước ngoài tham quan, tìm hiểu các sản phẩm tại L ễ hội Qu à t ặng du lịch H à N ội n ăm 2025 . Ảnh: Khánh H òa - TTXVN

Tính chung 9 tháng, Hà Nội đón 26,07 triệu lượt khách, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2024; tổng thu đạt 98,36 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 20%. Các chỉ tiêu tăng trưởng đều vượt kế hoạch, đặc biệt khách nội địa tăng gấp 2 lần.

Hiện Hà Nội có 3.761 cơ sở lưu trú với hơn 71.256 phòng, trong đó 85 khách sạn và khu căn hộ đạt hạng 1-5 sao. Thành phố cũng có gần 2.700 cơ sở, doanh nghiệp lữ hành và hơn 9.400 hướng dẫn viên đang hoạt động.

Trong 9 tháng, ngành Du lịch Thủ đô đã tổ chức nhiều sự kiện lớn như: Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội; quảng bá du lịch Hà Nội tại “Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hanoi 2025; các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 cùng nhiều chương trình xúc tiến trong và ngoài nước… Đặc biệt, sản phẩm mới “Đoàn tàu du lịch Hà Nội 5 Cửa Ô - The Hanoi Train” được đưa vào khai thác, tạo thêm điểm nhấn hấp dẫn cho du khách.

Tuy vậy, Sở Du lịch thừa nhận một số hạn chế như, thiếu sản phẩm du lịch có chiều sâu văn hóa; chất lượng dịch vụ tại một số điểm đến du lịch văn hóa gắn với di tích lịch sử, làng nghề truyền thống chưa cao, thiếu sản phẩm du lịch trải nghiệm phục vụ du khách. Quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, hoạt động quảng bá chưa chuyên nghiệp, chưa gắn kết hiệu quả với các địa phương.



Trong các tháng cuối năm, Hà Nội tập trung tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ du lịch, đảm bảo an toàn, văn minh; phát triển sản phẩm du lịch độc đáo, chất lượng cao, phù hợp nhu cầu thị trường; đẩy mạnh xúc tiến quảng bá; nghiên cứu xây dựng các tuyến du lịch kết nối theo từng vùng, mở rộng sản phẩm du lịch đêm, du lịch nông nghiệp - nông thôn và tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành, tập trung quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng du lịch theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp, hiện đại./.