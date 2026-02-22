Du lịch Đồng Tháp khởi sắc dịp Tết

Du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp khởi sắc



Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, trong 7 ngày nghỉ Tết (từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 4 Tết Bính Ngọ), tỉnh Đồng Tháp đã đón và phục vụ được 422.500 lượt khách du lịch, tăng 10% so cùng kỳ; trong đó có 22.500 lượt khách quốc tế, tăng 16% so cùng kỳ; tổng thu du lịch đạt 170 tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng lưu trú bình quân đạt 75% - 80%.

Du khách tham quan nhà thờ Đức Quốc công Phạm Đăng Hưng, cha của Thái hậu Từ Dũ ở di tích Lăng mộ Hoàng gia tại phường Sơn Quy, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Để đạt được kết quả trên, ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện những giải pháp căn cơ nhất, tập trung mời gọi các nhà đầu tư, trong đó có những nhà đầu tư chiến lược để tạo ra những điểm, khu du lịch mang tính chất dẫn dắt làm nền tảng phát triển du lịch cộng đồng, đặc biệt du lịch nông nghiệp đóng vai trò là vệ tinh kết hợp các khu du lịch trọng tâm, các trung tâm du lịch. Đáng chú ý, loại hình du lịch nông nghiệp - nông thôn đang phát triển mạnh với hàng chục điểm du lịch ở khắp các địa bàn trọng điểm trong tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Việt Nhật tại phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong những ngày đầu năm mới Xuân Bính Ngọ 2026, du khách đặt tour của công ty đến Đồng Tháp tham quan, du lịch tăng mạnh so với ngày thường. Trong đó, lượng khách quốc tế và khách nội địa đến Đồng Tháp tham quan đều tăng.

Tại khu vực Công viên Lạc Hồng và đường 30/4, các hoạt động văn hóa sống động mang tính tinh thần tập thể cao như hội thi "Rung chuông vàng", hội thi "Trang trí tiểu cảnh Tết"... thu hút đông đảo người dân và du khách. Riêng Di tích Nhà Bạch Công Tử cùng không gian Tết xưa với các trò chơi dân gian và tiểu cảnh được bài trí công phu giúp du khách tìm lại được không khí Tết cổ truyền của dân tộc.

Tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, chương trình nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ 2026 chủ đề "Sắc xuân dâng Đảng - Cao Lãnh vươn lên" và bắn pháo hoa nghệ thuật; nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch như: Hội thi "Vũ điệu tuổi trẻ", trò chơi nhân gian, đêm hoa đăng và biểu diễn Acoustic, Chương trình nghệ thuật tổng hợp mừng Xuân mới, Chương trình văn nghệ "Sắc màu tuổi trẻ", Liên hoan dân vũ thể thao, cờ tướng, lân sư rồng… thu hút khoảng 20.000 lượt người tham gia và cổ vũ.

Đường sách Cao Lãnh và Không gian văn hóa Xuân (thư pháp, trà đạo, trầu cau, tô tượng, vẽ tranh, trưng bày tranh tại khuôn viên Văn Thánh Miếu…) thu hút trung bình mỗi ngày khoảng 1.000 lượt khách, nhất là giới trẻ đến tham quan, trải nghiệm.

Các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn phường Cao Lãnh ước đón khoảng 11.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026, doanh thu hơn 1,6 tỷ đồng. Riêng Khu di tích Quốc gia Mộ và Đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường có khoảng 100.000 lượt người đến dâng hương, cúng viếng.

Ở phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, hoạt động du lịch tại cù lao Thới Sơn diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, trải nghiệm. Các hoạt động du lịch tại cù lao Thới Sơn diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm với hơn 13.000 lượt, trong đó có gần 7.000 lượt khách quốc tế; doanh thu hơn 3,7 tỷ đồng.

Anh Nguyễn Văn Thanh Sơn, chủ Điểm Trà mật ong Kỳ Lân (phường Thới Sơn) chia sẻ: "Lượng khách đến điểm du lịch vào những ngày đầu năm mới Xuân Bính Ngọ 2026 tăng mạnh hơn so với ngày thường. Trung bình mỗi ngày, điểm đón từ 400 - 500 khách dừng chân, uống trà và mua sắm sản phẩm từ mật ong, đặc sản trái cây…".

Bên cạnh đó, những địa điểm du lịch của Đồng Tháp như: Vườn Quốc gia Tràm Chim (xã Tràm Chim), bãi biển Tân Thành (xã Gò Công Đông), trại rắn Đồng Tâm (huyện Châu Thành), làng cổ Đông Hòa Hiệp (xã cái Bè), cù lao Tân Phong (xã Ngũ Hiệp), Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười (xã Tân Phước) cũng đón hàng ngàn lượt khách tham quan.

Khai thác thế mạnh di tích văn hóa lịch sử

Song song với việc khai thác thế mạnh mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, ngành Du lịch tỉnh Đồng Tháp còn chú trọng khai thác giá trị những di tích văn hóa lịch sử và sinh thái trên địa bàn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Khách du lịch nghe thuyết minh về Di tích Lăng mộ Hoàng gia tại phường Sơn Quy, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Theo thống kê, tỉnh Đồng Tháp hiện có 295 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh được xếp hạng gồm: 5 di tích quốc gia đặc biệt, 33 di tích quốc gia, 257 di tích cấp tỉnh. Lễ hội truyền thống lễ giỗ Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Khu Di tích quốc gia đặc biệt Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc vào những đầu năm mới Xuân Bính Ngọ 2026 đã thu hút đông đảo du khách đến viếng thăm, tìm hiểu về thân thế cùng sự nghiệp của thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già của dân tộc.

Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt không chỉ khẳng định giá trị lịch sử-văn hóa của di tích, mà còn để Đồng Tháp tiếp tục vun bồi truyền thống yêu nước, bồi dưỡng nhân cách cho thế hệ trẻ; phát triển du lịch văn hóa và lan tỏa hình ảnh Đồng Tháp - đất sen hồng, nghĩa tình, đậm đà bản sắc.

Ngoài ra, các địa điểm Khởi nghĩa Trương Định ở các xã, phường phía Đông của tỉnh Đồng Tháp (đã được được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt), cũng thu hút đông đảo khách đến viếng thăm trong những ngày nghỉ Tết…

Những di tích văn hóa lịch sử và danh lam thắng cảnh này tạo nên một bức tranh đa màu sắc về đất nước và con người Đồng Tháp, với những nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời. Hầu hết các di tích lịch sử - văn hóa ở Đồng Tháp là nơi hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, tâm linh, tôn vinh các giá trị văn hóa, là nguồn tư liệu phong phú trong việc nghiên cứu văn hóa vùng và văn hóa dân tộc cũng như là các điểm đến hấp dẫn đối với du khách.

Ông Võ Phạm Tân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp, đánh giá, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 kéo dài nhiều ngày tạo điều kiện thuận lợi để người dân chủ động sắp xếp thời gian thăm thân, du Xuân, tham quan, vui chơi giải trí; qua đó góp phần kích cầu du lịch, thương mại và dịch vụ. Kỳ nghỉ dài cũng giúp các địa phương, doanh nghiệp du lịch xây dựng và triển khai đa dạng chương trình, sản phẩm phục vụ du khách, đồng thời nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh điểm đến, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Công tác tuyên truyền, quảng bá điểm đến được triển khai kịp thời, góp phần nâng cao hình ảnh du lịch địa phương. Các khu, điểm du lịch trọng điểm, điểm tham quan văn hóa, sinh thái, vui chơi giải trí và các không gian trải nghiệm cộng đồng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, nghỉ dưỡng.

"Với tiềm năng phong phú, đa dạng và lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và bề dầy về lịch sử văn hóa, tỉnh Đồng Tháp đang trở thành điểm đến đầy hấp dẫn của du khách. Việc khai thác hợp lý tiềm năng du lịch kết hợp tham quan di tích lịch sử văn hóa sẽ tạo điều kiện cho du lịch Đồng Tháp phát triển một cách bền vững nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách trong thời kỳ hội nhập", Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp Võ Phạm Tân cho biết.

Tỉnh Đồng Tháp hiện có 150 điểm du lịch, trong đó 32 điểm được UBND tỉnh công nhận; 75 cơ sở kinh doanh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Đồng Tháp tiếp tục triển khai thực hiện mô hình thí điểm "Phát triển du lịch cộng đồng gắn với phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và phát triển sản phẩm OCOP tại xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho" và xây dựng chương trình du lịch "Hành trình về Đất Sen hồng thăm miền di sản". Năm 2026, du lịch Đồng Tháp phấn đấu thu hút 8 triệu lượt khách, trong đó 870 nghìn lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt 4.800 tỷ đồng./.