Du lịch Cà Mau sôi động, tạo ấn tượng với du khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Khu Quán âm Phật đài (Phường Bạc Liêu) thu hút hàng chục ngàn lượt du khách đến tham quan, chiêm bái trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Chanh Đa -TTXVN

Trong 4 ngày lễ (từ 30/4 đến 3/5), các khu, điểm tham quan, khu vui chơi giải trí, ăn uống, lưu trú của tỉnh đã đón 397.200 lượt khách (hơn 1.900 lượt khách quốc tế), tăng 7,8% so với cùng kỳ. Lượng khách tăng mạnh trong dịp lễ đã thúc đẩy nhu cầu sử dụng dịch vụ, với tổng doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 372,2 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ.

Chị Lê Huỳnh Dao, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi chọn Cà Mau cho kỳ nghỉ lễ 30/4, bởi nơi đây đang diễn ra sự kiện quảng bá khoa học, công nghệ - văn hóa, du lịch và nhất là muốn khám phá những sắc màu văn hóa, cảnh quan thiên nhiên vô cùng độc đáo. Tôi đã tham quan một số điểm du lịch như Khu Quán âm Nam Hải, Khu du lịch Đất mũi, Điện gió Hòa Bình 1 và cũng đã thưởng thức nhiều món ngon của Cà Mau như hải sản, bánh xèo, bún bò cay. Với những trải nghiệm từ kỳ nghỉ, chắc chắn tôi sẽ giới thiệu bạn bè trải nghiệm sức hấp dẫn của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc”.

Theo ghi nhận, một số khu, điểm du lịch tiêu biểu đón lượng khách nhiều nhất như: Khu du lịch Đất Mũi, Khu Quán âm Phật đài, Quảng trường Hùng Vương, Quảng trường Phan Ngọc Hiển, Nhà thờ Tắc Sậy, Không gian Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ…

Theo ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, trước dịp lễ, tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch để thu hút du khách. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở kinh doanh chủ động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, dịch vụ; xây dựng nhiều sản phẩm du lịch về đêm để giữ chân du khách lưu trú. Ngoài ra, địa phương triển khai nhiều chương trình ưu đãi để kích cầu chi tiêu, đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm và tạo được ấn tượng đẹp với du khách.

Khu du lịch Nhà Công tử Bạc Liêu thu hút đông đảo du khách đến tham quan vào kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Chanh Đa -TTXVN

Năm 2026, du lịch Cà Mau đặt mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách, trong đó có 134.500 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu phấn đấu đạt 9.485 tỷ đồng. Kết quả đạt được trong dịp lễ 30/4 và 1/5 cùng những tháng đầu năm 2026 đã tạo tín hiệu khởi sắc, góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng; tiếp tục nâng tầm vị thế của du lịch Cà Mau trên bản đồ kinh tế xanh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long./.