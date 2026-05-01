Du lịch biển Hải Tiến viết tiếp hành trình "Khát vọng vươn xa"

Ngay sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật sôi động, hấp dẫn, với nội dung xuyên suốt thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và vẻ đẹp của vùng biển Hải Tiến. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến Lê Xuân Hoàn cho biết: Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Khu du lịch Hải Tiến thuộc hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh. Với 13km bờ biển (xã Hoằng Tiến 6,8km, xã Hoằng Thanh 6,2km), biển Hải Tiến mang vẻ đẹp nguyên sơ, môi trường sinh thái đặc trưng, khí hậu trong lành, thuận lợi cho phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm, vui chơi giải trí. Những năm gần đây, du lịch biển Hải Tiến có bước chuyển mình mạnh mẽ, từ vùng biển hoang sơ trở thành quần thể du lịch nghỉ dưỡng hiện đại, cảnh quan tự nhiên thơ mộng, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Nơi đây đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung bộ.

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026 là dịp quảng bá hình ảnh quê hương, thể hiện quyết tâm của hai xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh trong việc xây dựng Hải Tiến trở thành đô thị du lịch hiện đại, phát triển bền vững.

Ngay sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật sôi động, hấp dẫn, chia thành 3 chương với nội dung xuyên suốt thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và vẻ đẹp của vùng biển Hải Tiến. Với sự đầu tư bài bản, chương trình được dàn dựng công phu trong không gian sân khấu hoành tráng, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng hiệu ứng màn hình LED, video minh họa và lời bình ấn tượng, tạo nên một đêm nghệ thuật đặc sắc, giàu cảm xúc.

Bước vào mùa du lịch 2026, với lợi thế du lịch biển, 2 xã Hoằng Thanh, Hoàng Hóa đã tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, chỉnh trang đô thị, đưa một số dự án quy mô lớn đi vào hoạt động, góp phần nâng cao sức hút điểm đến. Tuy nhiên, Hải Tiến vẫn còn nhiều hạn chế về hạ tầng du lịch, hoạt động dịch vụ, môi trường, công tác quảng bá, xúc tiến, chuyển đổi số trong du lịch… dẫn đến lượng khách và mức chi tiêu chưa tương xứng với tiềm năng. Thời gian tới, chính quyền 2 xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh cần đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ du lịch, chuyển đổi số để khai thác du lịch bài bản, đồng bộ hơn nữa, từng bước đưa Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến trở thành điểm đến hấp dẫn, đóng góp tích cực vào phát triển du lịch của xứ Thanh./.