Du lịch biển đảo "nóng" dịp nghỉ lễ, nhiều địa phương bứt phá lượng khách

Hoạt động trò chơi dân gian thu hút du khách tại Nha Trang xưa. Ảnh TTXVN phát

Tại tỉnh Khánh Hòa, ở khu vực Bãi Dài (Cam Ranh), các khu nghỉ dưỡng cao cấp nơi đây thu hút đông du khách, chủ yếu là khách gia đình. Nhiều cơ sở lưu trú như The Anam, Alma, Ana Mandara Cam Ranh đạt gần 100% công suất phòng. Với hơn 70.000 phòng lưu trú trên toàn tỉnh, ngành du lịch cơ bản đáp ứng nhu cầu tăng cao trong dịp lễ. Dọc tuyến biển Trần Phú, Phạm Văn Đồng các khu vực thuộc phường Nha Trang luôn đông người dân và du khách tắm biển, vui chơi. Khu vui chơi giải trí VinWonders Nha Trang tiếp tục là điểm đến thu hút đông khách. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, diễu hành và trình diễn pháo hoa được tổ chức, tạo điểm nhấn cho du lịch biển đảo.

Bên cạnh đó, du lịch văn hóa ghi nhận sức hút rõ nét. Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar đón gần 12.000 lượt khách trong các ngày nghỉ lễ. Du khách tham quan, trải nghiệm các hoạt động truyền thống như dệt thổ cẩm, làm gốm, thưởng thức nghệ thuật dân gian. Đáng chú ý, khu du lịch Nha Trang Xưa trở thành điểm đến mới thu hút đông đảo du khách trong dịp lễ với chương trình “Vui Đại Lễ - Chạm Sắc Việt” diễn ra từ ngày 20/4 đến 3/5. Không gian tái hiện làng quê truyền thống mang đến trải nghiệm văn hóa đặc sắc, kết hợp tham quan, chụp ảnh và nghỉ dưỡng.

Tại đây, du khách tham gia nhiều hoạt động như trò chơi dân gian, đua thuyền, câu cá, các workshop nghề thủ công truyền thống như làm gốm, vẽ nón, dệt chiếu, chế tác ốc mỹ nghệ. Không gian ẩm thực quy tụ nhiều món ăn truyền thống và buffet với hàng trăm món đặc sản địa phương. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, đặc biệt là show thực cảnh “Ánh Sáng Huyền Thoại”, tạo sức hấp dẫn lớn đối với du khách.



Theo Sở Văn Hóa thể thao và Du lịch Khánh Hòa, trong các ngày lễ không ghi nhận vụ việc nghiêm trọng; công tác đảm bảo an toàn cho người dân và du khách được duy trì hiệu quả. Ngành chức năng tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ, chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực trong dịp lễ. Sự đa dạng sản phẩm du lịch, kết hợp giữa nghỉ dưỡng biển đảo và trải nghiệm văn hóa, cùng công tác tổ chức bài bản, đang góp phần giúp Khánh Hòa tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn hàng đầu cả nước trong mùa cao điểm du lịch.

Không gian văn hóa truyền thống phục vụ du khách tại Nha Trang Xưa. Ảnh TTXVN phát

Dịp nghỉ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Đồng Tháp đón 397.034 lượt khách du lịch, tăng 250% so với cùng kỳ; tổng thu đạt hơn 140 tỷ đồng, tăng 202% so với cùng kỳ.

Đây là tín hiệu vui cho ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp nhờ những nỗ lực xây dựng, quảng bá và thu hút khách du lịch cũng như đầu tư, xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng mang bản sắc riêng của địa phương để tạo bước đột phá mới trong bản đồ du lịch ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đáng chú ý, những địa điểm du lịch như Vườn Quốc gia Tràm Chim (xã Tràm Chim), bãi biển Tân Thành (xã Gò Công Đông), trại rắn Đồng Tâm, làng cổ Đông Hòa Hiệp (xã cái Bè), cù lao Tân Phong (xã Ngũ Hiệp), Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười (xã Tân Phước)… đón hàng ngàn lượt khách tham quan.

Đặc biệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ hội vía Bà chúa Xứ Gò Tháp 2026 từ ngày 30/4 đến 2/5 là sự kiện hấp dẫn thu hút đông đảo du khách trong dịp nghỉ lễ.

Du khách tham quan Di tích Lăng Hoàng Gia ở phường Sơn Quy, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch và khách du lịch chấp hành quy định pháp luật về an toàn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, chú trọng kỹ năng nghiệp vụ và xử lý tình huống; thanh tra, kiểm tra các khu, điểm du lịch, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm. Công tác tuyên truyền, quảng bá điểm đến được triển khai kịp thời, góp phần nâng cao hình ảnh du lịch địa phương. Các khu, điểm du lịch trọng điểm, điểm tham quan văn hóa, sinh thái, vui chơi giải trí cùng các không gian trải nghiệm cộng đồng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Theo thống kê, tỉnh Đồng Tháp hiện có 295 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh được xếp hạng, gồm: 5 di tích quốc gia đặc biệt, 33 di tích quốc gia, 257 di tích cấp tỉnh.

Năm 2026, du lịch Đồng Tháp phấn đấu thu hút 8 triệu lượt khách, trong đó 870 nghìn lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt 4.800 tỷ đồng./.