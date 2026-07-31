Dự kiến tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng trong tháng 8

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Liên Sơn - TTXVN

Tại hội nghị sơ kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2026, diễn ra ngày 30/7, Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong những tháng tới sẽ tập trung vào việc chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương có liên quan thu thập thông tin, dữ liệu từ Nhóm nghiên cứu dự án Sáng kiến người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI), Trung tâm Việt Nam và lưu trữ Việt Nam Sam Johnson, Đại học Công nghệ Texas (Texas Tech University), các cựu binh nước ngoài gửi dữ liệu 12 trận đánh trên địa bàn để tiến hành khảo sát, thu thập thông tin. Đồng thời các cơ quan, đơn vị tham mưu Ban Chỉ đạo 515 Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ những thông tin này.

Nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm còn hướng tới việc triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, không để bị động; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, về kết quả của Chiến dịch 500 ngày đêm…

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm. Ảnh: Liên Sơn - TTXVN

Đồng thời nỗ lực hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong các nghĩa trang trong tháng 9/2026, xây dựng kế hoạch bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để giám định AND. Cùng với đó, Công an Thành phố tổ chức triển khai thực hiện công tác rà soát, cập nhật thông tin và thu nhận mẫu sinh phẩm AND cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn thành phố.

Về kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm 2026 đến nay, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Tính từ ngày 23/6 đến ngày 30/7, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác minh thông tin hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện, quy tập được 154 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 132 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, 4 mộ tập thể có 22 bộ hài cốt và một số bộ di vật. Việc tìm kiếm tại địa điểm suối Bông Trang, phường Chánh Phú Hòa (giai đoạn 2) chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng đang tổ chức đào thăm dò 2 địa điểm (Bệnh viện K76A, K76B ở xã Hòa Hiệp và khu vực Sở Hội, phường Bình Cơ, thuộc địa bàn Bình Dương cũ), trên tổng số 12 địa điểm, khu vực cần thực hiện qua các nguồn thông tin có giá trị cung cấp.

Tính đến ngày 29/7, công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ cũng đã được hoàn thành tại 10 trong số 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Hiện đang thực hiện lấy mẫu tại 5 nghĩa trang. Tổng số mẫu lấy được là 7.640/9.885 mộ liệt sĩ (đạt 77,2%), trong đó mộ đủ điều kiện lấy mẫu là 5.591 mộ, mộ không đủ điều kiện lấy mẫu là 2.049 mộ (có 305 mộ không có hài cốt)./.