Dự kiến 2 vạn lượt khách đến khai hội chùa Hương 2025

Lễ khai hội chùa Hương 2025. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Năm nay, Ban tổ chức đã xây dựng tuần lễ văn hóa du lịch truyền thống, kết hợp các tiết mục văn hóa phi vật thể và nghệ thuật dân gian truyền thống, cùng các trò chơi dân gian vào chương trình, nhằm nâng cao giá trị văn hóa của lễ hội.

Theo ông Bùi Văn Triều, Trưởng ban Quản lý Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn (huyện Mỹ Đức), mùng 6 Tết Nguyên đán Ất Tỵ, chùa Hương dự kiến đón 2 vạn lượt khách đến tham quan, lễ chùa.

Là ngày đầu tiên đi làm nên du khách về khai hội Chùa Hương năm nay vắng hơn mọi năm. Trước ngày khai hội từ mùng 3 đến mùng 5 Tết, chùa Hương đã đón trên 87.000 lượt du khách.

Lễ hội Chùa Hương năm nay có nhiều cải tiến so với những năm trước. Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương huyện đã chỉ đạo hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương phân luồng xuồng, đò hợp lý phục vụ du khách với giá niêm yết công khai, không còn tình trạng chèo kéo khách từ xa. Mỗi lái đò đều dùng điện thoại quét mã vé của khách. Ban tổ chức đã tích hợp vé tham quan thắng cảnh và vé đò, tạo sự tiện lợi và minh bạch trong dịch vụ. Các bến, bãi đỗ xe được quy hoạch chặt chẽ, đảm bảo chất lượng dịch vụ và giữ giá cả hợp lý. Công tác quản lý an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy tiếp tục được siết chặt, đảm bảo môi trường lễ hội an toàn và thân thiện.

Theo Ban Quản lý Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, đối với những trường hợp làm phiền du khách hay các hành vi không đúng mực, Ban Quản lý sẽ xử lý nghiêm, nhắc nhở và cam kết lập biên bản, xử lý nếu cần thiết./.