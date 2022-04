Du khách nước ngoài nhộn nhịp trở lại Hội An

Đoàn Famtrip và Presstrip Thái Lan tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Trung tâm Văn hóa Hội An

Đoàn du khách Mỹ tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Trung tâm Văn hóa Hội An

Du khách Mỹ tham quan làng gốm cổ Thanh Hà. Ảnh: Trung tâm Văn hóa Hội An

Ngay trong dịp Tết Âm lịch 2022 vừa qua, mỗi ngày Hội An cũng đã đón khoảng một nghìn lượt khách đến tham quan khu phố cổ. Đáng chú ý, đến cuối tháng 3 nhiều đoàn Famtrip và Presstrip là đại diện các công ty lữ hành, báo chí của các nước đã đến Hội An tham quan, tìm hiểu về tiềm năng du lịch của di sản nổi tiếng này, điển hình như đoàn Famtrip và Presstrip Thái Lan đã đến tham quan phố cổ Hội An vào ngày 28/3. Đặc biệt, ngày 5/4, đoàn 126 du khách Mỹ đã đến tham quan Hội An. Đây là đoàn khách Mỹ đầu tiên đến Hội An sau suốt hơn hai năm ngành du lịch bị ngưng trệ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Dự kiến, ngày 7/4 tới, Hội An sẽ tiếp tục đón thêm đoàn 50 du khách đến Đức do Công ty Du lịch Miền Á Đông (Easia Travel) tổ chức...

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, việc các đoàn du khách, đặc biệt là khách quốc tế đến Hội An trong thời gian gần đây là cú hích tạo tiền đề cho các đoàn khách khác cũng như tạo niềm tin về sự hồi sinh của ngành du lịch, đồng thời tiếp tục tạo dựng hình ảnh Hội An là điểm đến an toàn, thân thiện và ấn tượng./.