Du khách đổ về các điểm đến phía Tây Quảng Ngãi

Du khách trải nghiệm ẩm thực mang đậm nét của bà con dân tộc thiểu số địa phương tại điểm du lịch suối Đăk Lôi, xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Dư Toán - TTXVN Tại suối Đăk Lôi, ngay trong sáng 30/4, Ủy ban nhân dân xã Ngọk Réo tổ chức khai mạc các hoạt động văn hóa - du lịch năm 2026. Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động vui chơi, giải trí, hòa cùng âm thanh của núi rừng Tây Nguyên qua các tiết mục biểu diễn cồng chiêng, múa xoang của đồng bào dân tộc thiểu số; cùng thưởng thức các món ăn truyền thống của người Tơ Đrá (một nhánh của dân tộc Xơ Đăng) bên dòng suối Đăk Lôi hoang sơ.

Ông Hà Quốc Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọk Réo cho biết, các hoạt động văn hóa – du lịch bên dòng suối Đăk Lôi nhằm tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và bảo tồn các nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương; đồng thời, gắn với việc phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm thu nhập cho người dân. Đây cũng là dịp quảng bá các sản phẩm đặc trưng do chính người dân địa phương sản xuất đến với du khách.

Suối Đăk Lôi đang dần trở thành điểm đến thu hút du khách trong các dịp lễ. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời bảo đảm các điều kiện an toàn, hướng tới xây dựng nơi đây thành điểm du lịch hấp dẫn, thu hút khách tham quan, ông Hà Quốc Mạnh nói.

Chị Nguyễn Thị Thúy, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chị cùng gia đình lựa chọn tham quan suối Đăk Lôi trong dịp nghỉ lễ. Điểm đến này mang lại cảm giác trong lành, dễ chịu, giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên. Đặc biệt, việc được thưởng thức các tiết mục văn nghệ và ẩm thực mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ đã mang đến cho chị một kỳ nghỉ thư thái trước khi trở lại công việc.

Trong khi đó, Khu du lịch sinh thái Măng Đen tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo du khách. Dịp nghỉ lễ, địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, trải nghiệm như lễ hội đường phố, phiên chợ nông sản – dược liệu, hoạt động “Măng Đen trong mắt em”; sáng tác tranh “Măng Đen trong mắt em”; hoạt động Khu phố đêm Măng Đen; trải nghiệm pha chế thủ công và thưởng thức cà phê xứ lạnh Măng Đen… thu hút hàng nghìn lượt khách. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa với chủ đề “Măng Đen – Khát vọng vươn xa!” và lễ hội đường phố. Lượng khách tăng mạnh vào buổi chiều, tập trung tại các điểm như Quảng trường trung tâm, Chợ phiên và Vườn nghệ thuật Măng Đen.

Theo bà Vũ Thị Hồng Phương, Giám đốc Trung tâm cung ứng Dịch vụ công xã Măng Đen, ngay từ ngày nghỉ lễ đầu tiên, 100% các cơ sở lưu trú, khách sạn, homestay trên địa bàn xã đã được du khách đặt kín chỗ. Một số cơ sở lưu trú phải dựng trại, lều để phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi của du khách. Dự kiến, trong dịp nghỉ lễ này Khu du lịch sinh thái Măng Đen đón khoảng 200.000 lượt khách.

Để phục vụ du khách, địa phương đã huy động các lực lượng chức năng tham gia điều phối, bảo đảm điều kiện lưu trú, tham gia các hoạt động văn hóa được trọn vẹn, an toàn; đồng thời phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng, điều tiết phương tiện, hạn chế ùn tắc tại các tuyến đường vào khu du lịch./.