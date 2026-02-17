Du khách ấn tượng với phong vị Tết cổ truyền tại Đại Nội Huế trong ngày mùng 1 Tết

Nhiều gia đình đến tham quan, chụp hình tại Đại Nội Huế trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: Hải Âu-TTXVN.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đơn vị đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật truyền thống và hoạt động trải nghiệm văn hóa như: trình tấu Nhã nhạc cung đình Huế, múa lân sư rồng, trình diễn võ thuật cổ truyền, trình diễn thư pháp và tặng chữ đầu năm, cùng các trò chơi cung đình và hoạt động tái hiện sinh hoạt Tết trong chốn cung đình triều Nguyễn.

Người dân, khách du lịch đến thăm quan Đại Nội Huế vào ngày mùng 1 Tết. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Ngoài ra, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng thực hiện chính sách mở cửa miễn phí trong ngày mùng 1 Tết đối với du khách là công dân Việt Nam, góp phần tạo điều kiện để người dân và du khách đón Xuân, thưởng lãm và cảm nhận không khí Tết cổ truyền trong không gian di sản Huế.

Trong ảnh: Nhiều du khách thích thú với tục xin chữ đầu năm tại Đại Nội Huế. Ảnh: Hải Âu-TTXVN.

Anh Trần Minh Khang, du khách đến từ Đà Nẵng chia sẻ: “Tôi may mắn vì được tham gia trải nghiệm các nét đẹp văn hóa của cung đình trong ngày đầu năm tại Đại Nội Huế. Các hoạt động này thật ấn tượng, mang giá trị văn hóa cung đình và lịch sử cao giúp tôi có thêm nhiều kiến thức thú vị. Năm mới 2026, tôi kính chúc mọi người đều an lành, đất nước hòa bình, ổn định, phát triển giàu đẹp”.

Tương tự anh Khang, bà Lê Thị Nga, du khách đến từ Nghệ An cho biết: “Những hoạt động đầu năm tại Đại Nội Huế thật trang nghiêm và hoành tráng. Tôi không ngờ có dịp được chứng kiến và trải nghiệm những nét đẹp văn hóa cổ truyền từ triều Nguyễn, được tái hiện lại trong những ngày đầu năm. Nếu có thời gian, tôi sẽ trở lại để cảm nhận, tìm hiểu rõ nét hơn những hoạt động văn hóa này”.

Du khách thích thú trò chơi gian dân tại Đại Nội Huế trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Hải Âu-TTXVN

Trước đó, vào tối 16/2 (29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Quảng trường Ngọ Môn đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đón Giao thừa với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ. Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động bắn pháo hoa tầm cao chào đón năm mới được tổ chức tại khu vực Kỳ Đài - Ngọ Môn với 1.000 quả pháo hoa./.