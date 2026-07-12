Du học sinh chung tay xây dựng công trình thiện nguyện tại xã đảo

Đội hình tình nguyện Du học sinh Việt Nam đang học tập tại Thái Lan, Singapore, Australia và Vương quốc Anh trao tặng Công trình sân chơi thiếu nhi tại Công viên Tổ 38, xã đảo Thạnh An. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Vĩnh Kha cho biết, việc thành lập Đội hình tình nguyện Du học sinh nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài trở về tham gia các hoạt động tình nguyện, phát huy tri thức và kinh nghiệm tích lũy trong quá trình học tập ở nước ngoài để đóng góp cho cộng đồng. Thông qua chương trình, Ban tổ chức kỳ vọng mô hình này sẽ thu hút ngày càng nhiều du học sinh trở về mỗi dịp hè, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, từ đó sau khi hoàn thành việc học sẽ trở về cống hiến, chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tại xã đảo Thạnh An, Đội hình tình nguyện Du học sinh cùng đoàn viên, thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia nhiều công trình, phần việc vì cộng đồng như khánh thành công trình “Sân chơi thiếu nhi” trong Công viên Tổ 38 và “Thư viện Xanh” tại Trường Tiểu học Thạnh An; tổ chức sinh hoạt hè, vui chơi, nấu ăn cùng thiếu nhi; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm học tập, định hướng du học và kỹ năng tìm kiếm học bổng cho học sinh địa phương.

Những công trình và hoạt động này góp phần tạo thêm không gian học tập, vui chơi cho thiếu nhi xã đảo, đồng thời truyền cảm hứng học tập, khơi dậy khát vọng hội nhập quốc tế và nuôi dưỡng ước mơ vươn lên cho học sinh địa phương.

Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị đồng hành trao 5 suất học bổng toàn phần hỗ trợ học phí 4 năm tại các trường đại học công lập cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực vươn lên trong học tập tại xã Thạnh An, với tổng trị giá 500 triệu đồng. Tổng nguồn lực huy động và trao tặng trong chương trình đạt 755 triệu đồng.

Tham gia chương trình, anh Đặng Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia, cho biết trước đây anh biết đến xã đảo Thạnh An qua sách báo, nhưng chỉ khi trực tiếp đặt chân đến nơi đây, anh mới cảm nhận rõ sự đổi thay của địa phương, sự quan tâm của chính quyền cùng những nỗ lực nâng cao đời sống người dân. Theo anh Hùng, chương trình là cơ hội ý nghĩa để các du học sinh trở về chung tay đóng góp cho quê hương; những công trình và hoạt động tình nguyện tuy chỉ là phần đóng góp nhỏ nhưng góp phần cải thiện điều kiện học tập, đời sống tinh thần của thiếu nhi và người dân trên đảo.

Cùng chung cảm xúc đó, chị Trần Lương Thanh Tâm, du học sinh tại Singapore, cho rằng điều ý nghĩa nhất của chương trình không chỉ là những công trình được thực hiện tại xã đảo mà còn là cơ hội để các du học sinh chia sẻ với học sinh địa phương về hành trình học tập, truyền tải thông điệp “đi để trở về”, học tập để sau này trở về cống hiến cho đất nước. Chị bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình trong những năm tới mỗi khi có cơ hội, bởi đây không chỉ là dịp đóng góp cho cộng đồng mà còn mang lại những trải nghiệm quý giá cho chính bản thân.

Đội hình tình nguyện Du học sinh Việt Nam chụp hình lưu niệm cùng các chiến sĩ tại Hải đội Biên phòng 1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Bên cạnh các hoạt động tình nguyện, đoàn đã đến thăm Hải đội Biên phòng 1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, tìm hiểu công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo, qua đó nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo và vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đội hình tình nguyện Du học sinh là mô hình mới được triển khai trong Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2026, góp phần kết nối cộng đồng du học sinh Việt Nam trên toàn thế giới với các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, đồng thời phát huy nguồn lực trí thức trẻ hướng về quê hương, đất nước./.