Dự báo giá cả Mùng 5 Tết ổn định
Bên cạnh đó, nguồn cung hàng hóa vẫn đảm bảo đủ đáp ứng nhu cầu do tại các tỉnh, thành phố lớn, từ Mùng 4 Tết đã có thêm nhiều siêu thị, trung tâm thương mại mở cửa phục vụ đón khách trở lại như: Aeon Mall, Mega Market, BRG Mart, Co.opmart và Go!... và một số các cửa hàng tiện lợi như Circle K, Agami... vẫn hoạt động xuyên Tết từ Mùng 1 để phục vụ nhu cầu mua sắm các hàng hóa thiết yếu của người dân đảm bảo chuỗi cung ứng không bị gián đoạn, giúp người dân có thể dễ dàng mua sắm trong những ngày đầu năm mới.
Theo Bộ Tài chính, việc các hệ thống siêu thị duy trì hoạt động xuyên Tết đã tác động tích cực đến thị trường, giúp duy trì nguồn cung hàng hóa dồi dào, luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân khi các chợ truyền thống tạm ngừng đóng cửa nghỉ Tết.
Bộ Tài chính, dự báo các mặt hàng thiết yếu giá cả tương đối ổn định do nhu cầu phát sinh ít. Theo quy luật những ngày Tết đầu năm, người dân chủ yếu du xuân tại các khu vực tâm linh và các địa điểm vui chơi lớn trong cả nước sẽ thu hút một lượng khách đến tham quan, vui chơi giải trí nên dự báo giá các dịch vụ như trông giữ xe tư nhân, dịch vụ ăn uống và đồ dâng lễ thắp hương có thể nhích tăng so với ngày thường do chi phí nhân công lao động tăng trong thời gian nghỉ Tết. Tuy nhiên, mức tăng dự kiến không lớn, mang tính thời điểm và không ảnh hưởng đến mặt bằng giá chung của thị trường. Một số mặt hàng nước giải khát có ga, bia và nước ngọt do các hộ kinh doanh nhỏ lẻ gần các tụ điểm du lịch vui chơi phục vụ nhu cầu du khách du xuân có thể tăng giá.
Từ ngày mùng 5 Tết thị trường tiếp tục dần sôi động hơn do người dân thực hiện các hoạt động đi chơi ngày Tết, nhu cầu đi lại tăng lên và các trung tâm, địa điểm vui chơi sẽ bắt đầu mở cửa trở lại. Để tiếp tục bảo đảm ổn định giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên đán, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu và các dịch vụ phục vụ nhu cầu tiêu dùng, du xuân, lễ hội đầu năm; kịp thời nắm bắt, xử lý các trường hợp tăng giá bất hợp lý, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, gây biến động giá cục bộ. Đồng thời, chủ động triển khai các biện pháp điều hành phù hợp nhằm bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường, góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô theo chỉ đạo của Chính phủ.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá đảm bảo cho người tiêu dùng an tâm thực hiện mua sắm.
Theo Bộ Tài chính, ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, tình hình cung cầu hàng hóa trên cả nước cơ bản ổn định; thị trường không ghi nhận biến động lớn về giá, không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa hoặc tăng giá đột biến đối với các mặt hàng thiết yếu, thị trường hàng hóa và dịch vụ tiếp tục ổn định và dần trở lại nhịp sinh hoạt bình thường. Ngày Mùng 4 được xem là một trong các ngày đẹp của Tết Bính Ngọ 2026 để khai trương mở hàng vì vậy hôm nay ngoài các trung tâm, siêu thị lớn mở cửa phục vụ xuyên Tết, đã có thêm nhiều cửa hàng kinh doanh mở cửa, hoạt động mua bán đang dần trở về bình thường, nhu cầu tiêu dùng đầu năm không cao, chủ yếu nhu cầu tập trung vào một số mặt hàng thiết yếu như nhóm thực phẩm tươi sống thủy hải sản, rau củ quả tươi, hàng ăn và dịch vụ ăn uống, dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, dịch vụ trông giữ xe, dịch vụ vận tải hành khách... Đồng thời, người dân chủ yếu du xuân tại các khu vực tâm linh và các địa điểm vui chơi lớn trong cả nước nên giá các dịch vụ như trông giữ xe tư nhân, dịch vụ ăn uống và đồ dâng lễ thắp hương tăng nhẹ so với ngày thường, do chi phí nhân công lao động tăng trong thời gian nghỉ Tết.
Tại các địa phương đã có thêm nhiều trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, quầy hàng tại chợ truyền thống mở hàng kinh doanh trở lại, hoạt động mua bán diễn ra sôi động hơn. Trong hệ thống siêu thị, nguồn hàng vẫn phong phú, đa dạng, giá bán ổn định so với những ngày trước đó. Tại các chợ truyền thống, ngoài các mặt hàng hoa quả phục vụ cho việc dâng lễ chùa đầu năm và lễ hóa vàng, các mặt hàng được bày bán chủ yếu là thực phẩm tươi sống (thủy hải sản, thịt bò, các loại rau củ) phục vụ nhu cầu tiêu dùng đầu năm của người dân. So với các ngày cận Tết (27 - 29 Tết), giá các mặt hàng rau củ, hoa tươi tại chợ nhìn chung không tăng nhiều và giá một số thịt gia súc gia cầm nhiều nơi giảm nhẹ do thời tiết nắng ấm hơn từ mùng 3 Tết nên người dân ưa chuộng các loại thực phẩm tươi sống khác như rau củ, thủy hải sản và do nguồn cung tăng bởi hoạt động giết mổ, vận chuyển, phân phối trở lại bình thường.