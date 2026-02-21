Dự báo giá cả Mùng 5 Tết ổn định

Từ ngày mùng 5 Tết thị trường tiếp tục dần sôi động hơn do người dân thực hiện các hoạt động đi chơi ngày Tết, nhu cầu đi lại tăng lên và các trung tâm, địa điểm vui chơi sẽ bắt đầu mở cửa trở lại. Để tiếp tục bảo đảm ổn định giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên đán, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu và các dịch vụ phục vụ nhu cầu tiêu dùng, du xuân, lễ hội đầu năm; kịp thời nắm bắt, xử lý các trường hợp tăng giá bất hợp lý, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, gây biến động giá cục bộ. Đồng thời, chủ động triển khai các biện pháp điều hành phù hợp nhằm bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường, góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo Bộ Tài chính, ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, tình hình cung cầu hàng hóa trên cả nước cơ bản ổn định; thị trường không ghi nhận biến động lớn về giá, không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa hoặc tăng giá đột biến đối với các mặt hàng thiết yếu, thị trường hàng hóa và dịch vụ tiếp tục ổn định và dần trở lại nhịp sinh hoạt bình thường. Ngày Mùng 4 được xem là một trong các ngày đẹp của Tết Bính Ngọ 2026 để khai trương mở hàng vì vậy hôm nay ngoài các trung tâm, siêu thị lớn mở cửa phục vụ xuyên Tết, đã có thêm nhiều cửa hàng kinh doanh mở cửa, hoạt động mua bán đang dần trở về bình thường, nhu cầu tiêu dùng đầu năm không cao, chủ yếu nhu cầu tập trung vào một số mặt hàng thiết yếu như nhóm thực phẩm tươi sống thủy hải sản, rau củ quả tươi, hàng ăn và dịch vụ ăn uống, dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, dịch vụ trông giữ xe, dịch vụ vận tải hành khách... Đồng thời, người dân chủ yếu du xuân tại các khu vực tâm linh và các địa điểm vui chơi lớn trong cả nước nên giá các dịch vụ như trông giữ xe tư nhân, dịch vụ ăn uống và đồ dâng lễ thắp hương tăng nhẹ so với ngày thường, do chi phí nhân công lao động tăng trong thời gian nghỉ Tết.